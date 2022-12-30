Ивич приступит к работе с «Краснодаром» после 5 января

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Маккаби Тель-Авив Александр Сторожук Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич возглавит «Краснодар».

По данным Sport24.ru, 45-летний сербский специалист приступит к работе в российском клубе после 5 января.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков. Сейчас команду тренирует россиянин Александр Сторожук.

Ивич тренирует «Маккаби» из Тель-Авива, также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

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7 комментариев

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К.Карасёв
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Ответ krasota19740
В азербайджанских спортивных новостях сообщили что сегодня 30 декабря в 1603 Краснодар купил Кади у Карабаха …
Купил это когда есть официальные новости от самих клубов. А пока что есть только информация, которая может быть ложной.
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krasota19740
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В азербайджанских спортивных новостях сообщили что сегодня 30 декабря в 1603 Краснодар купил Кади у Карабаха …
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Никита Самарин
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За зимний перерыв, Краснодар должен сделать существенный скачок вперёд, если хочет бороться за тройку. А так за Ивичем будет интересно посмотреть.
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krasota19740
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Ответ К.Карасёв
Рано ещё говорить о покупке. Максимум договоренность есть пока, и то не факт.
В азербайджанских новостях спортивных сообщили , что сегодня в 1603 30 декабря Краснодар купил Кади и Карабаха …
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К.Карасёв
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Ответ krasota19740
Почему нет новости о том что Краснодар Купил Кади у Карабаха ?
Рано ещё говорить о покупке. Максимум договоренность есть пока, и то не факт.
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krasota19740
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Почему нет новости о том что Краснодар Купил Кади у Карабаха ?
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Diablosax
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Если правда, то удачи Сербу! Краснодар хочется видеть умной и разносторонней (в атакующем потенциале) командой.
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