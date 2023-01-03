Мукоко просит более 10 млн евро за продление контракта с «Боруссией»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Юссуфа Мукоко деньги Футбол

Юссуфа Мукоко просит у «Боруссии» более 10 миллионов евро за продление контракта.

Как сообщает журналист Sky Sport Свен Вестершульце, требования Мукоко, наряду с ожиданиями по зарплате, могут осложнить переговоры о продлении контракта с дортмундской «Боруссией».

Соглашение 18-летнего нападающего с дортмундской «Боруссией» действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Мукоко забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 15 матчах Бундеслиги. Подробная статистика игрока – здесь.

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17 комментариев

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NottinghamForest79
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жадный как и из барсы
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Amalfitano
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Отпустите этого старца с миром. Ничего хорошего из него не выйдет.
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Malcolm
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Жаль фанатов БД. Печально, когда у тебя офигенные скауты и тупое руководство, которое более 10 лет наступает на одни и те же грабли😒
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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Риго, нравится мне твоя позиция по Левандовски, принципиально стоишь на своём это конечно здорово, вот только благодаря этому бруску Барселона лидирует в чемпионате.
Барселона лидирует благодаря хорошему тренеру и подбору игроков. Надо было как минимум Аубу оставлять:) А тут оверпрайс за 34 летний брусок, который играет нормально 1 матч из 3х:) Для меня бундесферма вообще не показатель, я всегда оценивал общую игру и действия игрока на поле, а в этом плане Левандовски такое же бесполезное полено как и Кринж. Самые крутые 9ки последних лет это Бензема, Суарес люди которые умеют не только замыкать но и созидать и играть на команду:)
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Собака-буддист
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Ответ rigobersong
А почему и нет:) Мукоко понимает что он ценный актив, продлит контракт на года 4, Боруссия его продаст за 50+, а так уйдет бесплатно:) Уж лучше его в Барселоне видеть, чем польский брусок:)
Ахахах благодаря бруску вы пока что первые в лалиге
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Anthony Hlyanov
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Ля губа не дура
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
А почему и нет:) Мукоко понимает что он ценный актив, продлит контракт на года 4, Боруссия его продаст за 50+, а так уйдет бесплатно:) Уж лучше его в Барселоне видеть, чем польский брусок:)
Риго, нравится мне твоя позиция по Левандовски, принципиально стоишь на своём это конечно здорово, вот только благодаря этому бруску Барселона лидирует в чемпионате.
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rigobersong
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А почему и нет:) Мукоко понимает что он ценный актив, продлит контракт на года 4, Боруссия его продаст за 50+, а так уйдет бесплатно:) Уж лучше его в Барселоне видеть, чем польский брусок:)
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Собака-буддист
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Да хрен с ним, пускай уезжает, его же ошибка. А бд найдет из жопы мира не менее крутого страйкера
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Дмитрий Мужанов
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Скатертью ему дорога. Не такой уж он футболист чтобы столько ему платить. В Барсе вообще если и будет играть, то только в кубке.
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Юрий Кечко
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У него внуки подрастают , конечно деньги нужны
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Миша 51
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Ответ Дмитрий Яруллин
28 летний нападающий вы хотели написать
18-летний
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Boni Jek
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Португальский хатабыч заразил
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Матрёшка Ефросиьевна
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Продлить и перепродать как вариант
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Дмитрий Яруллин
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28 летний нападающий вы хотели написать
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Фарид Харисов
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А можно все молодые бисты Боруссии на года 3-4 задержатся в команде, чтобы выйти в пик и взять для шмелей хотя бы Бундеслигу?

Реально клуб жалко, столько топов дают футболу, но нормальной команды после Клоппа так и не было.
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Миша 51
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Смотря как играть будет...
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