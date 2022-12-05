«Клопп и Конте ничего не делают во время крупных турниров. Берем их на месяц, а платим столько же, сколько Мартинесу за год». Журналист Йос о тренере для Бельгии

Бельгийский журналист Филип Йос высказался о том, кто должен возглавить сборную Бельгии.

«У меня есть безумная идея, но я все равно расскажу. Почему бы не назначить в качестве тренера сборной на квалификацию [Евро-2024] и заключите с ним хороший контракт. На следующем турнире у нас будет настоящий победитель.

Такие тренеры, как или , ничего не делают во время крупных турниров. Мы берем их на месяц, а платим столько, сколько заработал за год. Это должно сработать», – сказал Йос в подкасте WK Tribune.

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