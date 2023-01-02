Бенитес и Виллаш-Боаш – кандидаты на пост тренера сборной Бельгии

продолжает поиски нового главного тренера.

и рассматриваются как кандидаты на этот пост, сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на La Dernière Heure.

Оба специалиста в настоящий момент не работают ни в одной команде. Последним клубом Бенитеса был «Эвертон», из которого он был уволен в январе 2022 года, а Виллаш-Боаш покинул «Марсель» в феврале 2021-го.

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, возглавлявший ее с 2016 года, покинул команду после вылета с ЧМ-2022.

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) начнет активную работу по назначению нового тренера национальной команды не раньше 10 января.