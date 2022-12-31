Джейми Каррагер: «Грустный конец для Роналду. Он завершил карьеру в интервью с Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022»

Теги Криштиану Роналду Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лионель Месси ЧМ-2022 Пирс Морган Футбол

Джейми Каррагер высказался о Криштиану Роналду на фоне его перехода в клуб из Саудовской Аравии.

Португальский футболист подписал соглашение с «Аль-Насром». До этого Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

«Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси – два величайших футболиста.

Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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21 комментарий

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GuruFutbola
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Ответ на войне как на войне
Все ясно. У твоего домика желтые стенки и решётки на окнах
Как на это реагировать от человека с далеко отрицательным рейтингом?
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А.Э.РАСИМ
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Я большой поклонник Лео Месси, давний, я видел всю его карьеру, она великая, он вернул нам "Марадону".
Вспоминаю слова Хорхе Вальдано.
"Месси чаще был Марадоной, чем сам Марадона".
Это точные слова.Мастерство у них недосягаемое, талант у обоих многогранный, успехов добились фантастических, оба были вожаками большой сборной, и оба привели ее к триумфу.
Разница в том, а другой разницы я не вижу, Месси был более спортивный, и "правильный" в прессе, но это уже нефутбольные причины.
Я люблю обоих.
На счет слов Каррагера, смотрите.
Есть некая детская игра на сайтах, называется она "Роналду или Месси".
Кто лучше.

Разве умные, взрослые, хорошо разбирающиейся в футболе люди испытывают хоть какие то мелкие сомнения?
Не называя лучшего скажу, нет, не испытывают.
Поэтому эта игра для детей.И игра эта на сравнении работает.Игра слов, споров, рыданий, плевков, переживаний и трагедий.
Все участники знают, кто лучше, но маховик был включен каким то идиотом, и по инерции крутится.
А какого хрена в этом участвует Каррагер, не понятно.
И обидные слова пишет.И сравнивает.
Немного не понятно.
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gPk
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Ответ breeze90
Ну, какие были варианты? Он бился, проиграл. Только одна команда выигрывает чемпионат мира.
Бился он только с Бадром на яхте.А в играх за сборную он лишь присутсвовал.
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на войне как на войне
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Ответ GuruFutbola
Да, а что?
Все ясно. У твоего домика желтые стенки и решётки на окнах
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GuruFutbola
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Ответ на войне как на войне
Адекват, простите, Вы о себе любимом🤣?
Да, а что?
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Ответ Toni_Montana
Поосторожней в выражениях, ты может и не стоишь даже ногтя каррагера, а вот Каррагер может и без АПЛ, но ЛЧ брал и достоин уважения хотя бы за тот факт, что всю жизнь верой и правдой служил одну клубу, а Роналду завершил карьеру вылив тонну желчи и грязи на родной по сути МЮ. Так что еще большой вопрос кто как мужик выше.
Правда? А где Ваш возмущенный комментарий в защиту Роналду, который и апл, и 5 лч брал?
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Ответ GuruFutbola
С этим кринжом для адекватных болельщиков всегда было все понятно
Адекват, простите, Вы о себе любимом🤣?
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Toni_Montana
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Ответ А. Мостовой
сказал человек с 0 АПЛ за карьеру. Состриженный ноготь Криша стоит больше твоей жизни.
Поосторожней в выражениях, ты может и не стоишь даже ногтя каррагера, а вот Каррагер может и без АПЛ, но ЛЧ брал и достоин уважения хотя бы за тот факт, что всю жизнь верой и правдой служил одну клубу, а Роналду завершил карьеру вылив тонну желчи и грязи на родной по сути МЮ. Так что еще большой вопрос кто как мужик выше.
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И этот со своей нищей копеечкой🤣
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GuruFutbola
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С этим кринжом для адекватных болельщиков всегда было все понятно
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S.Laposter
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Ответ А. Мостовой
сказал человек с 0 АПЛ за карьеру. Состриженный ноготь Криша стоит больше твоей жизни.
Ничего себе как ты жизни оцениваешь, ногтями Роналду. да уж, видимо не от большого ума.
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Blaumerc
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Как писал здесь один юзер на спортсе, комментируя интервью Моргану:
- эй друг, есть лопата, дай я себя сейчас закопаю.
Так и случилось.
Только вот Морган здесь вышел победителем, закопал Роналду, а сам вышел на новый уровень. Но дурачок Роналду этого не предвидел.
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pit4er
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Криштиану плачет, утирая слезы охапкой долларов
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Джиза
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Это правда грустно. Если бы он до МЮ перешел туда, то можно было бы хотя бы для вида говорить, что он выбрал "проект", и что останься он в Европе, он бы всем показал.
А сейчас очевидно, что он просто сдулся и несмотря на все свои криокамеры, серьезную Европу просто не тянет((
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Toni_Montana
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Вы все врете!!! Переход в Аль-Наср это пик его карьеры! Он вам всем еще покажет!! И по лайкам гнома обойдет! И прическу крутую сделает! Подавитесь!!!
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Tollie
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Ответ Григорий Сербаков
Мне, как фанату Барсы, жаль что так заканчивается его карьера
да ладно, месси еще попылит полтора сезона... но потом всё, забвение
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Манюшный
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Ответ А. Мостовой
сказал человек с 0 АПЛ за карьеру. Состриженный ноготь Криша стоит больше твоей жизни.
Тоже можно сказать про Карягера и тебя.
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Манюшный
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Ответ breeze90
Ну, какие были варианты? Он бился, проиграл. Только одна команда выигрывает чемпионат мира.
В каком месте он бился, чем и обо что?
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А. Мостовой
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сказал человек с 0 АПЛ за карьеру. Состриженный ноготь Криша стоит больше твоей жизни.
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Григорий Сербаков
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Мне, как фанату Барсы, жаль что так заканчивается его карьера
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breeze90
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Ну, какие были варианты? Он бился, проиграл. Только одна команда выигрывает чемпионат мира.
+7
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