Витория о Роналду в «Аль-Насре»: «Клуб никогда не будет соответствовать масштабу Криштиану»

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Португальский нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2025 года.

«Мне кажется, что сегодня это не тот клуб, в котором я работал.

Сегодня это клуб с лучшей структурой, но, конечно, он никогда не будет клубом масштаба, соответствующего масштабу Криштиану Роналду. Или, лучше сказать, он никогда не будет клубом такого масштаба, как те клубы, в которых Криштиану играл на протяжении всей своей карьеры.

Его подписание может быть очень важным для футбола в Саудовской Аравии, это привлечет внимание к этой стране и к футболу. Возможно, это хороший маркетинговый ход, но я не знаю, будет ли этот трансфер успешным.

Мне любопытно посмотреть», – сказал главный тренер сборной Египта, ранее возглавлявший «Аль-Наср» и «Спартак», в интервью O Jogo.

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