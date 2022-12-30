Ивич приступит к работе с «Краснодаром» после 5 января
Владимир Ивич возглавит «Краснодар».
По данным Sport24.ru, 45-летний сербский специалист приступит к работе в российском клубе после 5 января.
После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков. Сейчас команду тренирует россиянин Александр Сторожук.
Ивич тренирует «Маккаби» из Тель-Авива, также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».
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