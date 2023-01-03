Андрей Канчельскис: «За воровство и наркотики правильно отрубать руки и казнить. Было интересно посмотреть на это в Саудовской Аравии»

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Андрей Канчельскис считает, что за воровство и наркотики нужно жестоко наказывать.

– Вы немного поиграли в Саудовской Аравии, стране, по традициям похожей на Катар. Каково было там жить?

– Они не совсем похожи. В Саудовской Аравии – Мекка, там еще более жесткие законы, алкоголь полностью запрещен. В Катаре при прежнем короле было более жестко, а сейчас он отдал правление сыну, который решил пойти по пути ОАЭ. Развивать туризм, вкладываться в строительство.

Я был в ОАЭ, мы там встречались с шейхами, они говорили, что в 1992 году [в городе] было всего лишь три дома, а сейчас везде высотки, стройки, туристы. Они зарабатывают на этом деньги. Катар пошел по этому пути, но в Саудовской Аравии такого никогда не будет, потому что это очень религиозная страна. У них свои законы.

Я там присутствовал на прилюдной казни, тогда казнили 18 филиппинцев за наркотики. Бывало, что и руки отрубали за воровство. Мне интересно было посмотреть на это, чтобы понять, как у них это происходит.

– Как реагируют на это люди, которые приходят смотреть?

– Кто-то смотрит, кто-то отворачивается, от кого-то доносятся возгласы. Все прекрасно понимают, что там уже никуда не денешься, помилования ждать не стоит.

За воровство и наркотики, считаю, правильно наказывать по всей строгости, вплоть до отрубания рук и казней.

– Алкоголь тогда нереально было найти?

– Найти было можно, но чтобы никто не видел. В клубах ничего не было, пить можно было только дома, где никто не видит и не знает.

Я жил в городе, где находились все иностранцы. Англичане там сами варили самогонку. Туда никак не провезешь и не завезешь, поэтому кто-то находил свои каналы, чтобы доставать алкоголь.

У них все-таки абсолютно другая страна, постоянная жара, а после 18:00 уже становится прохладно. Мы ездили в пустыню, и если ночью там остаться, то можно и замерзнуть. Там даже и заблудиться можно, поэтому нужно вовремя уехать.

Но тишина там, конечно, завораживает. Мы ездили туда со вторым тренером команды, пили арабский кофе, расслаблялись. Мыслишь там совершенно по-другому, – сказал бывший игрок сборной России, выступавший за саудовский «Аль‑Хилаль» в 2003 году.

Андрей Канчельскис: «В восточной культуре очень правильное отношение к женщинам. Там они домохозяйки, смотрят за детьми»

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16 комментариев

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Павел Мельников
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Что-то понесло здесь Андрея...)
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Marcus-light
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Алкоголь по сути тоже наркотик, сигареты, сахар. Андрей готов от всего отказаться. И что такое воровство? Вот ты пришёл в магазин, набрал целую телегу товаров, что-то забыл продавец пробить. Ты естественно в жизни не заметишь. Но по сути украл. Отрубать руки или подождать?
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Ljorke
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А если сдал матч, то тоже ноги отрубать?
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pumpking
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А ещё языки отрезать особо красноречивым, таким как Канчельскис
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analitik1998
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Я так понимаю убогий новый дизайн комментариев в веб версии решили перекрыть ещё более убогим баннером 1х
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Evgen_Hazard
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Карбонат настоящий. А что на счёт суда/штрафа/ареста? Ска вот такие доуничи и влияют на сознание людей хуже, чем условный моргенштерн
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Игорь Новиков
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Интересно смотреть на казнь? Потенциальный палач.
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Sevuska
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Теперь Андрюха ты эти казни понаблюдать на нашей вукраине , если скажешь, что ты против фашизма - получишь пулю в лоб 👍по закону военного времени так сказать .
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Евгений Романов
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Больной на голову, слезь с бутылки
Он подсел так как алкоголь тоже наркотик
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Юрий Кечко
А православненько бухать это по нашему Тем более Андрей давно не просыхает Видел его в пивнухе года полтора назад , зрелище жалкое
А ты что в пивнухе делал?)
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Злобный Конь
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"Там ДАЖЕ заблудиться можно."

Никогда бы так про пустыню не подумал.
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Юрий Кечко
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А православненько бухать это по нашему
Тем более Андрей давно не просыхает
Видел его в пивнухе года полтора назад , зрелище жалкое
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MosesPray
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У мужиков есть одна часть тела, без которой смысла в жизни нет, вообще
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Растиньяк
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у нас бы все чиновники безрукие ходили
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Денис Давыдов
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Тогда страна останется без Госдумы - как бы за экстремизм его не посадили
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Гегенпрессинг Рангника
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Больной на голову, слезь с бутылки
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