Депутат Журова: «А вдруг нас в Азии не примут? Публично подвергнуть себя порке, разве этого кто‑то хочет? Думаю, и Европе невыгодно, чтобы мы уходили»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Светлана Журова Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Матч ТВ Футбол

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что и УЕФА невыгодно терять российский футбол.

В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Дополнительные консультации тут необходимы, и РФС это понимает. Попытаться уйти, а вдруг не примут в Азии? Публично подвергнуть себя порке, разве этого кто‑то хочет?

Думаю, и Европе невыгодно, чтобы мы уходили. В свое время Россия помогала с организацией соревнований в ту же пандемию, когда нужно было решать вопрос с матчами чемпионата Европы.

Они понимают, что теряют Россию, а если завтра подпишут мировое соглашение – нас будут звать обратно.

Зачем это? Вопрос этот политический, давление идет, и, видимо, они сейчас ничего не могут с этим сделать. Думаю, они будут консультироваться дополнительно еще не один раз, – сказала Журова.

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28 комментариев

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fall_of_troy
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Ответ Spartak ist besser
Да нафиг ты мне сдался. Таких, как ты, что грязи на ботинках в распутицу.
Ну понятно) Ты испугался)

Если не лошок, набери мне 89037867150. У тебя 5 минут.
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Spartak ist besser
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Ответ fall_of_troy
Ты мне угрожаешь?)
Да нафиг ты мне сдался. Таких, как ты, что грязи на ботинках в распутицу.
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samarskij-kuzmich
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Хоть что-то разумное сказала
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fall_of_troy
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Ответ Spartak ist besser
Ты здесь уже на статью наговорил. Твоё место в турме, как не называй...
Ты мне угрожаешь?)
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Spartak ist besser
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Ответ fall_of_troy
Какая я тебе "укр", лошок?)
Ты здесь уже на статью наговорил. Твоё место в турме, как не называй...
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fall_of_troy
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Ответ Spartak ist besser
Мечтай, укр, мечтай )))
Какая я тебе "укр", лошок?)
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Spartak ist besser
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Вдруг как в сказке скрипнула дверь
Всё мне ясно стало теперь....

Света, не лезь куда не просят, не твоё это!
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Spartak ist besser
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Ответ fall_of_troy
Кто надо.
Мечтай, укр, мечтай )))
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Alexandr Sokolov
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Думает она... что-то я сомневаюсь
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Chernoy
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А что значит Европе не нужно!? То есть она значит загнивает и распадается, а депутат предлагает нам присоединиться!? Вы уж определитесь, а то все уже запутались, что такое хорошо, а что такое плохо.
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Mechel**
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А тебе вообще никто не знает
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fall_of_troy
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Ответ Барсик Юрана
Хто нахлабучит
Кто надо.
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Барсик Юрана
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Ответ fall_of_troy
Скоро уже не будет "музыкантов" в Африке. Есть инфа: нахлобучат их.
Хто нахлабучит
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Kit244098
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Света, ну хватит уж все о делах. Сиськи лучше покажи))
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fall_of_troy
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Ответ Okaka
Может сразу в Африку? Чтобы наверняка. Там и фанаты будут - вагнеровцы
Скоро уже не будет "музыкантов" в Африке. Есть инфа: нахлобучат их.
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fall_of_troy
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Ответ Джиза
Депутат Журова, думай о своей стране. "Европе невыгодно" - тебя это вообще не должно интересовать. Нужны мы Европе, не нужны - пофиг, начни уже думать о России.
У нее главная задача это нравится Администрации бункерного президента. Народ? Не, не слышала.
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fall_of_troy
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Методичку новую что ли выдали сегодня?
Испугались видать. Видят, что бункерный трусишка опростоволосился, готовят теперь себе соломку.
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Джиза
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Депутат Журова, думай о своей стране. "Европе невыгодно" - тебя это вообще не должно интересовать. Нужны мы Европе, не нужны - пофиг, начни уже думать о России.
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Nikita89
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Журова, думать это не твое. От тебя только требуется на нужную кнопку нажать.
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s_h_a_m_a_n
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УЕФА выгодно выгнать нас в Азию-проблем меньше.
А ещё наши тут подожгли..
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Артём Сергеев
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Самые отсталые депутаты даже понимают что уходить ненадо,кто вообще за переходом интересно стоит
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atomio
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Они понимают, что теряют Россию, а если завтра подпишут мировое соглашение – нас будут звать обратно. (с) ничего они не будут. им до лампочки. это скорее вы будете бегать за ними
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Джа-Джа Бинкс
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Методичку новую что ли выдали сегодня?
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Александр Рыбаков
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Депутат вспомнила про мозг, но не может им управлять.
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инок
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Журова высказалась, ждем что скажут другие спортсмены
депутаты по этому поводу)
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