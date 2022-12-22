Стало известно, почему европейские клубы решили не подписывать форварда .

Как передает Metro со ссылкой на The Times, свою роль в этом сыграли скандальный уход португальца из « » и тот факт, что игрок был переведен в запас сборной по ходу .

Учитывая также возраст Роналду (37 лет) и высокие требования по зарплате, клубы, участвующие в , посчитали, что расходы себя не оправдают, даже несмотря на отсутствие необходимости платить за трансфер.

Также утверждается, что нападающий получал предложение из Катара, однако вариант с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии гораздо привлекательнее.

Директор «Айнтрахта» ответил, предлагали ли Роналду каждому клубу в ЛЧ: «Даже нам предлагали, да!»