«Месси – не такой совершенный игрок, как, например, Кройфф. Пеле был уникальным, его коснулась волшебная палочка Бога». Экс-партнер бразильца Формосо о лучшем в истории

Бывший одноклубник Пеле Сантьяго Формосо охарактеризовал бразильца.

– Его коснулась волшебная палочка Бога. Можно было видеть, как он на тренировках делал чрезвычайно сложные, почти невозможные вещи с поразительной легкостью...

Трое парней рядом хотели сделать подкат ему в ноги, а он оставлял их не у дел. И как человек... Он пользовался своим даром, чтобы делать добрые дела для многих людей, и он был джентльменом, я всегда буду восхищаться им. Он обращался с тобой так, как будто ты его брат.

– Я знаю, что невозможно быть беспристрастным, но я полагаю, что для вас он по-прежнему лучший игрок всех времен.

– Это даже не нужно обсуждать. И в те времена футбол был гораздо более техничным и зрелищным, чем тот, который был позже, и, конечно же, чем нынешний. Вы видите Месси, и он не такой совершенный игрок, как, например, , который доминировал от штрафной к штрафной. Пеле был уникальным, – сказал бывший защитник « ».

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе