Александр Мостовой: «Наше поколение сборной было сильнее следующих, но для них делалось больше. Нам ставили палки в колеса, еще «совковое» мнение было»

объяснил, почему его поколение неудачно выступало за сборную России.

Мостовой играл за сборную России с 1992 по 2004 год.

– Хочу немного обсудить сборную. Парадокс – ваше поколение можно назвать голодным и трудолюбивым, оно искало шанс в Европе, потому что в России не было условий и денег. При этом более тепличное поколение, которое застало стабильность и подъем зарплат в , смогло завоевать бронзу Евро-2008 и дойти до 1/4 финала ЧМ-2018.

– Мы оказались заложниками ситуации, как в спорте, так и в стране. Нас не воспринимали как профессионалов. Еще «совковое» такое мнение было, нам многое не позволялось, зачастую ставились палки в колеса.

Как поколение мы были, конечно, сильнее. В сборной времен 1990-х и начала 2000-х были одни конфликты. Все это накладывалось. Для следующих поколений, очевидно, делалось больше, чем для нас.

– На Евро-2016 Павел Мамаев появился на одной из тренировок с разбитой бровью. Ходили слухи, что была драка с Романом Широковым. В вашей сборной, где помимо вас хватало ярких игроков, могло дойти до драк?

– Нет, в плане коллектива у нас наоборот все было всегда хорошо. Конфликты были не между игроками, а с руководителями, тренерским штабом.

– В 2022 году не стало Георгия Александровича Ярцева. Вас тысячу раз об этом спрашивали, но не могу избежать вопроса. Не жалеете о том, что критиковали сборную России на Евро-2004?

– Во-первых, не жалею. Во-вторых, я не критиковал. Я говорил правду.

– Но ведь после поражения критиковать тренерский штаб сборной и партнеров – неэтично. Разве нет?

– Давайте так: я не критиковал, а отвечал на те вопросы, которые мне задавали. Там была исключительно правда.

Я, как законопослушный человек, вышел после игры и разговаривал со всеми журналистами. Что я сделал неправильно? Из всех футболистов, которые играли в Европе, на тот момент были только Мостовой и Аленичев.

– У вас хотя бы из-за этого факта, что он продлил вам футбольную жизнь в сборной, не было чувства благодарности к Георгию Александровичу?

– Стоп, мы ведь сейчас говорим о конфликте на Евро-2004? А какой конфликт? Кто его сделал, этот конфликт? Мостовой его не делал, потому что он ответил на вопросы журналистов, что делают миллионы футболистов, и все.

– И на следующий день Георгий Александрович вас выгнал?

– Да.

– Спустя годы удалось помириться с Ярцевым?

– Я могу сказать одно: я ни с кем не ссорился. Обида и непонимание были в тот момент. Потом уже я все осознал, когда уехал, ни с кем не разговаривал, никак не комментировал. У каждого своя жизнь и свое восприятие ее.

– Когда последний раз удавалось с Ярцевым пообщаться?

– Уже не вспомню, – сказал бывший игрок «Сельты».