Мостовой о конфликте с Шалимовым: «У меня ни с кем нет войны. На историю про то, как меня оставили в машине, обращать внимание не хочется, это полный бред»

высказался о конфликте с Игорем Шалимовым.

Ранее бывший игрок , «Сельты» и сборной России высказался о Шалимове и : «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет». В ответ на это Шалимов назвал Мостового мудаком и бараном, а также рассказал историю о том, как пьяного Александра забыли в запертой машине. После этого Александр назвал Игоря пьяницей, а Шалимов заявил, что Мостовой – «неблагодарная свинья» и «сошел с ума».

– Вас по молодости можно назвать человеком, которому хотелось где-то потусить, развлечься?

– Конечно же, нет. Я этим, наверное, и отличался от других.

– И это очень удивительно, потому что вы тогда близко дружили с , а сейчас он рассказывает про вас некрасивые истории, вроде той, когда вы в запертой машине уснули.

– Мне на это даже обращать внимание не хочется, потому что для меня это полный бред. История про то, как Шалимов и Писарев оставили меня в машине, была, но я не пошел на дискотеку, потому что очень хотел спать, они забыли меня в машине.

– Судя по рассказу, когда они вернулись, вы сильно продрогли.

– Немного замерз, да.

– Как вы считаете, почему дружба со временем превратилась в холодную войну?

– Не знаю, не знаю. У меня ни с кем нет войны, я со всеми старался поддерживать хорошие отношения. Кому-то это может не нравится, так что я к этому спокойно отношусь. Это неприятно, да, но все люди разные, и что я могу сделать?

Я знаю недостатки многих людей, но не хочу об этом говорить, потому что делать это напоказ нельзя, – сказал Мостовой.