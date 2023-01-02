Магомед Адиев: «Разочарование года – сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, что не будут играть с Россией»
Главный тренер Казахстана Магомед Адиев рассказал о главном разочаровании 2022 года.
«Для меня главное разочарование – это сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, говорить, что не будут играть с россиянами.
Понятно, что непростая политическая ситуация, но они должны были оставаться спортсменами, делать свое дело на футбольном поле. В конце концов, не хотите играть с Россией – получайте техническое поражение», – сказал Адиев.
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Имея такого мастера в составе, как Левандовски, всегда этого ожидаешь, разве нет?.. :-)
А вот с каких пор пытки и убийства гражданских людей, уничтожение городов, и террор гражданской инфраструктуры стали называться "политической ситуацией" - вопрос