Канчельскис об армии: «Бывали проблемы с «дедами», приходилось туалеты мыть, но это жизнь. Слышал, что и стрелялись люди, и вешались – не выдерживали»

поделился впечатлениями от службы в армии.

Бывший игрок сборной России проходил службу в 1988 году, когда ему было 19 лет.

– Армия тогда была очень суровым местом?

– Конечно, в 6:00 нас поднимали, весь день по распорядку, в 22:00 отбой. Бывали и проблемы со старшими, «дедами».

Ты молодой, значит, должен пройти курс молодого бойца. Приходилось и туалеты мыть. Бывало, что и не соглашался, и сопротивлялся, но что делать, это жизнь. Это нам еще повезло, что мы попали в учебку. Если бы попали в регулярную армию, то было бы намного тяжелее. Тогда там была жесткая дедовщина.

Сейчас думаешь, что это интересно, а тогда было вообще не до интереса. На вахте стояли при температуре минус 20 с автоматом, охраняли.

– Что охраняли?

– Непонятно, но что-то значит надо было. Или на тумбочке стояли. Якобы смотрели за порядком, по два часа менялись, в перерывах спали.

В армии так принято. Видимо, для того, чтобы все были приучены к порядку и знали, как действовать в экстренной ситуации. С утра у нас была зарядка, пробежка по плацу три километра в сапогах, отжимались без перчаток на снегу.

В армии бывают своеобразные люди. Нашему сержанту всегда надо было над нами поиздеваться, он давал нам задания, которые были ни к чему. Но он сержант, а приказ есть приказ. Бывали истории в стиле: «Иди копай яму». – «А зачем?» – «Чтобы потом ее закопать».

После такого думаешь, что человек дурак, дебил, но он старший по званию, тут ничего не сделаешь.

– Вы рассказывали, что некоторые не выдерживали, хотели вешаться, стреляться. Из-за чего у них возникали такие мысли?

– У нас в учебке такого не было, но слышал истории от товарищей и друзей из регулярной армии. И стрелялись люди, и вешались, потому что морально не выдерживали. Кого-то постоянно угнетали, принижали.

Мой сержант был с Кировограда, как и я, он часто был зол на нас, возможно, потому что мы футболисты. Поэтому между нами часто происходили стычки, боксерские поединки. Получал за это наряд вне очереди, но старался ни перед кем не прогибаться.

– Точно ли такая армия была хорошей школой жизни? Такие условия могли многих покалечить.

– Кто-то говорит, что хорошая школа, кто-то – плохая, но это армия, где есть уставы. Если живешь по уставу, то проблем не будет, а те, кто жили не по уставу, в основном и не выдерживали, – рассказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».