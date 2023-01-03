«Барса» хочет бесплатно подписать Мукоко летом. Зимой форварда «Боруссии» не удастся зарегистрировать

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Юссуфа Мукоко Футбол

«Барселона» хочет подписать форварда «Боруссии» Юссуфу Мукоко.

По информации Diario Sport, 18-летний футболист хочет играть за каталонцев, а «блауграна» ждет его окончательного решения о продлении контракта с «Дортмундом», который истекает ближайшим летом.

Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, немцу нравится предложение «Барсы».

План каталонского клуба заключается в том, чтобы подписать Мукоко бесплатно этим летом. В «Барселоне» уверены, что Юссуфа выберет их, если не продлит контракт с дортмундцами.

При этом «Барселона» точно не будет покупать нападающего этой зимой, так как не сможет зарегистрировать его из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

В этом сезоне у Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить здесь.

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41 комментарий

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DolJun
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Ответ Егор Зуев
И да, Фофана лучше Кунде?)
че за кунде? ты про жюля бартра?)
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Егор Зуев
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Ответ DolJun
утешать себя на ветке барселоны?) ты так ничего и не понял, егорка) но это и не твоя задача) твоя задача - терпеть рофлы, которые генерирует фк мем)
И да, Фофана лучше Кунде?)
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Eden Hazard
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Вряд ли перейдёт. Уже к зиме на трансфер выставят, за 70 примерно. Как обычно.
Вот правда, без шуток и хейтерства, очень нравится новый рычаг Лапорты. С таким половину клуба можно было и не продавать, если б раньше догадался.
Берёшь игрока бесплатно, на низкую зарплату, но договаривается, что после продажи в следующее ТО 25 процентов игроку. В итоге все в плюсе оказываются. Игрок не теряет время, переходит куда реально хотел, зарабатывает, у Барсы деньги из воздуха без нагрузки зарплатой ведомости. Гениально, Жопан.
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Егор Зуев
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Ответ DolJun
утешать себя на ветке барселоны?) ты так ничего и не понял, егорка) но это и не твоя задача) твоя задача - терпеть рофлы, которые генерирует фк мем)
Зачем мне терпеть рофлы над ФК мемом, если я тоже могу поиздеваться над Челси?)
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DolJun
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Ответ Егор Зуев
Комментарий удален модератором
утешать себя на ветке барселоны?) ты так ничего и не понял, егорка) но это и не твоя задача) твоя задача - терпеть рофлы, которые генерирует фк мем)
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Егор Зуев
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Если Мукоко хочет расти в плане скилла, но не через много игрового времени, то вариант кажется жизнеспособным. Будет тренироваться с Левандовски, у которого он сможет научиться фишкам центрального напа. Учитывая, что Мемфис летом уходит наверняка, время получит, да и на фланге может выйти. Но Бавария уверен будет пытаться перехватить, немец, свободный агент, нападающий, знакомый чемпионат.
Сейчас, обойдутся Шипомотингом, тем более игрок сам сказал, что ему нравится Барселона
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dimonivanov
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Мукоко хороший
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Dastan Zhapar Uulu
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Барселона раньше: 150 млн не проблема для одного игрока
Барселона сейчас: свободный агент.
Барселона: это мне :-)
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Егор Зуев
Ответ DolJun
егорка, как же ты забавно смотришься в попытке в новости про нищих перевести стрелки на платежеспособный клуб)
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Если Мукоко хочет расти в плане скилла, но не через много игрового времени, то вариант кажется жизнеспособным. Будет тренироваться с Левандовски, у которого он сможет научиться фишкам центрального напа. Учитывая, что Мемфис летом уходит наверняка, время получит, да и на фланге может выйти.

Но Бавария уверен будет пытаться перехватить, немец, свободный агент, нападающий, знакомый чемпионат.
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Егор Зуев
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Ответ falkao2013
С предыдущем руководителем так и было. Лапорта 18-летнему никогда не даст личку в десятки миллионов.
Аминь
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Егор Зуев
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Ответ Parce
Когда барса пыталась найти игроков уровня клуба, то последние годы были необоснованные траты и провалы, так что за бесплатно 18-летного игрока забрать довольно неплохо
Неплохо - это мягко сказано.
Это топ трансфер молодого парня, который нормально забивает и играет
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DolJun
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Ответ Егор Зуев
Как там с 8 местом АПЛ?) Как там Ноттингемом?) Как там Фофана, Кукурелья и Кулиболи за 200 миллионов?)
егорка, как же ты забавно смотришься в попытке в новости про нищих перевести стрелки на платежеспособный клуб)
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Егор Зуев
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Ответ Caerly
В смысле "Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев"? Вообще-то их нельзя вести ранее, чем за полгода до истечения контракта. За это уже можно идти в суд - надеюсь, Боруссия это сделает.
Ты ку-ку?
Значит реалу можно, да?
Хотя тот ещё, когда у Мбаппе оставался год по контракту, заключили предварительный контракт с ним.
Надеюсь ПСЖ пойдет в суд и накажет
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falkao2013
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Ответ sayemlo
Теперь понятно почему у бчк так плохо в финансовом плане. Покупаем, тратим на зп, не понравился, продаём 🤣
С предыдущем руководителем так и было. Лапорта 18-летнему никогда не даст личку в десятки миллионов.
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Егор Зуев
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Ответ Leon4ik
Это уже не Барса,а Милан какой-то! Ветеранов бесплатно подписывать уже второй год!
Ох уж эти 18 летние ветераны)
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Leon4ik
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Это уже не Барса,а Милан какой-то! Ветеранов бесплатно подписывать уже второй год!
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Егор Зуев
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Отличный трансфер, тем более за бесплатно, и Барселона снова обвела Челси вокруг пальца 🤣
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Любезный Коссутий
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Ответ Sadullo Vokhidov
Лучше купите ашрафа хакими
лучше подождут, когда он станет свободным агентом.
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sayemlo
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Ответ falkao2013
Не Энцо за 130 млн,но тоже пойдёт. Не заиграет, всегда можно будет продать.
Теперь понятно почему у бчк так плохо в финансовом плане.

Покупаем, тратим на зп, не понравился, продаём 🤣
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Егор Зуев
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Ответ rigobersong
Привет:) Что-то плохо с 8го места слышно, вы там топаря Энцо за 130 подписали?:) Может поможет в ЛК попасть:)
Не обращай на него внимания, это его единственный шанс получить хоть какую-то радость
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Егор Зуев
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Ответ DolJun
опять лапорта с протянутой рукой в поисках рычага) кто следующий на понижение зп? жюль бартра?)
Как там с 8 местом АПЛ?)
Как там Ноттингемом?)
Как там Фофана, Кукурелья и Кулиболи за 200 миллионов?)
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sayemlo
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Ответ Игорь Замаруев
Купят, загубят, назовут бревном и отправят в менее статусный клуб. Уже есть примеры такого менеджмента от Баварии
Ну большинство игроков переходящие в Баварию не стали играть хуже) и продолжали играть на топовом уровне. А про бчк молчу. Коутиньо, Дембеле, Депай... стольких игроков загубили. А ведь это не все
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Caerly
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Ответ Lindeman
Переговоры можно вести хоть за 2 года до истечения контракта, а вот подписать предварительный контракт можно за пол года
Это ложь. Переговоры с лично игроком можно вести не ранее, чем за полгода до истечения контракта. До этого - только переговоры между клубами.
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OldRedWhite
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Ответ Александр Сорокин
Прочитал Мутко...надо завязывать отмечать)
Тогда ещё Вам !
На примере Мукоко ещё раз убеждаемся , что у немцев начисто отсутствует патриотизм !
С 12 ти лет играет за Сборные своей страны и при этом мечтает ее покинуть !
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