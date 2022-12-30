Ивич приступит к работе с «Краснодаром» после 5 января

возглавит « ».

По данным Sport24.ru, 45-летний сербский специалист приступит к работе в российском клубе после 5 января.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в таблице Мир , набрав 25 очков. Сейчас команду тренирует россиянин Александр Сторожук.

Ивич тренирует « » из Тель-Авива, также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

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