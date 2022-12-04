В сборной Бельгии считали, что Азара не нужно выпускать в старте на игру с Марокко

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В сборной Бельгии считали, что тренер Роберто Мартинес слишком лоялен к Эдену Азару.

По мнению некоторых игроков, хавбека «Реала» не стоило выпускать в стартовом на матч ЧМ-2022 с Марокко (0:2), пишет Onze Mondial.

Они считали, что Жереми Доку или Леандро Троссард могли бы лучше сыграть, если бы вышли в старте.

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