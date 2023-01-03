«Барса» хочет бесплатно подписать Мукоко летом. Зимой форварда «Боруссии» не удастся зарегистрировать
«Барселона» хочет подписать форварда «Боруссии» Юссуфу Мукоко.
По информации Diario Sport, 18-летний футболист хочет играть за каталонцев, а «блауграна» ждет его окончательного решения о продлении контракта с «Дортмундом», который истекает ближайшим летом.
Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, немцу нравится предложение «Барсы».
План каталонского клуба заключается в том, чтобы подписать Мукоко бесплатно этим летом. В «Барселоне» уверены, что Юссуфа выберет их, если не продлит контракт с дортмундцами.
При этом «Барселона» точно не будет покупать нападающего этой зимой, так как не сможет зарегистрировать его из-за финансовых ограничений Ла Лиги.
В этом сезоне у Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить здесь.
Вот правда, без шуток и хейтерства, очень нравится новый рычаг Лапорты. С таким половину клуба можно было и не продавать, если б раньше догадался.
Берёшь игрока бесплатно, на низкую зарплату, но договаривается, что после продажи в следующее ТО 25 процентов игроку. В итоге все в плюсе оказываются. Игрок не теряет время, переходит куда реально хотел, зарабатывает, у Барсы деньги из воздуха без нагрузки зарплатой ведомости. Гениально, Жопан.
Барселона сейчас: свободный агент.
Барселона: это мне :-)
Но Бавария уверен будет пытаться перехватить, немец, свободный агент, нападающий, знакомый чемпионат.
Это топ трансфер молодого парня, который нормально забивает и играет
Значит реалу можно, да?
Хотя тот ещё, когда у Мбаппе оставался год по контракту, заключили предварительный контракт с ним.
Надеюсь ПСЖ пойдет в суд и накажет
Покупаем, тратим на зп, не понравился, продаём 🤣
Как там Ноттингемом?)
Как там Фофана, Кукурелья и Кулиболи за 200 миллионов?)
...
На примере Мукоко ещё раз убеждаемся , что у немцев начисто отсутствует патриотизм !
С 12 ти лет играет за Сборные своей страны и при этом мечтает ее покинуть !