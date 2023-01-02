«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший наденет нашу футболку впервые». «Аль-Наср» анонсировал презентацию Роналду

«Аль-Наср» анонсировал презентацию в качестве игрока команды.

«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший игрок мира наденет футболку « » впервые», – сказано в сообщении саудовского клуба.

Мероприятие состоится завтра, 3 января, пройдет на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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