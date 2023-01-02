Магомед Адиев: «Разочарование года – сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, что не будут играть с Россией»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Матч ТВ Sports.ru - Казахстан Футбол

Главный тренер Казахстана Магомед Адиев рассказал о главном разочаровании 2022 года.

«Для меня главное разочарование – это сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, говорить, что не будут играть с россиянами.

Понятно, что непростая политическая ситуация, но они должны были оставаться спортсменами, делать свое дело на футбольном поле. В конце концов, не хотите играть с Россией – получайте техническое поражение», – сказал Адиев.

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18 комментариев

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Сибирский литовец
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Ответ Marienburg
Польша должна была сама выпросить техническое поражение, чтобы не разочаровать Адиева? Другие сборные, судя по всему, играть соглашались...
Да , лучше бы так .
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Дмитрий Пузырёв
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Ожидалось большего от Польши.
Имея такого мастера в составе, как Левандовски, всегда этого ожидаешь, разве нет?.. :-)
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&_Bishep_&
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Ответ zzzeeerrrooo
Хуже Катара и Уэльса 🤣🤣🤣
Да.
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Санитар-волк
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Ответ DM.Man
Ну в 1982 году у них, как у команды было больше шансов на чемпионство
"больше" - это и там, и тут 0% ))
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Санитар-волк
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Происходящее - не "политическая ситуация", этому другое название есть.
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DM.Man
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Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Не понимаю, где Польша, а где чемпионство. Они свою задачу на чемпионате мира выполнили, не понимаю, как это можно называть неудачей
То понятно, просто тогда у них была команда, а сейчас Левандовски и статисты.
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AryanPamir1488
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Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Сборная Польши показала один из лучших результатов в собственной истории на чемпионате мира, проиграли только действующему чемпиону. Почему они все называют это неудачей?
Наверное, потому что по игре они проиграли абсолютно всём? Нанесли 5 ударов за 4 игры и сделали наименьшее количество атакующих действий?
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Marienburg
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Польша должна была сама выпросить техническое поражение, чтобы не разочаровать Адиева? Другие сборные, судя по всему, играть соглашались...
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zzzeeerrrooo
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Ответ &_Bishep_&
Их футбол признан худшим на ЧМ. (мною)
Хуже Катара и Уэльса 🤣🤣🤣
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Жоржиньо Не Вейналдум
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Ответ DM.Man
Ну в 1982 году у них, как у команды было больше шансов на чемпионство
Не понимаю, где Польша, а где чемпионство. Они свою задачу на чемпионате мира выполнили, не понимаю, как это можно называть неудачей
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&_Bishep_&
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Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Сборная Польши показала один из лучших результатов в собственной истории на чемпионате мира, проиграли только действующему чемпиону. Почему они все называют это неудачей?
Их футбол признан худшим на ЧМ. (мною)
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DM.Man
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Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Сборная Польши показала один из лучших результатов в собственной истории на чемпионате мира, проиграли только действующему чемпиону. Почему они все называют это неудачей?
Ну в 1982 году у них, как у команды было больше шансов на чемпионство
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Abwehr Rus
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Ответ Геннадий Тимченко
Левандовского знают все люди, имеющие представление об европейском футболе .. а сколько людей знают этого тренера (может как футболиста) и как весомо его мнение в футбольном сообществе❓🤔
Тренер, у которого есть все шансы вывести сборную на Евро 2024 через Лигу Наций.
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Telstar22
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Любая адекватная страна не станет играть с непредсказуемым агрессором
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Flavius
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Политическая ситуация - это какая партия сколько процентов на выборах наберёт, это какой закон парламент примет...

А вот с каких пор пытки и убийства гражданских людей, уничтожение городов, и террор гражданской инфраструктуры стали называться "политической ситуацией" - вопрос
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Жоржиньо Не Вейналдум
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Сборная Польши показала один из лучших результатов в собственной истории на чемпионате мира, проиграли только действующему чемпиону. Почему они все называют это неудачей?
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Геннадий Тимченко
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Левандовского знают все люди, имеющие представление об европейском футболе .. а сколько людей знают этого тренера (может как футболиста) и как весомо его мнение в футбольном сообществе❓🤔
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Phantomm
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Ты просто не видел как они на ЧМ играли
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