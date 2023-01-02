Презентацию Роналду в «Аль-Насре» посетят около 30 тысяч зрителей. Клуб хочет, чтобы она была аналогична презентации Криштиану в «Реале» в 2009-м

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд стадионы Футбол

«Аль-Наср» завтра проведет официальную презентацию Криштиану Роналду.

Как пишет Arriyadiyah, завтра на стадионе «Мрсул-парк» состоится презентация Роналду. Мероприятие посетят около 30 тысяч зрителей.

«Аль-Наср» хочет, чтобы презентация Криштиану в качестве игрока команды была аналогична той, что «Реал» устроил ему на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году.

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49 комментариев

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Mina Ishura
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Ответ dato9248@icloud.com
Ахахахах так и думал, кумир пешеход В соло наверно ЧМ вытащил да? С 4 забитыми пенками Или в соло ЛЧ выигрывал? С Хави/Иньестой на пике Что он делал в соло? Ливерпулю 0-4 горел или Баварии 8-2, или Роме 4-1? Там в соло тащил да?
Тем более тему поднял ты .
А теперь приведи даты , где Кринж тащил в соло ?
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dato9248@icloud.com
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Ответ Mina Ishura
Да ну брось ! Давай по доводам . То, что проигранные игры есть что у одного , то и второго . А мантру Кринжибоев, что Месси без Хави и Иньесты не забьет , оказалась пшиком. Месси и после ухода тех лиц получал золотую бутсу ? Получал . Месси был признан лучшим плеймекером- распасовщиком ? Был. Статистику можешь поднять . А Кринж в соло мало когда тащил . Все время на штрафной пасся .
Смешной ты, без Хави/Иньесты ни одной ЛЧ, это о многом говорит
Ну давай поговорим по твоему, даты когда в соло тащил
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v_decadence
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Ответ GuruFutbola
Кринж должен полностью собрать перчатку бесконечности и развалить еще один клуб
Денисов: подержи моё пиво
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Maksmen1995
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Ответ GuruFutbola
Кринж должен полностью собрать перчатку бесконечности и развалить еще один клуб
Кринж - это твоя аватарка в профиле.
Надо же быть таким помешанным на хейте Рона)
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Mina Ishura
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Ответ dato9248@icloud.com
Ахахахах так и думал, кумир пешеход В соло наверно ЧМ вытащил да? С 4 забитыми пенками Или в соло ЛЧ выигрывал? С Хави/Иньестой на пике Что он делал в соло? Ливерпулю 0-4 горел или Баварии 8-2, или Роме 4-1? Там в соло тащил да?
Да ну брось ! Давай по доводам .
То, что проигранные игры есть что у одного , то и второго .
А мантру Кринжибоев, что Месси без Хави и Иньесты не забьет , оказалась пшиком.
Месси и после ухода тех лиц получал золотую бутсу ? Получал .
Месси был признан лучшим плеймекером- распасовщиком ? Был. Статистику можешь поднять .
А Кринж в соло мало когда тащил . Все время на штрафной пасся .
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Ходор
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А время и дата будет,чтобы не пропустить?
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dato9248@icloud.com
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Ответ Mina Ishura
Месси !
Ахахахах так и думал, кумир пешеход
В соло наверно ЧМ вытащил да? С 4 забитыми пенками
Или в соло ЛЧ выигрывал? С Хави/Иньестой на пике
Что он делал в соло? Ливерпулю 0-4 горел или Баварии 8-2, или Роме 4-1? Там в соло тащил да?
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Mina Ishura
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Ответ dato9248@icloud.com
Тогда приведи мне в пример, кто в соло много забивал, чтоб я понимал что ты имеешь ввиду
Месси !
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dato9248@icloud.com
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Ответ Mina Ishura
Я и пишу тебе , глаза раскрой шире ! Забивал он много , но в соло( сам создавал и забивал ) было очень мало. Практически он замыкал все время .
Тогда приведи мне в пример, кто в соло много забивал, чтоб я понимал что ты имеешь ввиду
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Mina Ishura
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Ахаха по такой логике никто в соло в футбол играть не может Назови хоть одного такого
Я и пишу тебе , глаза раскрой шире ! Забивал он много , но в соло( сам создавал и забивал ) было очень мало.
Практически он замыкал все время .
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dato9248@icloud.com
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Ответ Mina Ishura
Ерунды не пиши , если доводов нет . Прекрасно знаю как играл Кринж . Забивал он много вопросов нет , но в соло где он тащил по пальцам можно перечислить . Забивал он благодаря партнёрам .
Ахаха по такой логике никто в соло в футбол играть не может
Назови хоть одного такого
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Winterburn
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Сгонят арабских бабушек)
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Mina Ishura
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Ответ dato9248@icloud.com
Включай любой сезон в МЮ (первый заход) и любой сезон в Реале и наслаждайся
Ерунды не пиши , если доводов нет .
Прекрасно знаю как играл Кринж . Забивал он много вопросов нет , но в соло где он тащил по пальцам можно перечислить .
Забивал он благодаря партнёрам .
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Ответ rigobersong
👋 - 🤡 В соло он только свой ботексный удав уничтожал:)🤣
У тебя явно в этой сфере проблемы, раз ты постоянно ботекс упоминаешь
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rigobersong
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Бавария, Барселона, Атлетико, Сити, Ливерпуль, Боруссия, Арсенал, Челси Сколько ещё клубов перечислить? Какой твой любимый ?
👋 - 🤡

В соло он только свой ботексный удав уничтожал:)🤣
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Ответ Mina Ishura
Ха-ха-ха !! А теперь даты !
Включай любой сезон в МЮ (первый заход) и любой сезон в Реале и наслаждайся
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Mina Ishura
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Ответ dato9248@icloud.com
Бавария, Барселона, Атлетико, Сити, Ливерпуль, Боруссия, Арсенал, Челси Сколько ещё клубов перечислить? Какой твой любимый ?
Ха-ха-ха !!
А теперь даты !
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Ответ Mina Ishura
Забыли ! Ну-ка напомни , когда и кого он в соло уничтожал ? Или подтвердишь аксиому , что фанбои Кринжа пустословы .
Бавария, Барселона, Атлетико, Сити, Ливерпуль, Боруссия, Арсенал, Челси
Сколько ещё клубов перечислить? Какой твой любимый ?
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Mina Ishura
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Ответ dato9248@icloud.com
Одни хейтеры в топе.. Забыли, как Рон в соло уничтожал их любимые клубы, но все остальные то помнят)
Забыли !
Ну-ка напомни , когда и кого он в соло уничтожал ?
Или подтвердишь аксиому , что фанбои Кринжа пустословы .
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dato9248@icloud.com
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Одни хейтеры в топе..
Забыли, как Рон в соло уничтожал их любимые клубы, но все остальные то помнят)
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Иван Лапин
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Ответ Пирс Морган
30 тысяч это всего болельщиков этого клуба?
это всего зрителей футбола в Саудовской Аравии
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инок
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Если Криш просто уехал без позорного наброса в медиа, то и проблем бы не было, пускай себе помпезно презентуют.
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Andrey Yaroslavtsev
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Ответ Mina Ishura
Кринж в парандже выйдет ?
Нет, лучше на ковре-самолёте...
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GuruFutbola
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Должны сразу выдать 🐓 бутсы, пенальти в которых считаются сразу за 3
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Пирс Морган
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Ответ Семен Войнов
Шикарно было бы , если бы рональду на верблюде выехал бы.
На Мендеше выедет
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