«Краснодар» и Ивич обсуждают контракт по схеме «2+1»
«Краснодар» и тренер Владимир Ивич находятся на финальной стадии согласования контракта.
По данным «РБ Спорт», соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на год.
В ближайшее время «Краснодар» сделает официальное заявление. Все формальные процедуры близки к завершению.
Ивич тренирует «Маккаби» из Тель-Авива, также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».
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