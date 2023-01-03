Освальдо Ардилес: «Называю Пеле, Марадону и Месси тремя волхвами, они находятся на вершине. Больше на этом Олимпе никого нет»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Освальдо Ардилес Футбол

Освальдо Ардилес назвал лучших игроков в истории футбола по его мнению. 

– Кто из игроков, пришедших позднее, больше всего был похож на Пеле?

– Никто. На мой взгляд, на вершине находятся три футболиста. Я называю их тремя волхвами. Это Пеле, Марадона и Месси, у каждого свой стиль.

 Больше на этом Олимпе никого нет, – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года.

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24 комментария

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f9rbjygrmn
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Ответ Sevuska
Величие твоего мессе оценивается левыми цацками и количеством мессефетишистов на ветке 😆
Очередной клубничный воин, выкатывай 2 железобетонно купленных решения в пользу Аргов на ЧМ.
Удачи!
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Леха Жданович
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Освальдо Ардилес перешел в статус некрасивых людей по мнению Авейры))
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Sevuska
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Ответ rigobersong
Если Марадону по 5ти годам прайма включать в список, то почему не говорят о Рональдиньо?:) Величие оценивается стабильной карьерой и долголетием, а не каким-то хоть и великим, но не долгим перфомансом. Чем Рони хуже-то был?:) В отличие от Марадоны и того же Роналдо помимо ЧМ и в ЛЧ выигрывал:)
Величие твоего мессе оценивается левыми цацками и количеством мессефетишистов на ветке 😆
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Burel
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ну уже мало, кто может спорить, что тройка величайших окончательно сформирована
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Айлин 1990
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Абсолютно верно.
В 20 веке были лучшими Пеле и Марадона.
А в 21 веке лучший это Месси.
И они лучшие в истории.
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Spartakus1984
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Ответ Илья Бодров
Чепуха, Пеле да, но мессюк и волейболист мимо, Яшин, Кан, Гарринча, Сократес, Зико, Ревелино, Брайтнер, Беккенбауэр, Герд Мюллер, Руммениге, Уве Зеллер, Ривера, Заммер,Пушкаш, Зидан, Зубастик, Литтбарски, Модрич, Кроос, получше будут
Зидан лишний.Оспариаать величие Месси глупо.(я не его фанат)
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Burel
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Ответ Bashibuzuck
После победы Аргентины на ЧМ-2022 вне всякого сомнения, на фоне этих трех новый игрок Аль-Насра просто юзер😁
дело не в победе Аргентины, а в игре Месси на ЧМ.
А то фанбои Криштины делали нелепые заявления, что при победе Португалии его величие выросло бы .. и это с такой игрой, где он не то, что балласт, а скорее вредитель команде
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Так попаболь после Мундиаля и не прошла?Ох уж он этот Месси...
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f9rbjygrmn
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Ответ Илья Бодров
Чепуха, Пеле да, но мессюк и волейболист мимо, Яшин, Кан, Гарринча, Сократес, Зико, Ревелино, Брайтнер, Беккенбауэр, Герд Мюллер, Руммениге, Уве Зеллер, Ривера, Заммер,Пушкаш, Зидан, Зубастик, Литтбарски, Модрич, Кроос, получше будут
Хахахаха

Чем Пеле > Месси?
Выиграл на 1 ЧМ больше, чья сборная имела лучший состав и всегда являлась фаворитом?

А что по клубной карьере у Пеле?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Великий Алонсо
Мне плевать на мнение этого ноунейма. Роналду лучший футболист в истории. Потом Пеле и Марадона, Месси далеко-далеко позади.
Один из лучших!
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ corazón blanco
Ни в коем случае не принижаю заслуг этих великих игроков, все безусловно так. Вот только складывается ощущение, что в футбол играют одни атакующие игроки. Почему никто так высоко не котирует полузащитников, защитников, тех же вратарей. Ведь футбол - это не только про голы.
Вадик Евсеев, ты?😏
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Великий Алонсо
Мне плевать на мнение этого ноунейма. Роналду лучший футболист в истории. Потом Пеле и Марадона, Месси далеко-далеко позади.
Этот "ноунейм"-чемпион мира. Ну, это то, чего никогда не будет у твоего обожаемого покорителя альнасров🤓
+4
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Я Гражданин Мира
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Ответ Илья Бодров
Чепуха, Пеле да, но мессюк и волейболист мимо, Яшин, Кан, Гарринча, Сократес, Зико, Ревелино, Брайтнер, Беккенбауэр, Герд Мюллер, Руммениге, Уве Зеллер, Ривера, Заммер,Пушкаш, Зидан, Зубастик, Литтбарски, Модрич, Кроос, получше будут
Только для вас !!!!!!
А для остального мира эти трое.
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Bashibuzuck
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После победы Аргентины на ЧМ-2022 вне всякого сомнения, на фоне этих трех новый игрок Аль-Насра просто юзер😁
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Илья Бодров
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Чепуха, Пеле да, но мессюк и волейболист мимо, Яшин, Кан, Гарринча, Сократес, Зико, Ревелино, Брайтнер, Беккенбауэр, Герд Мюллер, Руммениге, Уве Зеллер, Ривера, Заммер,Пушкаш, Зидан, Зубастик, Литтбарски, Модрич, Кроос, получше будут
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Великий Алонсо
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Мне плевать на мнение этого ноунейма. Роналду лучший футболист в истории. Потом Пеле и Марадона, Месси далеко-далеко позади.
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f9rbjygrmn
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Марадона который выиграл ЧМ 1986 забив рукой и дошёл до финала ЧМ1990 выиграв главный матч в группе с СССР выбив мяч как Суарес с Ганой(КК пенальти).
Интересно, как те Арги отыгрались бы в меньшинстве против очень сильного СССР(серебро ЕВРО)
Великий!

И Пеле. Выигравший по факту 2ЧМ(в 1962 1 матч), когда не было 6-7-8 сильных сборных на каждом ЧМ.
(Италия, Германия, Испания, Англия, Франция, Бразилия и Аргентина Хорватию можно занести в топ-сборную).
И Месси, у которого сборная в 1,5-2 раза дешевле вышеперечисленных команд.
Или кто-то уверен что такая Аргентина, но без Месси прошла дальше 1/4?

Про клубную карьеру даже говорить не буду. Тот же ДиМа/Озил выиграли больше Пеле/Марадоны

Если не согласны, интересно почитать логику по которой Пеле/Марадона > Месси
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rigobersong
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Если Марадону по 5ти годам прайма включать в список, то почему не говорят о Рональдиньо?:) Величие оценивается стабильной карьерой и долголетием, а не каким-то хоть и великим, но не долгим перфомансом. Чем Рони хуже-то был?:) В отличие от Марадоны и того же Роналдо помимо ЧМ и в ЛЧ выигрывал:)
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Терминатор///Айлбибекович
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Так и есть.У каждого из этих гениев была своя эпоха,в которой им не было равных..
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argentinakomandamraz
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Месси лох
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Hella black
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Пытаться безусловно будут,каждый будет впаривать своего героя. Но Пеле-Марадона-Месси в самом деле на вершине футбольного Олимпа !
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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QWertY
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Ответ corazón blanco
Ни в коем случае не принижаю заслуг этих великих игроков, все безусловно так. Вот только складывается ощущение, что в футбол играют одни атакующие игроки. Почему никто так высоко не котирует полузащитников, защитников, тех же вратарей. Ведь футбол - это не только про голы.
Потому что быть созидателем сложнее и труднее, чем быть разрушителем
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Sevuska
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Просто когда вижу 1978 вспоминается Кемпес и другие .

На международном уровне Кемпес был в центре внимания Аргентины чемпионата мира 1978 года , где он дважды забил в финале и получил Золотую бутсу как лучший бомбардир. Он также выиграл Золотой мяч для игрока турнира, что сделало его одним из трех игроков, выигравших все три награды на одном чемпионате мира, наряду с Гарринчей в 1962 году. и Паоло Росси в 1982 году.
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corazón blanco
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Ни в коем случае не принижаю заслуг этих великих игроков, все безусловно так. Вот только складывается ощущение, что в футбол играют одни атакующие игроки. Почему никто так высоко не котирует полузащитников, защитников, тех же вратарей. Ведь футбол - это не только про голы.
+2
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