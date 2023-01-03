Освальдо Ардилес: «Называю Пеле, Марадону и Месси тремя волхвами, они находятся на вершине. Больше на этом Олимпе никого нет»
Освальдо Ардилес назвал лучших игроков в истории футбола по его мнению.
– Кто из игроков, пришедших позднее, больше всего был похож на Пеле?
– Никто. На мой взгляд, на вершине находятся три футболиста. Я называю их тремя волхвами. Это Пеле, Марадона и Месси, у каждого свой стиль.
Больше на этом Олимпе никого нет, – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года.
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Удачи!
В 20 веке были лучшими Пеле и Марадона.
А в 21 веке лучший это Месси.
И они лучшие в истории.
А то фанбои Криштины делали нелепые заявления, что при победе Португалии его величие выросло бы .. и это с такой игрой, где он не то, что балласт, а скорее вредитель команде
Чем Пеле > Месси?
Выиграл на 1 ЧМ больше, чья сборная имела лучший состав и всегда являлась фаворитом?
А что по клубной карьере у Пеле?
А для остального мира эти трое.
Интересно, как те Арги отыгрались бы в меньшинстве против очень сильного СССР(серебро ЕВРО)
Великий!
И Пеле. Выигравший по факту 2ЧМ(в 1962 1 матч), когда не было 6-7-8 сильных сборных на каждом ЧМ.
(Италия, Германия, Испания, Англия, Франция, Бразилия и Аргентина Хорватию можно занести в топ-сборную).
И Месси, у которого сборная в 1,5-2 раза дешевле вышеперечисленных команд.
Или кто-то уверен что такая Аргентина, но без Месси прошла дальше 1/4?
Про клубную карьеру даже говорить не буду. Тот же ДиМа/Озил выиграли больше Пеле/Марадоны
Если не согласны, интересно почитать логику по которой Пеле/Марадона > Месси
На международном уровне Кемпес был в центре внимания Аргентины чемпионата мира 1978 года , где он дважды забил в финале и получил Золотую бутсу как лучший бомбардир. Он также выиграл Золотой мяч для игрока турнира, что сделало его одним из трех игроков, выигравших все три награды на одном чемпионате мира, наряду с Гарринчей в 1962 году. и Паоло Росси в 1982 году.