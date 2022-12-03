Куртуа извинился за вылет с ЧМ: «Бельгия приложит все силы и предпримет новую попытку»

извинился за вылет сборной Бельгии с по итогам группового этапа.

«Мы приносим извинения всем болельщикам, которые всегда с нами. Можем только обещать, что приложим все силы и предпримем новую попытку. Спасибо вам за поддержку.

Прошел день, но вылет с чемпионата мира все еще приносит боль, и потребуется какое-то время, прежде чем это чувство пройдет.

Хочу поблагодарить своих партнеров по команде, а особенно [тренера] Роберто Мартинеса за проведенное вместе время», – написал вратарь сборной и «Реала».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ