«Арсенал» активировал опцию продления контракта с Сака до 2024 года (Football.London)

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Действующее соглашение с вингером было рассчитано до лета 2023 года.

Лондонский куб активировал опция продления договора еще на один год, сообщает Football.London.

Стороны также ведут обсуждают дальнейшее продление контракта. Переговоры проходят позитивно.

В 16 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.