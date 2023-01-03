Александр Мостовой: «Наше поколение сборной было сильнее следующих, но для них делалось больше. Нам ставили палки в колеса, еще «совковое» мнение было»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Георгий Ярцев Футбол

Александр Мостовой объяснил, почему его поколение неудачно выступало за сборную России.

Мостовой играл за сборную России с 1992 по 2004 год.

– Хочу немного обсудить сборную. Парадокс – ваше поколение можно назвать голодным и трудолюбивым, оно искало шанс в Европе, потому что в России не было условий и денег. При этом более тепличное поколение, которое застало стабильность и подъем зарплат в РПЛ, смогло завоевать бронзу Евро-2008 и дойти до 1/4 финала ЧМ-2018.

– Мы оказались заложниками ситуации, как в спорте, так и в стране. Нас не воспринимали как профессионалов. Еще «совковое» такое мнение было, нам многое не позволялось, зачастую ставились палки в колеса.

Как поколение мы были, конечно, сильнее. В сборной времен 1990-х и начала 2000-х были одни конфликты. Все это накладывалось. Для следующих поколений, очевидно, делалось больше, чем для нас.

– На Евро-2016 Павел Мамаев появился на одной из тренировок с разбитой бровью. Ходили слухи, что была драка с Романом Широковым. В вашей сборной, где помимо вас хватало ярких игроков, могло дойти до драк?

– Нет, в плане коллектива у нас наоборот все было всегда хорошо. Конфликты были не между игроками, а с руководителями, тренерским штабом.

– В 2022 году не стало Георгия Александровича Ярцева. Вас тысячу раз об этом спрашивали, но не могу избежать вопроса. Не жалеете о том, что критиковали сборную России на Евро-2004?

– Во-первых, не жалею. Во-вторых, я не критиковал. Я говорил правду.

– Но ведь после поражения критиковать тренерский штаб сборной и партнеров – неэтично. Разве нет?

– Давайте так: я не критиковал, а отвечал на те вопросы, которые мне задавали. Там была исключительно правда.

Я, как законопослушный человек, вышел после игры и разговаривал со всеми журналистами. Что я сделал неправильно? Из всех футболистов, которые играли в Европе, на тот момент были только Мостовой и Аленичев.

– У вас хотя бы из-за этого факта, что он продлил вам футбольную жизнь в сборной, не было чувства благодарности к Георгию Александровичу?

– Стоп, мы ведь сейчас говорим о конфликте на Евро-2004? А какой конфликт? Кто его сделал, этот конфликт? Мостовой его не делал, потому что он ответил на вопросы журналистов, что делают миллионы футболистов, и все.

– И на следующий день Георгий Александрович вас выгнал?

– Да.

– Спустя годы удалось помириться с Ярцевым?

– Я могу сказать одно: я ни с кем не ссорился. Обида и непонимание были в тот момент. Потом уже я все осознал, когда уехал, ни с кем не разговаривал, никак не комментировал. У каждого своя жизнь и свое восприятие ее.

– Когда последний раз удавалось с Ярцевым пообщаться?

– Уже не вспомню, – сказал бывший игрок «Сельты».

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зойч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень хотелось бы услышать расшифровку. Кто ставил палки Саше в колёса? И как? Прямо этой палкой по ногам били и приговаривали: "Играй хуже, играй хуже!". Или заставляляи в футбол играть, а хотелось сладко есть и сладко спать. Конфликтов у вас много было. А кто ж их начал, конфликты-то? И сиз-за чего? Просрали вы свои шансы, в унитаз спустили. Сами! И не хрен тут виноватых искать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kvint(ksk)
Сначала кто-то заставил Сашу подписать письмо 14-ти, затем кто-то заставил Сашу запороть 100% момент в матче с Италией на евро 96, затем невидимая рука заставила Сашу запороть 100% в матче с Кипром . Кстати эта ничья с островитянками нам стоила поездки на ЧМ 98. А А так да, все кто-то ему мешал проявить себя.
Потом этот кто-то заставил травмированного Сашу поехать на ЧМ-2002, да ещё и команду чупа-чупсов тренировать. Через 2 года этот кто-то заставил его дать интервью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Romeo Yankovich
Ты верно подметил, что если бы их тренировал Гус. Взять другие поколения, то чего они добились?? На успешное евро 2008 отобрались на шару, хорваты помогли. На самом евро был один шикарный матч с Нидерландами, всё. Испанцам дважды разгромно влетели, с трудом вышли из группы. Ввиду короткой дистанции и отсутствия матча за третье место его разделили с турками. На ЧМ 2006 и 2010 не отобрались, насколько я помню. Дальше это "лучшее поколение" обделывалось и на евро 2012, на ЧМ 2014, евро 2016 вообще был топ, начиная с отбора.
На Евро 2008, кроме Нидерландов, был ещё очень качественный матч со шведами, решающий за выход из группы. Шведы до этого выходили в плей-офф на 3-х турнирах подряд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Виноваты: совок, тренеры, руководство, журналисты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Balt
Максимум чего поколение Мостового добилось так это пройти отбор к Евро-96 без поражений и победа над Францией, над действующими чемпионами Мира, в Париже. Всё, больше по части их выступлений за сборную и не отметишь. Помню в журнале Матч весной 1996-ого перед Евро-96 вместе с описаниями сборных и их составов ставили прогноз для нашей сборной аж 1/2. ) Ну, может руководи ими Гус в то время, то дошли бы. )
Ты верно подметил, что если бы их тренировал Гус. Взять другие поколения, то чего они добились?? На успешное евро 2008 отобрались на шару, хорваты помогли. На самом евро был один шикарный матч с Нидерландами, всё. Испанцам дважды разгромно влетели, с трудом вышли из группы. Ввиду короткой дистанции и отсутствия матча за третье место его разделили с турками. На ЧМ 2006 и 2010 не отобрались, насколько я помню. Дальше это "лучшее поколение" обделывалось и на евро 2012, на ЧМ 2014, евро 2016 вообще был топ, начиная с отбора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
REDDEVIL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Открыл состав сборной 96 года, ну что за сказка. Пол состава играют в Испании, Италии и тд. И такое поколение так жидко обделалось https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
44ndfwwgbr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ prist
Он был сильным по нашим оценкам и ожиданиям. Объективно он техничный пешеход с отвратительным характером.
Характер у Моста отвратный, но по таланту в российском футболе с ним на уровне только Аршавин. Насчет пешехода - Футбол это не легкая атлетика и к бегу не сводится. Месси тоже пешеход, что не мешает ему быть приличным футболистом. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Шипилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саша, а в Бенфике и Канне, когда ты сидел на скамейке, кто тебе мешал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А насчёт сильного поколения, при всём моём уважении к Онопко и Никифорову с Чугайновым, Варламовым, и кто там ещё выходил, они сильнее братьев с Игнашевичем что ли как игроки обороны? Дима Хлестов - супер защитник, но мог ли он так же атаки поддерживать, как Жирков? Колыванов с Бесчастных точно не сильнее Павлика. Про клоуна Черчесова по сравнению с Акинфеевым вообще умолчу. Ну и в сухом остатке средняя линия. Но в 2008-м тоже неплохие ребята были плюс Аршавин, в конце концов, который по таланту точно в тройку лучших русских футболистов последних 30 лет входит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лишний раз подтвердил что хороший футболист это не всегда хороший человек! Послетзавершения карьеры раскрылся как очень противный,злопамятный не умный и инфантильный фрик(жаль играл он отлично
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toscano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Короче, на ближайшие 20 лет мы обеспечены откровениями и воспоминаниями о великом поколении, которому сами Пеле с Гарринчей позавидовали б
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tolstiy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну не знаю, по мне сборная 08 намного сильнее сборной 90-ых, как индивидуально, так и самой командой... Царь как всегда- обиженка....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чем больше я читаю про это топовое поколение, тем сильнее оно мне напоминает условного Кокорина. Суперталантливая молодежь, которая пробухала все свои таланты и в 30 лет доигрывает на Кипре. Разница в том, что Кокорин бухал в московских клубах, а всяким шалимовым и юранам приходилось в Европу ехать, на бухло зарабатывать. К 30 годам остались играть разве что Карпин, Онопко да тот же Мостовой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Команда Хилдинга была не хуже, а ваше поколение растранжирило свой талант на склоки, когда за лишний косарь зеленых, вы продавали свою честь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prist
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Тиджани Бабангида
Мостовой был сильным игроком и это надо признать. А вот как некий «футбольный эксперт» он наговорил много глупостей и его зачастую эмоциональное мнение нельзя воспринимать как что-то достойное серьезного обсуждения
Он был сильным по нашим оценкам и ожиданиям. Объективно он техничный пешеход с отвратительным характером.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
karlsson27
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой же мерзопакостный человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kvint(ksk)
Сначала кто-то заставил Сашу подписать письмо 14-ти, затем кто-то заставил Сашу запороть 100% момент в матче с Италией на евро 96, затем невидимая рука заставила Сашу запороть 100% в матче с Кипром . Кстати эта ничья с островитянками нам стоила поездки на ЧМ 98. А А так да, все кто-то ему мешал проявить себя.
Как раз про Кипр хотел написать, пересмотрел сейчас, убойный момент головой с линии вратарской, рядом никого. Видимо, кто-то неосязаемый в это время ставил палки в колёса. По играм именно за сборную Мостовой вообще почти нет запомнился. Рядом с Валерой тем же он ноль, именно по матчам за национальную команду. Карпин всегда выкладывался на всё 100
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Горнаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саша, ты бесплатно тренировался в совковое время и бесплатно ездил на соревнования. Совок сделал из тебя топового игрока и ты так называешь Советский Союз. Ты благодарен должен быть тому времени.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pixel 7 Pro.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мостовой сильнейший игрок в истории русского футбола и просто глыба. Не повезло с тренерами и страной.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ angry horse
Индивидуально , конечно, поколение было сильнее, однако, как команда на взрослом уровне ничего не добились, все будут вспоминать поколение Гуса😎
Максимум чего поколение Мостового добилось так это пройти отбор к Евро-96 без поражений и победа над Францией, над действующими чемпионами Мира, в Париже. Всё, больше по части их выступлений за сборную и не отметишь. Помню в журнале Матч весной 1996-ого перед Евро-96 вместе с описаниями сборных и их составов ставили прогноз для нашей сборной аж 1/2. ) Ну, может руководи ими Гус в то время, то дошли бы. )
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kvint(ksk)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сначала кто-то заставил Сашу подписать письмо 14-ти, затем кто-то заставил Сашу запороть 100% момент в матче с Италией на евро 96, затем невидимая рука заставила Сашу запороть 100% в матче с Кипром . Кстати эта ничья с островитянками нам стоила поездки на ЧМ 98. А
А так да, все кто-то ему мешал проявить себя.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Другого мнения от одного из авторов подлого "Письма 14-ти" не следовало бы ожидать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мостовой был сильным игроком и это надо признать. А вот как некий «футбольный эксперт» он наговорил много глупостей и его зачастую эмоциональное мнение нельзя воспринимать как что-то достойное серьезного обсуждения
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обиженка всё ему не то и всё ему не так. Всего-то он добился сам и всё время вопреки. Преодолевал искусственные трудности.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да вы и сами молодцы, хотя набор игроков и правда был шикарный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий