В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию
Криштиану Роналду получит множество привилегий от «Аль-Насра».
Помимо зарплаты в 90 миллионов долларов в год, которая может достигать 200 миллионов с учетом спонсорских и коммерческих сделок, саудовский клуб предоставил португальцу ряд удобств.
По информации Marca, в контракте 37-летнего игрока прописаны проживание в роскошном особняке, самолет для перелетов в Португалию и Испанию, а также повышенное внимание ко всем потребностям Роналду и его семьи.
Ранее сообщалось, что у Криштиану будет право менять тренера в «Аль-Насре».
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Кто спорит?
Талант и у того и у другого, возможно Месси более одарен, но пахал он не меньше.
Просто Лео не делал на этом пиаркомпанию.
Он просто работал и до совершенства прокачал все скиллы. Невозможно без работы над собой быть на вершине 17 лет, невозможно без работы над собой стать игроком широкого спектра, от напа до плеймейкера.
Сразу уточню, я не являются фанатом ни одного из них и никогда не отдаю предпочтение.
А плохо это потому, что Месси это реально чистый талант, который изначально намного сильнее Криша, но Криш упорством, трудолюбием и огромной силой воли все равно долгое время ничем не уступал Месси и соревновался на равных, это было примером для многих людей и особенно детей , что даже если у тебя нет таланта или у твоего сверстника изначально лучше данные (например богатые родители), то ты все равно можешь достичь успеха и быть самым лучшим.
А победа Месси как бы показывает: сколько ты не фигачь, не трудись и не старайся все равно, тот у кого первоначальные данные лучше - победит.
Общи и Дети просто перестанут стремится и верить .
Опять же не говорю, что должен был победить Криш, но должен был сохраняться баланс между ними.