Главный тренер Казахстана Магомед Адиев рассказал о главном разочаровании 2022 года.

«Для меня главное разочарование – это сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, говорить, что не будут играть с россиянами.

Понятно, что непростая политическая ситуация, но они должны были оставаться спортсменами, делать свое дело на футбольном поле. В конце концов, не хотите играть с Россией – получайте техническое поражение», – сказал Адиев.

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