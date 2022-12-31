«Краснодар» и Ивич обсуждают контракт по схеме «2+1»

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«Краснодар» и тренер Владимир Ивич находятся на финальной стадии согласования контракта.

По данным «РБ Спорт», соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

В ближайшее время «Краснодар» сделает официальное заявление. Все формальные процедуры близки к завершению.

Ивич тренирует «Маккаби» из Тель-Авива, также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

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2 комментария

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Relliks153
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Ответ Никита Самарин
Неплохой вариант для Краснодара. А Сторожук со спокойной совестью перейдёт в Краснодар-2.
Откуда пришёл, туда и ушёл так чтоли?🤣
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Никита Самарин
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Неплохой вариант для Краснодара. А Сторожук со спокойной совестью перейдёт в Краснодар-2.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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