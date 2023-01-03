Мостовой о Германии: «У них было все, а у нас ничего. Страна по культуре и пунктуальности мне очень импонировала. Трансфера в «Байер» не было по моей вине»

сравнил Германию и Советский Союз.

– Вашим первым иностранным клубом должен был стать « ». Вы даже провели в Леверкузене несколько недель. Расскажите, что помните из той поездки и почему решили отказаться от трансфера?

– Трансфер не состоялся по моей вине. Я поехал в « », был у них на сборе, был подписан предконтракт.

Меня все устраивало, все нравилось, еще и страна по своей культуре и пунктуальности мне очень импонировала. У них было все, а у нас ничего.

– Например?

– А что за примером ходить? Я приехал на сбор, еще неизвестно, останусь в Леверкузене или нет, но мне уже предоставили машину. Я тогда сказал, что у вас так чисто и ухоженно, что я ездить-то боюсь.

– Почему в итоге не остались в «Байере»?

– У меня на тот момент было много предложений, в том числе несколько из Германии, из Испании, но в то время мы ничего не знали, контрактов у нас не было, агентов не было, и мы могли ехать куда угодно.

Я вместо «Байера» выбрал «Бенфику» (в 1991 году – прим. Sports.ru), где играли мои друзья Васька Кульков и Сергей Юран. Я и поехал к ним.

– Паулу Барбоза рассказывал, что изначально «Спартак» за вас не получил ни копейки, но спустя какое-то время они встречались в Германии с и договорились о компенсации. По словам Барбозы, вы – один из символов клуба, и у Свена-Йорана Эрикссона была к вам очень большая любовь. А как вы относились к шведскому тренеру?

– Великолепно.

Когда я на нервах покинул Россию, а затем Германию, то приехал в Лиссабон, подписали контракт. Потом началась история, что «Спартак» за меня хотел деньги. И правильно, что хотели. Началась тяжба, но я молодой парень и в такие вещи не вникал. Но существовала другая проблема.

– Какая?

– Я не мог играть, потому что не входил в европейское сообщество, так как я приехал из Советского Союза и у меня не было никаких документов. Еще какие-то там принципы были.

Я полгода просто тренировался с «Бенфикой», не имея права играть, – сказал бывший футболист « » и сборной России.