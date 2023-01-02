Витория о Роналду в «Аль-Насре»: «Клуб никогда не будет соответствовать масштабу Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Египта по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руй Витория Футбол

Руй Витория прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср». 

Португальский нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2025 года. 

«Мне кажется, что сегодня это не тот клуб, в котором я работал.

Сегодня это клуб с лучшей структурой, но, конечно, он никогда не будет клубом масштаба, соответствующего масштабу Криштиану Роналду. Или, лучше сказать, он никогда не будет клубом такого масштаба, как те клубы, в которых Криштиану играл на протяжении всей своей карьеры.

Его подписание может быть очень важным для футбола в Саудовской Аравии, это привлечет внимание к этой стране и к футболу. Возможно, это хороший маркетинговый ход, но я не знаю, будет ли этот трансфер успешным.

Мне любопытно посмотреть», – сказал главный тренер сборной Египта, ранее возглавлявший «Аль-Наср» и «Спартак», в интервью O Jogo.

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49 комментариев

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Ol Good
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А кто это Виктория?
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SCHOKKKK
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Ответ GuruFutbola
Ты чего такой злой, аванс пропил за один вечер?
У тебя язык не стёрся своему хозяину вылизывать?😂
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GuruFutbola
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Ответ SCHOKKKK
Риго, ты все мои шедевры заскринил, клоун?😂 Может распечатаешь и в рамочку на стене повесишь у себя дома?😂
Ты чего такой злой, аванс пропил за один вечер?
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goldwill
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Ответ Direct free kick
Перед тобой не будет извиняться даже последняя искортница Риги
В Риге нет искортниц.
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SCHOKKKK
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Риго, ты все мои шедевры заскринил, клоун?😂 Может распечатаешь и в рамочку на стене повесишь у себя дома?😂
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rigobersong
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Ответ человек-муравей человек-физрук
как смешно когда местный обиженный клоун думает что о нем кто-то думает :)
🤡🤡🤡

https://ibb.co/8KQKtHH
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
В переходе литр pepsi из СНГ стоит 110 рублей. У них это на неделю. Не могут себе позволить благородный напиток
66 центов стоит, но я люблю монстр энерджи пить
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DJIGURDEZ
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Да и руй с ними. скоро будет наплыв в 100 статей про Саудовскую Лигу Роналду
не будет, пару недель, максимум три и про него забудут также, как про остальных звезд в экзотических лигах
а зная его характер, он начнет давать вне футбольные поводы о себе напомнить
можно скринить
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SCHOKKKK
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Ответ Muhammad Juraev
О Боже.. Только не говори, что ты фанат ФК "4-4-3" 🤣🤣🤣
Я фанат благородного аргентинского преступника, который за неуплату налогов должен в тюрьме сидеть вместе с отцом Хорхе, а не пинать мячик на купленном ЧМ😂
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ДЖИН
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ПодАльнасралла
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Muhammad Juraev
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Ответ SCHOKKKK
Так Кринж тоже мусор как и пепсе, я разве отрицаю?😂
О Боже..
Только не говори, что ты фанат ФК "4-4-3" 🤣🤣🤣
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Direct free kick
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Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
В переходе литр pepsi из СНГ стоит 110 рублей. У них это на неделю. Не могут себе позволить благородный напиток
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
Ты ей забудешь заплатить аванс((
У меня абонемент
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SCHOKKKK
Ответ Direct free kick
Перед тобой не будет извиняться даже последняя искортница Риги
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
Почему?
Ты ей забудешь заплатить аванс((
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
Перед тобой не будет извиняться даже последняя искортница Риги
Почему?
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GuruFutbola
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Ответ SCHOKKKK
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Извинись!
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
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Перед тобой не будет извиняться даже последняя искортница Риги
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SCHOKKKK
Ответ GuruFutbola
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Direct free kick
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Ответ SCHOKKKK
Восхищал его стиль игры и то, как он дирижировал той Аргентиной. Очень жаль, что это низкорослое убожество вытеснило такого мастера своего дела
Точнее не сказать
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SCHOKKKK
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Ответ Direct free kick
Рикельме лучшая 10-ка аргентосов. Его слили в угоду пешему в 2008
Восхищал его стиль игры и то, как он дирижировал той Аргентиной. Очень жаль, что это низкорослое убожество вытеснило такого мастера своего дела
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rigobersong
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Ответ VERBLYUD
Как же смешно читать такие комменты после того, как Месси выиграл абсолютно всевозможные трофеи на уровне сборных)))))
Так они столько лет с красным лицом доказывали, что роналду лучше, потому что Евро выиграли, когда он скакал на бровке:) А спустя 6 лет Месси просто нанес тройной удар:)) Вот теперь сидят все красные, потные, и пытаются из-за своей зависти задеть величайшего игрока в истории!:)
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GuruFutbola
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Ответ SCHOKKKK
Биомусор это Пепсе, я тут причем?😂
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Direct free kick
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Ответ SCHOKKKK
Я не пойму чё у них у всех так подгорело, после того как я сказал что Пепсе даже близко не уровень Рикельме😂
Рикельме лучшая 10-ка аргентосов. Его слили в угоду пешему в 2008
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SCHOKKKK
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Ответ Direct free kick
Опять лжёшь. В том плане, что дело не в пешем, а в Марсело Бьелсе
Я не пойму чё у них у всех так подгорело, после того как я сказал что Пепсе даже близко не уровень Рикельме😂
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