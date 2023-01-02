«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший наденет нашу футболку впервые». «Аль-Наср» анонсировал презентацию Роналду
«Аль-Наср» анонсировал презентацию Криштиану Роналду в качестве игрока команды.
«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший игрок мира наденет футболку «Аль-Насра» впервые», – сказано в сообщении саудовского клуба.
Мероприятие состоится завтра, 3 января, пройдет на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро
$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный
Роналду насмехался над Хави за отъезд в Катар – а теперь сам в Саудовской Аравии. Переобулся?
Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда
Тут примерно схожие ощущения
Там новость кто то форсанул, мол в контракте Роналду есть пункт о том, если Ньюкасл попадает в топ 4, то Роналду идет к ним в аренду)))))
Фан база роналду уже пишет про гениальный ход кринжа, шлет проклятия Арсеналу, Сити, МЮ, ТТХ, Челси, Ливерпулю ибо им надо что бы Ньюкасл попал в топ 4.
Ну и само сабой Аль- Наср отличный клуб, с сильным составом, не хуже европейских, ведь не зря саудиты обыграли Чемпиона Мира)
Искренне жаль, что кто-то до сих пор верит в эту чушь, что игрок уровня Криса Вуда может быть величайшим:))
Касаемо Месси то его признание как GOAT практически тотально.
Роналду великий, но величайшим так и не стал. Скажите вы ему уже правду и не надо тешить его самолюбие лживой лестью.