Презентацию Роналду в «Аль-Насре» посетят около 30 тысяч зрителей. Клуб хочет, чтобы она была аналогична презентации Криштиану в «Реале» в 2009-м
«Аль-Наср» завтра проведет официальную презентацию Криштиану Роналду.
Как пишет Arriyadiyah, завтра на стадионе «Мрсул-парк» состоится презентация Роналду. Мероприятие посетят около 30 тысяч зрителей.
«Аль-Наср» хочет, чтобы презентация Криштиану в качестве игрока команды была аналогична той, что «Реал» устроил ему на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году.
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А теперь приведи даты , где Кринж тащил в соло ?
Ну давай поговорим по твоему, даты когда в соло тащил
Надо же быть таким помешанным на хейте Рона)
То, что проигранные игры есть что у одного , то и второго .
А мантру Кринжибоев, что Месси без Хави и Иньесты не забьет , оказалась пшиком.
Месси и после ухода тех лиц получал золотую бутсу ? Получал .
Месси был признан лучшим плеймекером- распасовщиком ? Был. Статистику можешь поднять .
А Кринж в соло мало когда тащил . Все время на штрафной пасся .
В соло наверно ЧМ вытащил да? С 4 забитыми пенками
Или в соло ЛЧ выигрывал? С Хави/Иньестой на пике
Что он делал в соло? Ливерпулю 0-4 горел или Баварии 8-2, или Роме 4-1? Там в соло тащил да?
Практически он замыкал все время .
Назови хоть одного такого
Прекрасно знаю как играл Кринж . Забивал он много вопросов нет , но в соло где он тащил по пальцам можно перечислить .
Забивал он благодаря партнёрам .
В соло он только свой ботексный удав уничтожал:)🤣
А теперь даты !
Сколько ещё клубов перечислить? Какой твой любимый ?
Ну-ка напомни , когда и кого он в соло уничтожал ?
Или подтвердишь аксиому , что фанбои Кринжа пустословы .
Забыли, как Рон в соло уничтожал их любимые клубы, но все остальные то помнят)