«Барса» хочет бесплатно подписать Мукоко летом. Зимой форварда «Боруссии» не удастся зарегистрировать

« » хочет подписать форварда « » .

По информации Diario Sport, 18-летний футболист хочет играть за каталонцев, а «блауграна» ждет его окончательного решения о продлении контракта с «Дортмундом», который истекает ближайшим летом.

Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, немцу нравится предложение «Барсы».

План каталонского клуба заключается в том, чтобы подписать Мукоко бесплатно этим летом. В «Барселоне» уверены, что Юссуфа выберет их, если не продлит контракт с дортмундцами.

При этом «Барселона» точно не будет покупать нападающего этой зимой, так как не сможет зарегистрировать его из-за финансовых ограничений .

В этом сезоне у Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в 14 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить здесь.