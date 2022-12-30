Депутат Журова: «А вдруг нас в Азии не примут? Публично подвергнуть себя порке, разве этого кто‑то хочет? Думаю, и Европе невыгодно, чтобы мы уходили»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что и невыгодно терять российский футбол.

В пятницу, 30 декабря состоялся исполком РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Дополнительные консультации тут необходимы, и РФС это понимает. Попытаться уйти, а вдруг не примут в Азии? Публично подвергнуть себя порке, разве этого кто‑то хочет?

Думаю, и Европе невыгодно, чтобы мы уходили. В свое время Россия помогала с организацией соревнований в ту же пандемию, когда нужно было решать вопрос с матчами чемпионата Европы.

Они понимают, что теряют Россию, а если завтра подпишут мировое соглашение – нас будут звать обратно.

Зачем это? Вопрос этот политический, давление идет, и, видимо, они сейчас ничего не могут с этим сделать. Думаю, они будут консультироваться дополнительно еще не один раз, – сказала Журова.

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