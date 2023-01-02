«Бейтар» сделал «Краснодару» предложение об аренде Бородина. Защитник хочет перейти в израильский клуб (Ynet)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Бейтар Краснодар Сергей Бородин 1999 Футбол

Сергей Бородин может продолжить карьеру в Израиле.

По информации Ynet, защитником «Краснодара» интересуется «Бейтар». Представители клуба связались с игроком, и он выразил желание перейти в чемпионат Израиля. Утверждается, что Бородин также получил предложение от одного из российских топ-клубов, но предпочитает вариант с «Бейтаром». 

Иерусалимский клуб отправил «Краснодару» официальное предложение о переходе игрока в аренду на один сезон за 150 тысяч евро. Стороны начали переговоры. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Бородин провел 10 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев

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Juninho P.
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Ответ Ahtarisiti
Правильно пора поменять обстановку, пусть опыта набирается, всё равно лавку полирует..
Буквально лет 5 назад или 7, над таким решением бы усмехались у нас в стране. И СВО тут не причём. Ей богу стыдно..
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Recreated
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Беги, Серёжка!
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trial21 rush
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Хороший вариант, с возвращением Алонсо он даже в ротации вряд ли бы использовался
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Мосгорсуд
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Ответ Roman
Все идёт к тому, а может уже пришло, что чемпионат Израиля перспективней РПЛ для игроков выглядит
Конечно перспективнее, ибо РПЛ суждено не один год вариться в собственном соку.
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adeptik
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Ответ Roman
Все идёт к тому, а может уже пришло, что чемпионат Израиля перспективней РПЛ для игроков выглядит
О да, прямо таки льется поток топ-российских игрок в славный и прекрасный Израиль. Уже год прошел между прочим, но кроме одноногово Шапи и вспомнить то особо некого. Теперь вот ещё один запасной Краснодара нарисовался.
Свои рогулянские фантазии оставьте при себе, эксперт.
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Джорджио Че
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Даже Бородин готов уйти в Израиль. А всякие "кавазашвили" будут пургу нести, как хорошо, что легионеры уходят и открывают дорогу молодым.
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Amalfitano
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Бородин это чудо чудное. Надо продавать.
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Roman
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Все идёт к тому, а может уже пришло, что чемпионат Израиля перспективней РПЛ для игроков выглядит
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Ahtarisiti
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