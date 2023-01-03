«Месси – не такой совершенный игрок, как, например, Кройфф. Пеле был уникальным, его коснулась волшебная палочка Бога». Экс-партнер бразильца Формосо о лучшем в истории

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Пеле Йохан Кройфф Нью-Йорк Космос Футбол

Бывший одноклубник Пеле Сантьяго Формосо охарактеризовал бразильца.

– Его коснулась волшебная палочка Бога. Можно было видеть, как он на тренировках делал чрезвычайно сложные, почти невозможные вещи с поразительной легкостью...

Трое парней рядом хотели сделать подкат ему в ноги, а он оставлял их не у дел. И как человек... Он пользовался своим даром, чтобы делать добрые дела для многих людей, и он был джентльменом, я всегда буду восхищаться им. Он обращался с тобой так, как будто ты его брат.

– Я знаю, что невозможно быть беспристрастным, но я полагаю, что для вас он по-прежнему лучший игрок всех времен.

– Это даже не нужно обсуждать. И в те времена футбол был гораздо более техничным и зрелищным, чем тот, который был позже, и, конечно же, чем нынешний. Вы видите Месси, и он не такой совершенный игрок, как, например, Кройфф, который доминировал от штрафной к штрафной. Пеле был уникальным, – сказал бывший защитник «Нью-Йорк Космос».

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pq
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда говорят "футбол был техничнее" что имеют в виду вообще интересно. Как это вообще возможно. Понятно, что футбол был медленней, и поэтому технику легче было демонстрировать, но это не значит, что игроки были техничнее, они были в лучше случае такими же в смысле техники и менее сильными в смысле физики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси , Пеле , Рональдо , Марадона , Рональдиньо , Кройф , Дани Алвес , Иниеста , Хави , Пирло , Ван Бастен , Ибрагимович , Суарес , Дель Пьеро, Платини , Ромарио , Тотти , Баджо , Анри , Роббен , Ди Стэфано , Ривера , Бускетс , Неймар , Дэ Брюйне , Герд Мюллер , Томас Мюллер . Может некоторых подзабыл добавить .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жалгас Жолдасов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Возможно физические возможности людей не сильно изменились, но говорить что футбол в 20 веке лучше чем в нынешнем - попахивает шизанутой ностальгией.

Уровень физической, тактической и медицинской организации команды тех времён и сейчас - это небо и земля.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Blaumerc
Пеле король футбола, один из лучших. Но всё что сказал этот товарищ Пеле, такое и говорили про Месси, с одной лишь разницей: про Месси так говорят гораздо больше людей чем про Пеле. Просто миллионы, а не только товарищи по сборной и старые маразматики.
Во времена Пеле даже телевизоры были не в каждых домах ,не то что интернет и соцсети. Медиапространство не сравнить с современным. Сейчас свое мнение могут высказывать миллиард человек ежедневно. Даже представители той части света, где 60 лет назад не было электричества и городов. Но молодым маразматикам этого не понять.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно сколько угодно говорить про великих игроков прошлого и настоящего, но футбольному интеллекту Лео Месси нет равных.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эта тема "кто лучше" неисчерпаема. В природе нет абсолютно лучшего, хорошо сказал В. С. Высоцкий -
"Будьте же бдительны
Всë относительно, всë-всë!
Всë!!
Многие, и я в том числе, считаю лучшим Джорджа Беста, который сам погубил свой исключительный футбольный талант .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
М.Ю!!!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Илья Бодров
Пеле это уникум, синоним слова футбол,эталон футбола. Месюк,продукт пиара, ему за всю карьеру по ногам даже не били, а через левые пенальти красную дорожку к кубку проложили, в детстве гормонами обкололи
Тебя явно чем то в детстве обкололи )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
City!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Blaumerc
Пеле король футбола, один из лучших. Но всё что сказал этот товарищ Пеле, такое и говорили про Месси, с одной лишь разницей: про Месси так говорят гораздо больше людей чем про Пеле. Просто миллионы, а не только товарищи по сборной и старые маразматики.
Пройдет время и про Месси перестанут так говорить. Сейчас то эти миллионы современники. Посмотрим в итоге чья слава прочней
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Бодров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Лазович
А что именно, интересно, не умеет Месси, что умел Кройф? Да и утверждение, что во времена Пеле футбол был техничнее тоже спорное
Во времена Пеле, Мессюк бы уже карьеру закончил, жаль что Мессюк не встретился на поле например с Тони Шумахером или Джентиле
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всем адекватным людям нравятся и Пеле и Месси и Кройф!

Те кто продолжают спорить о футболистах разных эпох маленькие люди, тешащие свое большое ЭГО

«Раньше трава была зеленее и футболисты сильнее, кстати, именно против таких Я играл.»

Выглядит это комично и глупо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И что не умеет Месси? Чем он не достоин уровня Пеле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chyngyz Orozaliev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мгер Цолакян
Месси в атаке умеет все, что еще нужно ?
Бегать
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
City!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только Кройфу ЧМ не подарили
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеле король футбола, один из лучших.
Но всё что сказал этот товарищ Пеле, такое и говорили про Месси, с одной лишь разницей: про Месси так говорят гораздо больше людей чем про Пеле. Просто миллионы, а не только товарищи по сборной и старые маразматики.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haci Ceferli
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кринжеботы, в атаку!!!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
City!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Лазович
А что именно, интересно, не умеет Месси, что умел Кройф? Да и утверждение, что во времена Пеле футбол был техничнее тоже спорное
Месси выраженный левша. Кройф был одинаково хорош в игре обеими ногами
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Бодров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеле это уникум, синоним слова футбол,эталон футбола. Месюк,продукт пиара, ему за всю карьеру по ногам даже не били, а через левые пенальти красную дорожку к кубку проложили, в детстве гормонами обкололи
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CHELSEA_2008
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Согласен, у Месси только левая нога. А так тот же Роналду более разносторонний как футболист. Он универсальней, играет обеими ногами, лучший в игре на втором этаже. Превосходит по лидерским качествам.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лазович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что именно, интересно, не умеет Месси, что умел Кройф?
Да и утверждение, что во времена Пеле футбол был техничнее тоже спорное
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Харисов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мгер Цолакян
Месси в атаке умеет все, что еще нужно ?
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОттоДракула
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси намного более совершенный игрок, чем Кройф. Любой, у кого есть хоть капля мозга, додумается до этого.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мгер Цолакян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси в атаке умеет все, что еще нужно ?
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
разве он мог сказать обратное?))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кто составил коспекты Лобановского?
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подрыв фанбоев через три, два...
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤣🤣🤣

Ждем теперь мнение Кавазашвили:)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий