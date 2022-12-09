Игроки сборной Португалии недовольны из-за менеджера Криштиану Роналду.

По информации Record, в сборной 37-летнего игрока сопровождает Рикарду Регуфе, персональный менеджер и друг Роналду. Несмотря на то, что он не является сотрудником Португальской федерации футбола, Регуфе присутствует рядом со сборной и посещает места, отведенные для игроков.

Игроки сборной недовольны присутствием Регуфе, не понимают, почему он находится в расположении команды, а также считаю его влияние чрезмерным. Также недовольство футболистов вызывает то, что никому кроме Роналду не разрешается приводить кого-либо в расположение сборной.

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