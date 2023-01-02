«Бейтар» сделал «Краснодару» предложение об аренде Бородина. Защитник хочет перейти в израильский клуб (Ynet)

может продолжить карьеру в Израиле.

По информации Ynet, защитником «Краснодара» интересуется «Бейтар». Представители клуба связались с игроком, и он выразил желание перейти в чемпионат Израиля. Утверждается, что Бородин также получил предложение от одного из российских топ-клубов, но предпочитает вариант с « ».

Иерусалимский клуб отправил « » официальное предложение о переходе игрока в аренду на один сезон за 150 тысяч евро. Стороны начали переговоры.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бородин провел 10 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.