Презентацию Роналду в «Аль-Насре» посетят около 30 тысяч зрителей. Клуб хочет, чтобы она была аналогична презентации Криштиану в «Реале» в 2009-м

«Аль-Наср» завтра проведет официальную презентацию .

Как пишет Arriyadiyah, завтра на стадионе «Мрсул-парк» состоится презентация Роналду. Мероприятие посетят около 30 тысяч зрителей.

«Аль-Наср» хочет, чтобы презентация Криштиану в качестве игрока команды была аналогична той, что «Реал» устроил ему на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году.

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