Бенитес и Виллаш-Боаш – кандидаты на пост тренера сборной Бельгии

Теги Рафаэль Бенитес Сборная Бельгии по футболу Роберто Мартинес Андре Виллаш-Боаш Футбол

Сборная Бельгии продолжает поиски нового главного тренера. 

Рафаэль Бенитес и Андре Виллаш-Боаш рассматриваются как кандидаты на этот пост, сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на La Dernière Heure. 

Оба специалиста в настоящий момент не работают ни в одной команде. Последним клубом Бенитеса был «Эвертон», из которого он был уволен в январе 2022 года, а Виллаш-Боаш покинул «Марсель» в феврале 2021-го. 

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, возглавлявший ее с 2016 года, покинул команду после вылета с ЧМ-2022. 

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) начнет активную работу по назначению нового тренера национальной команды не раньше 10 января.

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27 комментариев

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Брэд Либил
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Ответ AlexDeLarge
Гении, конечно, в RBFA сидят А почему нельзя назначить тренера, имеющего хоть какие-то полезные навыки для этого? Знающего специфику работы со сборной, лично знакомого с игроками, хорошо знающего менталитет и тд Хуфкенса, например Да даже от Компани, который тренер без году неделя, будет куда больше профита, чем от выбранных сбитых летчиков, которые уже одной ногой на пенсии
Ты серьёзно отправляешь на пенсию 45-летнего АВБ?
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Олег Ринкевич
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Подождите! Лукака ведь уже Анри выбрал!!!)
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nuksi
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Ответ AlexDeLarge
Гении, конечно, в RBFA сидят А почему нельзя назначить тренера, имеющего хоть какие-то полезные навыки для этого? Знающего специфику работы со сборной, лично знакомого с игроками, хорошо знающего менталитет и тд Хуфкенса, например Да даже от Компани, который тренер без году неделя, будет куда больше профита, чем от выбранных сбитых летчиков, которые уже одной ногой на пенсии
Согласен с тобой. Кстати вот странно, что в Бельгии вроде сильные школы, а с тренерскими кадрами прям беда
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Tarzan67
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Ответ مختار موسى حاجييف
От "золотой поколении"Бельгии , требуют очень многого. Да, у них был хороший состав, но у тех же Голландии такой состав, на протяжении десятилетий, но не помню чтобы они стали чемпионами мира. У Англии можно собрать два,три равноценных состава уже многие годы к ряду. У сборных выиграть что-то очень мало шансов (всего 2,за 4года). И я бы не сказал что у них был такой гигантский состав, были несколько топовых игрока, но не было глубины состава.
Зря ты так, если сравнить Нидерланды и Бельгию, то у бельгийцев по именам не слабее состав, я бы сказал даже сильнее.
Голландцы взяли серебро в 10м году и бронзу в 14м году.
У англичан проблема с головой - они никогда не делают выводы и сваливают всё на обстоятельства и очень неоднозначные назначения тренеров.
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AlexDeLarge
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Гении, конечно, в RBFA сидят
А почему нельзя назначить тренера, имеющего хоть какие-то полезные навыки для этого?
Знающего специфику работы со сборной, лично знакомого с игроками, хорошо знающего менталитет и тд
Хуфкенса, например
Да даже от Компани, который тренер без году неделя, будет куда больше профита, чем от выбранных сбитых летчиков, которые уже одной ногой на пенсии
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adeptik
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Ответ مختار موسى حاجييف
От "золотой поколении"Бельгии , требуют очень многого. Да, у них был хороший состав, но у тех же Голландии такой состав, на протяжении десятилетий, но не помню чтобы они стали чемпионами мира. У Англии можно собрать два,три равноценных состава уже многие годы к ряду. У сборных выиграть что-то очень мало шансов (всего 2,за 4года). И я бы не сказал что у них был такой гигантский состав, были несколько топовых игрока, но не было глубины состава.
Прежде всего этот состав золотой лишь для самой Бельгии. После поколения Вильмотса это действительно золото. В рамках всего мира это довольно сильное поколение, но не доминирующее. У Франции, Англии, Испании и тд составы поинтереснее. Да и у хорватов состав ее слабее, особенно в полузащите, от которой и зависит игра любой команды. Сильный тренер мог бы сделать из Бельгии что-то особенное, но Мартинес таким не был
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مختار موسى حاجييف
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И не думаю что, для Бельгии все потеряно, есть много игроков , хоть и не топовых из хороших команд. Есть Кевин вокруг которого можно слепить сильную команду (самый яркий пример это Аргентина), есть Куртуа,Лукаку.
Просто остаётся выбрать грамотно тренера.
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Ни АВБ , ни Беня не тренеры именно для сборных, это больше клубные тренеры
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مختار موسى حاجييف
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От "золотой поколении"Бельгии , требуют очень многого.
Да, у них был хороший состав, но у тех же Голландии такой состав, на протяжении десятилетий, но не помню чтобы они стали чемпионами мира.
У Англии можно собрать два,три равноценных состава уже многие годы к ряду.
У сборных выиграть что-то очень мало шансов (всего 2,за 4года).
И я бы не сказал что у них был такой гигантский состав, были несколько топовых игрока, но не было глубины состава.
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iegord
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Помянем золотое поколение сборной Бельгии
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кuraakula belov
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АВБ вполне может взять евро, но потом не выйти на ЧМ)
С Рафой - выйдут везде, но на группе/одной восьмой закончат
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Арсений Элин
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Две шапки с дырками из шкафа))
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waleri
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Тухель свободен пока еще...
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Игорь Замаруев
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Ответ rigobersong
Бронзовая медаль на ЧМ это ничего?:)
Думаю, речь про все турниры. Плохо на Евро, последнем ЧМ. Даже чёртову Лигу Наций не выиграли:(
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otchim kaloeda
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Ответ rigobersong
Бронзовая медаль на ЧМ это ничего?:)
Бронзу и серебро выиграла и Хорватия с тремя звездами
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Даниэль Алисса Алисса
Раз так пошло,берите Венгера,он с 2018 свободен
Так и с Романцевым можно договориться.
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зак
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Странно а что Боаша не зовут в сб. Португалию?
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Парень со двора Шмурнова
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Эх, ничему жизнь не учит…
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Bosniec
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Нормальные варианты не пробовали поискать?
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shakhrookh
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Какая уже разница, золотой состав профукали, хоть Клоппа с Пепом вместе ставь уже
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раскаявшийся жиробас
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Может, лучше сразу Доменека или Дель Нери?)
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Жечка Дырова
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Мда...
Там хотят окончательно добить сборную?
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rigobersong
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Ответ otchim kaloeda
Как же обидно за сборную Бельгию... Какие игроки были на протижении 10 лет.. И остаться без ничего..Тут нужен был тренер с яйцами
Бронзовая медаль на ЧМ это ничего?:)
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Йозе_Марино
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Сбитые летчики снова в строю!
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otchim kaloeda
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Как же обидно за сборную Бельгию...
Какие игроки были на протижении 10 лет..
И остаться без ничего..Тут нужен был тренер с яйцами
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