«Клопп и Конте ничего не делают во время крупных турниров. Берем их на месяц, а платим столько же, сколько Мартинесу за год». Журналист Йос о тренере для Бельгии

Теги Томас Вермален Юрген Клопп Сборная Бельгии по футболу Антонио Конте ЧМ-2022 Роберто Мартинес Футбол

Бельгийский журналист Филип Йос высказался о том, кто должен возглавить сборную Бельгии.

«У меня есть безумная идея, но я все равно расскажу. Почему бы не назначить Томаса Вермалена в качестве тренера сборной на квалификацию [Евро-2024] и заключите с ним хороший контракт. На следующем турнире у нас будет настоящий победитель.

Такие тренеры, как Антонио Конте или Юрген Клопп, ничего не делают во время крупных турниров. Мы берем их на месяц, а платим столько, сколько Роберто Мартинес заработал за год. Это должно сработать», – сказал Йос в подкасте WK Tribune.

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