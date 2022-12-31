Джейми Каррагер: «Грустный конец для Роналду. Он завершил карьеру в интервью с Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022»

высказался о на фоне его перехода в клуб из Саудовской Аравии.

Португальский футболист подписал соглашение с «Аль-Насром». До этого Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

«Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси – два величайших футболиста.

Роналду завершил карьеру во время интервью с , а Месси выиграл . Это не лучший способ уйти», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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