В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду получит множество привилегий от «Аль-Насра».

Помимо зарплаты в 90 миллионов долларов в год, которая может достигать 200 миллионов с учетом спонсорских и коммерческих сделок, саудовский клуб предоставил португальцу ряд удобств.

По информации Marca, в контракте 37-летнего игрока прописаны проживание в роскошном особняке, самолет для перелетов в Португалию и Испанию, а также повышенное внимание ко всем потребностям Роналду и его семьи.

Ранее сообщалось, что у Криштиану будет право менять тренера в «Аль-Насре».

$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный

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63 комментария

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yrok77
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Ответ Jadie James
Не знаю, кто более ничтожен
Ты
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yrok77
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Сразу видно пустоголового хейтерка. Его туда явно не из-за голов подписали
Он постоянно плачет когда месси критикуют
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yrok77
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Не удивлюсь,если он просто купил Альнасрал.Иначе не понятно,для чего он нужен за такие деньги и на таких условиях.
Думаю когда нибудь ты со своими друзьями мессибоями докопаетесь до правды. Нужно подождать
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Иван Лапин
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Ответ encaro_one
Дети шейха попросили игрушку с футбольной стилистикой под новый год. Не мячик же дарить. Месси отказал, КР доступнее.
Так месси оказался доступнее как раз-таки. Уже давно перешел игрушкой в арабский проект.
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Muhammad Juraev
Да он даже зарплату не отработает! Если хотя бы 10 голов забьёт это уже успех для него
Сразу видно пустоголового хейтерка. Его туда явно не из-за голов подписали
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FEZ10
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Ответ Serega862
Нормально. Без всяких споров о том, кто круче, Рон провел великую карьеру. Мужик заслужил крутую пенсию. Вопрос только к арабам, которые могли бы эти деньги на людей своих потратить. Роналду же для них как очередной бентли в гараже. Показывают всему миру, что денег прорва.
На людей потратить 😁 как наши чиновники ?
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Kverti
С моей точки зрения: плохо что в противостоянии победил Месси. Сразу уточню, я не являются фанатом ни одного из них и никогда не отдаю предпочтение. А плохо это потому, что Месси это реально чистый талант, который изначально намного сильнее Криша, но Криш упорством, трудолюбием и огромной силой воли все равно долгое время ничем не уступал Месси и соревновался на равных, это было примером для многих людей и особенно детей , что даже если у тебя нет таланта или у твоего сверстника изначально лучше данные (например богатые родители), то ты все равно можешь достичь успеха и быть самым лучшим. А победа Месси как бы показывает: сколько ты не фигачь, не трудись и не старайся все равно, тот у кого первоначальные данные лучше - победит. Общи и Дети просто перестанут стремится и верить . Опять же не говорю, что должен был победить Криш, но должен был сохраняться баланс между ними.
Ну тут победа измеряется в победе на ЧМ. Но, как Рон должен был вообще там победить, если раньше сб Португалии была буквально на уровне текущей Польши, а сейчас, когда игроки появились - ему 38?
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Serega862
Нормально. Без всяких споров о том, кто круче, Рон провел великую карьеру. Мужик заслужил крутую пенсию. Вопрос только к арабам, которые могли бы эти деньги на людей своих потратить. Роналду же для них как очередной бентли в гараже. Показывают всему миру, что денег прорва.
Ты думаешь это прям большие деньги для них, или для их народа? 200 лямов в год - копейки для страны
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corazón blanco
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Ответ Muhammad Juraev
Да он даже зарплату не отработает! Если хотя бы 10 голов забьёт это уже успех для него
Так никто и не ждёт от него голов и т. п. Его подписали для коммерческих целей, продвижения лиги и для того, чтобы повысились шансы на Мундиаль 2030 года.
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А.Э.РАСИМ
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Аль Насри через пол года разорвать контракт с Роналду.

Кто спорит?
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Oleg
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Ответ Kverti
С моей точки зрения: плохо что в противостоянии победил Месси. Сразу уточню, я не являются фанатом ни одного из них и никогда не отдаю предпочтение. А плохо это потому, что Месси это реально чистый талант, который изначально намного сильнее Криша, но Криш упорством, трудолюбием и огромной силой воли все равно долгое время ничем не уступал Месси и соревновался на равных, это было примером для многих людей и особенно детей , что даже если у тебя нет таланта или у твоего сверстника изначально лучше данные (например богатые родители), то ты все равно можешь достичь успеха и быть самым лучшим. А победа Месси как бы показывает: сколько ты не фигачь, не трудись и не старайся все равно, тот у кого первоначальные данные лучше - победит. Общи и Дети просто перестанут стремится и верить . Опять же не говорю, что должен был победить Криш, но должен был сохраняться баланс между ними.
Ерунда.
Талант и у того и у другого, возможно Месси более одарен, но пахал он не меньше.
Просто Лео не делал на этом пиаркомпанию.
Он просто работал и до совершенства прокачал все скиллы. Невозможно без работы над собой быть на вершине 17 лет, невозможно без работы над собой стать игроком широкого спектра, от напа до плеймейкера.
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PoZiTiVe
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Короче там уже не про игру в футбол контракты
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mootoo
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Ответ encaro_one
Дети шейха попросили игрушку с футбольной стилистикой под новый год. Не мячик же дарить. Месси отказал, КР доступнее.
Месси уже подарен другим детям
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Kasztelan
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Понимаю: с зарплатой в 90 млн долларов в год денег на съём жилья и транспортные расходы уже не остаётся. Хорошо, что работодатели решили компенсировать.
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mootoo
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Ответ Фрэнк Канистра
Интересно, из всех правдорубов и морализаторов, которые с пеной у рта его осуждают, кто бы отказался от такой зп и таких условий?))
Уверен Игорь Климов и rigibersong плюнули бы в лицо тому, кто предложил им такое
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AlexK989
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Ответ Фрэнк Канистра
Интересно, из всех правдорубов и морализаторов, которые с пеной у рта его осуждают, кто бы отказался от такой зп и таких условий?))
Вообще никто😀
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Reigher
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Летом перейдет в другой клуб. Скорее всего в контракте у него есть право уйти в любой момент.
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Дмитрий Бервинов
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Какой-то невероятный контракт, непонятно даже, зачем это саудитам. Пиар пиаром, но было много информации, что кроме Аль-Наср’а никто Роналду брать не хотел. Как его агенту удалось такие условия пропихнуть?
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Lepilo62
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Если Аль Насри не выиграет лигу чемпионов Азии это будет не Аль Насри а просто Н...
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Kverti
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Ответ Oleg
Так и споров нет. Роналду великий, но величайшим так и не стал, а ведь смысл его карьеры это быть лучшим. Ну по крайней мере он так говорил. Кто то , выиграв ЧМ, поставил точку в спорах и вероятно в том, что Роналду сдался и уехал.
С моей точки зрения: плохо что в противостоянии победил Месси.
Сразу уточню, я не являются фанатом ни одного из них и никогда не отдаю предпочтение.
А плохо это потому, что Месси это реально чистый талант, который изначально намного сильнее Криша, но Криш упорством, трудолюбием и огромной силой воли все равно долгое время ничем не уступал Месси и соревновался на равных, это было примером для многих людей и особенно детей , что даже если у тебя нет таланта или у твоего сверстника изначально лучше данные (например богатые родители), то ты все равно можешь достичь успеха и быть самым лучшим.
А победа Месси как бы показывает: сколько ты не фигачь, не трудись и не старайся все равно, тот у кого первоначальные данные лучше - победит.
Общи и Дети просто перестанут стремится и верить .

Опять же не говорю, что должен был победить Криш, но должен был сохраняться баланс между ними.
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<~Inter~>
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Ответ Serega862
Нормально. Без всяких споров о том, кто круче, Рон провел великую карьеру. Мужик заслужил крутую пенсию. Вопрос только к арабам, которые могли бы эти деньги на людей своих потратить. Роналду же для них как очередной бентли в гараже. Показывают всему миру, что денег прорва.
На своих то арабы денег не жалеют, а вот на иммигрантов им всегда будет всё равно
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Shahin Efendiyev
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Со стороны выглядит как сдался, слился и сдулся. А ведь боролся до последнего, чтоб остаться в Европе. Как жаль что мы его (больше) не увидим в Европе. Раскрывать скобки не хочется.
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aidos_1979
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Какой важний фрукт!)
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wadwill13
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По контракту? А ничего что это финансовая тайна? Интересно кто настолько глупый чтобы рисковать всем и раскрывать условия сделки тем более такие провокационные? Это в крупных компаниях просто бред. Так что не читайте очередные фейки.
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Виктор Ш.
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А в Марокко?
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