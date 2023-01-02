«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший наденет нашу футболку впервые». «Аль-Наср» анонсировал презентацию Роналду

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

«Аль-Наср» анонсировал презентацию Криштиану Роналду в качестве игрока команды.

«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший игрок мира наденет футболку «Аль-Насра» впервые», – сказано в сообщении саудовского клуба.

Мероприятие состоится завтра, 3 января, пройдет на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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65 комментариев

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nicknametoyou
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Ответ rigobersong
Может Насри форму набрать и возобновить карьеру:) Будем зато слышать Насри на Роналду:))
ну и Санья ещё можно
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ruslan_khaibulov
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Ответ Константин Эсперов
Не будь он с таким огромным эгом , не выиграл бы столько титулов .
Эго там ноль заслуги, без Переса мы все увидели что это ноль.так же и Леня Слуцкий без Гинер не тренер и дале не физрук
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ruslan_khaibulov
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Ответ Boba jac
И что будет кричать пенсионер , после того как забьет гол ?
Нагам будет кричать это по арабски да, причем буква г там не русская и ее имеет аналогов в мире гортанный звук, поэтому все поголовно делают из нее просто тупо твердый знак.то есть остановка в этом месте при произнесении.
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ruslan_khaibulov
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Ответ mhunt
Тут история как и со стадионом Барселоны. Всё привыкли называть "Ноу Камп", а правильно "Кам Ноу". Так и с названием нового клуба Роналду, все называют "Аль- Наср", а правильно "Наср-Аль"!)))
Если быть точным по грамматике арабского языка то пишется Аль-Наср но читается и произносится ан-Наср. Правило "солнечных" и "лунных" букв
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Юрий Кечко
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Ответ Spartakus1984
Бред.Смешно даже это читать)))Во епрвыйх Роналду не величайший,во вторых он уже и на 50 % не играте как играл раньше. С таким бы успехом они могли бы поставить его памятник на стадионе и восхощаться его присутсвием там))
Ну вот прикинь как смешно читать когда ты пишешь что Спартак величайший клуб России
Тут примерно схожие ощущения
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Футбол_это_жизнь
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Ответ catmandoo
Да здравствует 6-ая лучшая лига в мире!
Теперь эта лига лучше серии а, лучше апл и безусловно лучше французской лиги где играет Месси
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Pushkin_CR7
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Ответ GuruFutbola
Аль-наср, лучше названия для клуба кринжа придумать невозможно 🤣
Начнет с замены тренера, потом с названием разберется. Потом, видимо, фрукты местные заценит.
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Denis Fomin
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Величайший это которого выгнали из клуба и в сборной усадили на лавку? И теперь играет в клубе Наср?
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Supreme Allah
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Ответ LIBerly
Думаю, величайший сейчас отдыхает где-то в Аргентине с кубком Мира
А они об низчайшем говорили
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Men77
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Ответ alexis2020
ладно бы в США. Как в своё время Бекхэм и Ибрагимович (между прочим вернувшиеся в Европу) но Аль-Наср...
В США же вроде ему срок светит😁
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Oleg
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ахаха) ты недооцениваешь фанатов кринжа. Они говорили что он привёл Юве к чемпионству 😁 Скоро будут говорить что саудовский чемпионат это топ
Ты не знаешь главного)
Там новость кто то форсанул, мол в контракте Роналду есть пункт о том, если Ньюкасл попадает в топ 4, то Роналду идет к ним в аренду)))))
Фан база роналду уже пишет про гениальный ход кринжа, шлет проклятия Арсеналу, Сити, МЮ, ТТХ, Челси, Ливерпулю ибо им надо что бы Ньюкасл попал в топ 4.
Ну и само сабой Аль- Наср отличный клуб, с сильным составом, не хуже европейских, ведь не зря саудиты обыграли Чемпиона Мира)
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catmandoo
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Да здравствует 6-ая лучшая лига в мире!
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Boba jac
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Пенсионер сядет на верблюда , оденет паранджу и только тогда , сможет вызвать интерес . И то как прикол .
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mhunt
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Ответ GuruFutbola
Аль-наср, лучше названия для клуба кринжа придумать невозможно 🤣
Тут история как и со стадионом Барселоны. Всё привыкли называть "Ноу Камп", а правильно "Кам Ноу". Так и с названием нового клуба Роналду, все называют "Аль- Наср", а правильно "Наср-Аль"!)))
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Аль-наср, лучше названия для клуба кринжа придумать невозможно 🤣
Может Насри форму набрать и возобновить карьеру:) Будем зато слышать Насри на Роналду:))
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Boba jac
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Ответ Великий Алонсо
Это точно. Величайший футболист и главная звезда в истории - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
Надеюсь название всех команд саудовского чемпионата выучила ?
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NIK7478
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Да никому этот Аль Наср не нужен, вместе с Роналду!))) Всем, в общем-то, фиолетово, я думаю.
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rigobersong
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Величайший🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Искренне жаль, что кто-то до сих пор верит в эту чушь, что игрок уровня Криса Вуда может быть величайшим:))
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Oleg
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Про величайшего уже как то нелепо смотрится, после триумфа Лео Месси в Катаре и всемирного признания королей футбола разных эпох в лице Месси, Марадоны и Пеле.
Касаемо Месси то его признание как GOAT практически тотально.
Роналду великий, но величайшим так и не стал. Скажите вы ему уже правду и не надо тешить его самолюбие лживой лестью.
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Boba jac
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И что будет кричать пенсионер , после того как забьет гол ?
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Константин Эсперов
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Ответ sava k
Кто бы мог подумать, что он так закончит...
Не будь он с таким огромным эгом , не выиграл бы столько титулов .
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Константин Эсперов
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ЛЧ больше выиграл и голов за сборную забил больше , это факт.
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Экспертное мнение
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Ответ Telstar22
Это последняя громкая новость о Роналду. Пошумят и успокоятся.
Прав, в лиге с праймовым Кристианом Куэвой у которого 16+16 по гол+пас вряд ли Кришу удастся стать лучшим игроком
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sava k
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Кто бы мог подумать, что он так закончит...
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alexis2020
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ладно бы в США. Как в своё время Бекхэм и Ибрагимович (между прочим вернувшиеся в Европу) но Аль-Наср...
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