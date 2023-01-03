Андрей Канчельскис: «За воровство и наркотики правильно отрубать руки и казнить. Было интересно посмотреть на это в Саудовской Аравии»

Андрей Канчельскис считает, что за воровство и наркотики нужно жестоко наказывать.

– Вы немного поиграли в Саудовской Аравии, стране, по традициям похожей на Катар. Каково было там жить?

– Они не совсем похожи. В Саудовской Аравии – Мекка, там еще более жесткие законы, алкоголь полностью запрещен. В Катаре при прежнем короле было более жестко, а сейчас он отдал правление сыну, который решил пойти по пути ОАЭ. Развивать туризм, вкладываться в строительство.

Я был в ОАЭ, мы там встречались с шейхами, они говорили, что в 1992 году [в городе] было всего лишь три дома, а сейчас везде высотки, стройки, туристы. Они зарабатывают на этом деньги. Катар пошел по этому пути, но в Саудовской Аравии такого никогда не будет, потому что это очень религиозная страна. У них свои законы.

Я там присутствовал на прилюдной казни, тогда казнили 18 филиппинцев за наркотики. Бывало, что и руки отрубали за воровство. Мне интересно было посмотреть на это, чтобы понять, как у них это происходит.

– Как реагируют на это люди, которые приходят смотреть?

– Кто-то смотрит, кто-то отворачивается, от кого-то доносятся возгласы. Все прекрасно понимают, что там уже никуда не денешься, помилования ждать не стоит.

За воровство и наркотики, считаю, правильно наказывать по всей строгости, вплоть до отрубания рук и казней.

– Алкоголь тогда нереально было найти?

– Найти было можно, но чтобы никто не видел. В клубах ничего не было, пить можно было только дома, где никто не видит и не знает.

Я жил в городе, где находились все иностранцы. Англичане там сами варили самогонку. Туда никак не провезешь и не завезешь, поэтому кто-то находил свои каналы, чтобы доставать алкоголь.

У них все-таки абсолютно другая страна, постоянная жара, а после 18:00 уже становится прохладно. Мы ездили в пустыню, и если ночью там остаться, то можно и замерзнуть. Там даже и заблудиться можно, поэтому нужно вовремя уехать.

Но тишина там, конечно, завораживает. Мы ездили туда со вторым тренером команды, пили арабский кофе, расслаблялись. Мыслишь там совершенно по-другому, – сказал бывший игрок сборной России, выступавший за саудовский «Аль‑Хилаль» в 2003 году.

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