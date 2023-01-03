Мукоко просит более 10 млн евро за продление контракта с «Боруссией»

просит у « » более 10 миллионов евро за продление контракта.

Как сообщает журналист Sky Sport Свен Вестершульце, требования Мукоко, наряду с ожиданиями по зарплате, могут осложнить переговоры о продлении контракта с дортмундской «Боруссией».

Соглашение 18-летнего нападающего с дортмундской «Боруссией» действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Мукоко забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 15 матчах Бундеслиги. Подробная статистика игрока – здесь.