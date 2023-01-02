Бенитес и Виллаш-Боаш – кандидаты на пост тренера сборной Бельгии
Сборная Бельгии продолжает поиски нового главного тренера.
Рафаэль Бенитес и Андре Виллаш-Боаш рассматриваются как кандидаты на этот пост, сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на La Dernière Heure.
Оба специалиста в настоящий момент не работают ни в одной команде. Последним клубом Бенитеса был «Эвертон», из которого он был уволен в январе 2022 года, а Виллаш-Боаш покинул «Марсель» в феврале 2021-го.
Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, возглавлявший ее с 2016 года, покинул команду после вылета с ЧМ-2022.
Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) начнет активную работу по назначению нового тренера национальной команды не раньше 10 января.
Голландцы взяли серебро в 10м году и бронзу в 14м году.
У англичан проблема с головой - они никогда не делают выводы и сваливают всё на обстоятельства и очень неоднозначные назначения тренеров.
А почему нельзя назначить тренера, имеющего хоть какие-то полезные навыки для этого?
Знающего специфику работы со сборной, лично знакомого с игроками, хорошо знающего менталитет и тд
Хуфкенса, например
Да даже от Компани, который тренер без году неделя, будет куда больше профита, чем от выбранных сбитых летчиков, которые уже одной ногой на пенсии
Просто остаётся выбрать грамотно тренера.
Да, у них был хороший состав, но у тех же Голландии такой состав, на протяжении десятилетий, но не помню чтобы они стали чемпионами мира.
У Англии можно собрать два,три равноценных состава уже многие годы к ряду.
У сборных выиграть что-то очень мало шансов (всего 2,за 4года).
И я бы не сказал что у них был такой гигантский состав, были несколько топовых игрока, но не было глубины состава.
С Рафой - выйдут везде, но на группе/одной восьмой закончат
Там хотят окончательно добить сборную?
Какие игроки были на протижении 10 лет..
И остаться без ничего..Тут нужен был тренер с яйцами