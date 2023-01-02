«Арсенал» активировал опцию продления контракта с Сака до 2024 года (Football.London)
«Арсенал» продлил контракт с Букайо Сака.
Действующее соглашение с вингером было рассчитано до лета 2023 года.
Лондонский куб активировал опция продления договора еще на один год, сообщает Football.London.
Стороны также ведут обсуждают дальнейшее продление контракта. Переговоры проходят позитивно.
В 16 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
Очень талантлив. Хорошо, что с ним продлили контракт.