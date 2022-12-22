Клубы Европы отказались от Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» и перевода в запас Португалии на ЧМ-2022
Стало известно, почему европейские клубы решили не подписывать форварда Криштиану Роналду.
Как передает Metro со ссылкой на The Times, свою роль в этом сыграли скандальный уход португальца из «Манчестер Юнайтед» и тот факт, что игрок был переведен в запас сборной Португалии по ходу ЧМ-2022.
Учитывая также возраст Роналду (37 лет) и высокие требования по зарплате, клубы, участвующие в Лиге чемпионов, посчитали, что расходы себя не оправдают, даже несмотря на отсутствие необходимости платить за трансфер.
Также утверждается, что нападающий получал предложение из Катара, однако вариант с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии гораздо привлекательнее.
Директор «Айнтрахта» ответил, предлагали ли Роналду каждому клубу в ЛЧ: «Даже нам предлагали, да!»
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