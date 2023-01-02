«Арсенал» активировал опцию продления контракта с Сака до 2024 года (Football.London)

Теги премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Букайо Сака

Действующее соглашение с вингером было рассчитано до лета 2023 года.

Лондонский куб активировал опция продления договора еще на один год, сообщает Football.London. 

Стороны также ведут обсуждают дальнейшее продление контракта. Переговоры проходят позитивно. 

В 16 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.  

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21 комментарий

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Quintin07
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Ответ Эльшод Насыров
Уж лучше накинуть бабла Сака, чем переплатить за Мудрика.
Ну таков рынок, что за игрока, который что то смог показать, клубы требуют много бабла, не хочешь платить, найдут того, кто заплатит.
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Денис Давыдов
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
У Арсенала итак топ молодёжь в атаке. Зачем нужен челик из УПЛ? Лучше бы взяли в центр поля кого-то
Как скамейки нет и впереди. В идеале нужен и Мудрик и опорник
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Гегенпрессинг Рангника
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У Арсенала итак топ молодёжь в атаке. Зачем нужен челик из УПЛ? Лучше бы взяли в центр поля кого-то
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Vitalik Barbacari
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Ответ Эльшод Насыров
Уж лучше накинуть бабла Сака, чем переплатить за Мудрика.
клоун? Сака и Мудрик на 1 позиций играют? думаешь Арсеналу хватит только продлить Саку и больше не нужны трансферы?)) к чему такие коменты да и ещё ++
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Alex Rhea
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Ответ Эльшод Насыров
Уж лучше накинуть бабла Сака, чем переплатить за Мудрика.
думаю, там денег на всех хватит
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инок
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Пока Сака пожалуй лучший игрок в составе Арсенала.
Очень талантлив. Хорошо, что с ним продлили контракт.
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Ready2riot
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Ответ ALMANAC
Без Сака невозможно представить Арсенал.
Как и без Эдегора и Мартинелли - эти ребята делают разницу
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DolJun
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Ответ Фанат спорта01
Это под силу Челси,но никак не арсеналу этого сезона
при чем тут челси вообще?
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Данила Бодров
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Отличные новости
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bpfx5h6vrf
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Статья грамотный написан. Спасиба
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corazón blanco
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Ну теперь дайте уже кто-нибудь ручку Мартинелли.
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Фанат спорта01
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Ответ DolJun
думаю арсеналу вполне это под силу
Это под силу Челси,но никак не арсеналу этого сезона
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DolJun
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Ответ Фанат спорта01
Для того чтобы не попасть в Лч нужно набрать меньше 30очков за 22матча.
думаю арсеналу вполне это под силу
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Фанат спорта01
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Ответ Umid Rahimov
Молодцы Сака это топ, я считаю его одни из лучших полузащитников в мире!!!
Он не полузащитник.
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Фанат спорта01
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Ответ DolJun
если арс в этом году не возьмет чемпионство или, внезапно, не попадет в лч - то думаю и сака, и мартинелли, и салиба - все ровненько станут на выход.
Для того чтобы не попасть в Лч нужно набрать меньше 30очков за 22матча.
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Umid Rahimov
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Молодцы Сака это топ, я считаю его одни из лучших полузащитников в мире!!!
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Arima Baki
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Сака это важнейший игрок для будущего клуба, надо его оставлять всеми путями
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Эльшод Насыров
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Уж лучше накинуть бабла Сака, чем переплатить за Мудрика.
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ALMANAC
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Без Сака невозможно представить Арсенал.
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DolJun
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если арс в этом году не возьмет чемпионство или, внезапно, не попадет в лч - то думаю и сака, и мартинелли, и салиба - все ровненько станут на выход.
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Dastan Zhapar Uulu
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Сака будущее клуба. Нельзя его упускать
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