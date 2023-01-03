«Месси – не такой совершенный игрок, как, например, Кройфф. Пеле был уникальным, его коснулась волшебная палочка Бога». Экс-партнер бразильца Формосо о лучшем в истории
Бывший одноклубник Пеле Сантьяго Формосо охарактеризовал бразильца.
– Его коснулась волшебная палочка Бога. Можно было видеть, как он на тренировках делал чрезвычайно сложные, почти невозможные вещи с поразительной легкостью...
Трое парней рядом хотели сделать подкат ему в ноги, а он оставлял их не у дел. И как человек... Он пользовался своим даром, чтобы делать добрые дела для многих людей, и он был джентльменом, я всегда буду восхищаться им. Он обращался с тобой так, как будто ты его брат.
– Я знаю, что невозможно быть беспристрастным, но я полагаю, что для вас он по-прежнему лучший игрок всех времен.
– Это даже не нужно обсуждать. И в те времена футбол был гораздо более техничным и зрелищным, чем тот, который был позже, и, конечно же, чем нынешний. Вы видите Месси, и он не такой совершенный игрок, как, например, Кройфф, который доминировал от штрафной к штрафной. Пеле был уникальным, – сказал бывший защитник «Нью-Йорк Космос».
Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе
Уровень физической, тактической и медицинской организации команды тех времён и сейчас - это небо и земля.
"Будьте же бдительны
Всë относительно, всë-всë!
Всë!!
Многие, и я в том числе, считаю лучшим Джорджа Беста, который сам погубил свой исключительный футбольный талант .
Те кто продолжают спорить о футболистах разных эпох маленькие люди, тешащие свое большое ЭГО
«Раньше трава была зеленее и футболисты сильнее, кстати, именно против таких Я играл.»
Выглядит это комично и глупо
Но всё что сказал этот товарищ Пеле, такое и говорили про Месси, с одной лишь разницей: про Месси так говорят гораздо больше людей чем про Пеле. Просто миллионы, а не только товарищи по сборной и старые маразматики.
Да и утверждение, что во времена Пеле футбол был техничнее тоже спорное
Ждем теперь мнение Кавазашвили:)