«Краснодар» и Ивич обсуждают контракт по схеме «2+1»

« » и тренер находятся на финальной стадии согласования контракта.

По данным «РБ Спорт», соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

В ближайшее время «Краснодар» сделает официальное заявление. Все формальные процедуры близки к завершению.

Ивич тренирует «Маккаби» из Тель-Авива, также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

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