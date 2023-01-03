Канчельскис об армии: «Бывали проблемы с «дедами», приходилось туалеты мыть, но это жизнь. Слышал, что и стрелялись люди, и вешались – не выдерживали»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Матч ТВ контент Футбол

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от службы в армии.

Бывший игрок сборной России проходил службу в 1988 году, когда ему было 19 лет.

– Армия тогда была очень суровым местом?

– Конечно, в 6:00 нас поднимали, весь день по распорядку, в 22:00 отбой. Бывали и проблемы со старшими, «дедами».

Ты молодой, значит, должен пройти курс молодого бойца. Приходилось и туалеты мыть. Бывало, что и не соглашался, и сопротивлялся, но что делать, это жизнь. Это нам еще повезло, что мы попали в учебку. Если бы попали в регулярную армию, то было бы намного тяжелее. Тогда там была жесткая дедовщина.

Сейчас думаешь, что это интересно, а тогда было вообще не до интереса. На вахте стояли при температуре минус 20 с автоматом, охраняли.

– Что охраняли?

– Непонятно, но что-то значит надо было. Или на тумбочке стояли. Якобы смотрели за порядком, по два часа менялись, в перерывах спали.

В армии так принято. Видимо, для того, чтобы все были приучены к порядку и знали, как действовать в экстренной ситуации. С утра у нас была зарядка, пробежка по плацу три километра в сапогах, отжимались без перчаток на снегу.

В армии бывают своеобразные люди. Нашему сержанту всегда надо было над нами поиздеваться, он давал нам задания, которые были ни к чему. Но он сержант, а приказ есть приказ. Бывали истории в стиле: «Иди копай яму». – «А зачем?» – «Чтобы потом ее закопать».

После такого думаешь, что человек дурак, дебил, но он старший по званию, тут ничего не сделаешь.

– Вы рассказывали, что некоторые не выдерживали, хотели вешаться, стреляться. Из-за чего у них возникали такие мысли?

– У нас в учебке такого не было, но слышал истории от товарищей и друзей из регулярной армии. И стрелялись люди, и вешались, потому что морально не выдерживали. Кого-то постоянно угнетали, принижали.

Мой сержант был с Кировограда, как и я, он часто был зол на нас, возможно, потому что мы футболисты. Поэтому между нами часто происходили стычки, боксерские поединки. Получал за это наряд вне очереди, но старался ни перед кем не прогибаться.

– Точно ли такая армия была хорошей школой жизни? Такие условия могли многих покалечить.

– Кто-то говорит, что хорошая школа, кто-то – плохая, но это армия, где есть уставы. Если живешь по уставу, то проблем не будет, а те, кто жили не по уставу, в основном и не выдерживали, – рассказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

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40 комментариев

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Jordan95
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Ответ Max M
Никакой школой жизни армия не является, тупо потеря времени, а у некоторых еще и травмы на всю жизнь
Ну смотря где.
У меня знакомая солдат израильской армии, говорит интересно служить, молодежи нравится)
Знакомый знакомых в 00ые служил во французском легионе, говорит по кайфу. Он сам по себе спортсмен, а там из него сделали машину, как в фильмах. Тренировки просто космос для фанатиков спорта или военного дела.
Смотрел как служат люди из СНГ в США по ютубу,тоже многим нравится. Насколько я знаю сами американцы любят свою армию, но там действительно уровень подготовки высочайший.

Ну, а тем, кто служит в аналогах советских армий - сочувствую.
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Илья Голдман
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Ответ Pb-SE
Я ее могу найти в турнирной таблице Бундеслиги. Даже 2 раза.
А, ну раз так, то наверное существование Селтика говорит о том, что до сих пор существуют кельты, а существование Ромы говорит о существовании римлян. Давай не передëргивай)
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кабан галльский
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Ну блин, армейка дело такое. Сам не служил (по состоянию здоровья), но много слышал историй. И половина на половину примерно. Одни говорили что норм служили, ничего ужасного не было, много классных историй рассказывали, кто-то себе отличных друзей приобрел, другая половина рассказывала разную жесть о тотальном беспределе, наплевательстве и прочей жести. Думаю все зависит от места где служишь. Забавно, что и те, и эти признали, что армия это время впустую и она должна быть сугубо профессиональной.
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dimitrii36
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Ответ Жучил Впопеску
Из тех кто принимал решение брать киев, никто не был солдатом. Минимум курсантом военного училища - а это уже начальный офицерский этап.
как так то, Адольф ефрейтором был...
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Vadim Slutsky
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Ну да: унижения и издевательства - это и есть жизнь, российская.
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Жучил Впопеску
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Ответ Pb-SE
А потом эти солдатики выбились в генералы. Брали Киев, удерживали Лиман, создавали условия, чтобы солдаты ни в чем не нуждались.
Из тех кто принимал решение брать киев, никто не был солдатом. Минимум курсантом военного училища - а это уже начальный офицерский этап.
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Павел Светлов
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а ведь стало намного хуже по сравнению с 88-м
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dimitrii36
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забавно обсуждать на ресурсе то и теми, хто не владеет не тем, не иным, откат нормальный - гильза в ящике...
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Дядя ТУРА
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Ответ Владислав Харламов
Конечно, проще сказать, что "это жизнь", чем жить без унижения людей
Из серии
- нас и в жопу е####!! И ничего!! Мужиками стали
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Toni_Montana
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Вообще армия прекрасно: целый год тебя унижают и имеют свои, а потом тебя отправляют умирать за херсон
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Pb-SE
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Ответ Илья Голдман
А теперь найди на карте Пруссию)
Я ее могу найти в турнирной таблице Бундеслиги. Даже 2 раза.
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Игорь Замаруев
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Ответ кракадил
А как такая личность и уникальная снежинка будет выполнять приказы?
Зачем заставлять человека выполнять приказы? Он собака?
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stewiegriffin2
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Об этом хорошо в Цельнометаллической оболочке показано. Особенно пример рядового Кучи)
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Amalfitano
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Если это доходит до стреляний и самоубийств, тогда в всадницу такую службу. Служба должна воспитывать и повышать уровень подготовки, а не учить мытью туалетов или покраске травы.
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Veld
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отличный "главный вывод" Канчельскис сделал, браво )
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Илья Голдман
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Ответ Pb-SE
Прусская военная школа. Надо полностью обезличить солдата, чтобы он не умел думать, а тупо выполнял заученные команды. Идеальное пушечное мясо.
А теперь найди на карте Пруссию)
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Бухгалтер2021
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видно у него так и по жизни стало что туалеты моет
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If99
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По уставу довести до самоубийства не менее просто, чем дедовщиной. :)
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Мансур Абдрахимов
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2005-2007 Спецназ " Булат" 29й отряд.один застрелился,другой плавал в подземном бензохранилище в автопарке ,крадя бензин для продажи. надышался и упал.деды нарезал сигареты и майонез .человек пять сбегало.по городу искали ,находили и сажали на месяц ,два на 16 кг гирь в наручники.и так они в столовую ходили,на построение,и спали.два года дурдома,скаждодневными косяками и дрочевым
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Юрий Кечко
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Ответ Pixel 7 Pro.
Щас прибегут служивые, не служил - не мужик!
Служил , ничего полезного особо
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Арсений Элин
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А многие ли из современных российских футболистов (не говорю уж об игроках сборных) были в армии? Думаю единицы и то те кто на футбол акцент не делали...
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Pb-SE
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Ответ QWertY
Я хз как люди, которые не могут защитить честь и теряют ее(а это то, что там происходит) могут в дальнейшем защищать кого то.
Прусская военная школа. Надо полностью обезличить солдата, чтобы он не умел думать, а тупо выполнял заученные команды. Идеальное пушечное мясо.
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Олег Ивакин
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Канчельскис и Вяльбе--два армейским сапога--пара.
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Slavick Nemkovsky
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Ответ Старина Шимус
– Что охраняли? – Непонятно, но что-то значит надо было Конечно, старшему по званию виднее
Он же сказал - тумбочку! В армии самая важная вещь
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atomio
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Прошло 30 лет и ничего не изменилось 🤡🤡🤡
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