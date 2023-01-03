В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию

получит множество привилегий от « ».

Помимо зарплаты в 90 миллионов долларов в год, которая может достигать 200 миллионов с учетом спонсорских и коммерческих сделок, саудовский клуб предоставил португальцу ряд удобств.

По информации Marca, в контракте 37-летнего игрока прописаны проживание в роскошном особняке, самолет для перелетов в Португалию и Испанию, а также повышенное внимание ко всем потребностям Роналду и его семьи.

Ранее сообщалось, что у Криштиану будет право менять тренера в «Аль-Насре».

$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный

Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда