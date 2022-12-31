Джейми Каррагер: «Грустный конец для Роналду. Он завершил карьеру в интервью с Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022»
Джейми Каррагер высказался о Криштиану Роналду на фоне его перехода в клуб из Саудовской Аравии.
Португальский футболист подписал соглашение с «Аль-Насром». До этого Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.
«Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси – два величайших футболиста.
Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
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Вспоминаю слова Хорхе Вальдано.
"Месси чаще был Марадоной, чем сам Марадона".
Это точные слова.Мастерство у них недосягаемое, талант у обоих многогранный, успехов добились фантастических, оба были вожаками большой сборной, и оба привели ее к триумфу.
Разница в том, а другой разницы я не вижу, Месси был более спортивный, и "правильный" в прессе, но это уже нефутбольные причины.
Я люблю обоих.
На счет слов Каррагера, смотрите.
Есть некая детская игра на сайтах, называется она "Роналду или Месси".
Кто лучше.
Разве умные, взрослые, хорошо разбирающиейся в футболе люди испытывают хоть какие то мелкие сомнения?
Не называя лучшего скажу, нет, не испытывают.
Поэтому эта игра для детей.И игра эта на сравнении работает.Игра слов, споров, рыданий, плевков, переживаний и трагедий.
Все участники знают, кто лучше, но маховик был включен каким то идиотом, и по инерции крутится.
А какого хрена в этом участвует Каррагер, не понятно.
И обидные слова пишет.И сравнивает.
Немного не понятно.
- эй друг, есть лопата, дай я себя сейчас закопаю.
Так и случилось.
Только вот Морган здесь вышел победителем, закопал Роналду, а сам вышел на новый уровень. Но дурачок Роналду этого не предвидел.
А сейчас очевидно, что он просто сдулся и несмотря на все свои криокамеры, серьезную Европу просто не тянет((