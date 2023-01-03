Освальдо Ардилес: «Называю Пеле, Марадону и Месси тремя волхвами, они находятся на вершине. Больше на этом Олимпе никого нет»

назвал лучших игроков в истории футбола по его мнению.

– Кто из игроков, пришедших позднее, больше всего был похож на Пеле?

– Никто. На мой взгляд, на вершине находятся три футболиста. Я называю их тремя волхвами. Это Пеле, и Месси, у каждого свой стиль.

Больше на этом Олимпе никого нет, – сказал бывший полузащитник сборной и чемпион мира 1978 года.

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе