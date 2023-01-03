Мостовой о Германии: «У них было все, а у нас ничего. Страна по культуре и пунктуальности мне очень импонировала. Трансфера в «Байер» не было по моей вине»

Теги Спартак Байер высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия бундеслига Германия Александр Мостовой Свен-Йоран Эрикссон Николай Старостин Футбол

Александр Мостовой сравнил Германию и Советский Союз.

– Вашим первым иностранным клубом должен был стать «Байер». Вы даже провели в Леверкузене несколько недель. Расскажите, что помните из той поездки и почему решили отказаться от трансфера?

– Трансфер не состоялся по моей вине. Я поехал в «Байер», был у них на сборе, был подписан предконтракт.

Меня все устраивало, все нравилось, еще и страна по своей культуре и пунктуальности мне очень импонировала. У них было все, а у нас ничего.

– Например?

– А что за примером ходить? Я приехал на сбор, еще неизвестно, останусь в Леверкузене или нет, но мне уже предоставили машину. Я тогда сказал, что у вас так чисто и ухоженно, что я ездить-то боюсь.

– Почему в итоге не остались в «Байере»?

– У меня на тот момент было много предложений, в том числе несколько из Германии, из Испании, но в то время мы ничего не знали, контрактов у нас не было, агентов не было, и мы могли ехать куда угодно.

Я вместо «Байера» выбрал «Бенфику» (в 1991 году – прим. Sports.ru), где играли мои друзья Васька Кульков и Сергей Юран. Я и поехал к ним.

– Паулу Барбоза рассказывал, что изначально «Спартак» за вас не получил ни копейки, но спустя какое-то время они встречались в Германии с Николаем Старостиным и договорились о компенсации. По словам Барбозы, вы – один из символов клуба, и у Свена-Йорана Эрикссона была к вам очень большая любовь. А как вы относились к шведскому тренеру?

– Великолепно.

Когда я на нервах покинул Россию, а затем Германию, то приехал в Лиссабон, подписали контракт. Потом началась история, что «Спартак» за меня хотел деньги. И правильно, что хотели. Началась тяжба, но я молодой парень и в такие вещи не вникал. Но существовала другая проблема.

– Какая?

– Я не мог играть, потому что не входил в европейское сообщество, так как я приехал из Советского Союза и у меня не было никаких документов. Еще какие-то там принципы были.

Я полгода просто тренировался с «Бенфикой», не имея права играть, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.

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20 комментариев

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umnik3
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Ответ topeleven
Канчельскис?
По уровню клубов ещё сильнее, но техники Мостового ни у кого не было.
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Михаил Майоров
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Тогда вначале 90-х он мне казался по таланту близким к Роберто Баджо
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Грустный Тролль
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Александр, это все неинтересно. Расскажи лучше, как там мерзнут!
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KOTOV71
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А ,как это " не было никаких документов"?
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Фан Рубина
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Ответ Рагим Гиримов
Не плачь
Плачет Неверкузен.
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topeleven
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Ответ umnik3
Конечно, Мост иногда чушь несет, но игрока его уровня в постсоветском российском футболе не было.
Канчельскис?
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umnik3
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Ответ Злобный Конь
Владимир Бут.
Кого бут?
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Рагим Гиримов
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Ответ Фан Рубина
Раньше у них был чемпионат - как чемпионат и играть за Байер могло сойти за достижение. А сейчас там бей-беги лига одной команды, а в Байер едут за пенсионным контрактом резервисты из сильнейшей лиги мира - РПЛ. Даже играть не собираются.
Не плачь
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Pb-SE
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Ответ Nadert@
Странно даже. Никого не обосрал.
Разве что Советский Союз.
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Kit244098
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Не знаю, не знаю. Тогда он громогласно заявлял, что в Байере он играть и не собирался. Ну а в Бенфике ему довольно быстро "жену" нашли для оформления португальского гражданства. Брешет Мост. Что-то там еще было.
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Sevuska
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У Царя была великолепная футбольная карьера , особенно в Сельте Виго , где он был и Царь и Бог .
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Фут.Боль
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Ответ umnik3
Конечно, Мост иногда чушь несет, но игрока его уровня в постсоветском российском футболе не было.
Аршавин не хуже, это точно.
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Злобный Конь
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Ответ umnik3
Конечно, Мост иногда чушь несет, но игрока его уровня в постсоветском российском футболе не было.
Владимир Бут.
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Lacrosse-style goal
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Ну после этого начался у нас медленный и долгий путь от "ничего" к "все". Но несколько лет назад внезапно один дедушка захотел попасть в историю как "собиратель земель" и мы резко развернулись и мчимся в сторону того ничего. И конечная станция совсем рядом...
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Злобный Конь
Ничего так и не изменилось.
Ну вот совсем ничего, ага.
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Nadert@
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Странно даже. Никого не обосрал.
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korobokchekhova
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так как я приехал из Советского Союза и у меня не было никаких документов.
ХХХ
Фееричный товарищ))
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umnik3
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Конечно, Мост иногда чушь несет, но игрока его уровня в постсоветском российском футболе не было.
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Фан Рубина
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Раньше у них был чемпионат - как чемпионат и играть за Байер могло сойти за достижение. А сейчас там бей-беги лига одной команды, а в Байер едут за пенсионным контрактом резервисты из сильнейшей лиги мира - РПЛ. Даже играть не собираются.
+2
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Злобный Конь
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Ничего так и не изменилось.
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