Владислав Радимов: «Польша не заслужила выход в 1/8 ЧМ-2022. Она показала архаичный, скучнейший футбол»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу ЧМ-2022 Футбол

Владислав Радимов раскритиковал игру Польши на ЧМ-2022.

– Какие тренды задал чемпионат мира в Катаре, на ваш взгляд? Для меня одно из открытий – включенность всех сборных в игру с первой до последней секунды, то есть как раз то, чего так не хватает российскому чемпионату. Ваша позиция?

– Согласен, но только добавлю: всех, кроме поляков, причем говорю так не из-за политических предубеждений. Просто, во-первых, сборная Польши незаслуженно вышла в одну восьмую финала, а, во-вторых, показала архаичный, скучнейший футбол.

Десять человек стоят в своей штрафной при счете 0:2 только потому, что их устраивал этот результат… Безобразие. Я сильно болел за мексиканцев, которым требовалось забить еще один мяч, но…

– Как же нам научиться играть в футбол со стартового и до финального свистка? Это внутренняя установка, физическая готовность?

– Надо изучать лучшие образцы футбола и просто стараться играть так, как на чемпионате мира, – заявил экс-игрок сборной России.

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18 комментариев

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Villarreal 32
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Ответ s_h_a_m_a_n
Зато наши хорватов из штрафной не выпускали. Правда из своей-зато красиво
Как это оправдывает убогую игру поляков на ЧМ?
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А.Э.РАСИМ
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Ответ pvh-82
Дело не в этом, Польша попала туда не по спортивному принципу а у России отняли возможность сыграть стыки
Разве?

Спасибо за информацию.
Я об этом писал?
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Cube Litening C:68X
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Ответ Алекс 777
Россия на ЧЕ-2020 Разница мячей 2-7 Два разгрома Последнее место.
Не припомню их вовсе,а с кем в группе играли?
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Илья Гапин
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Ответ s_h_a_m_a_n
Зато наши хорватов из штрафной не выпускали. Правда из своей-зато красиво
Не , там такого не было, во владении мячом уступили, но например по ударам было примерное равенство, а в створ даже больше пробили наши
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umnik3
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Ответ pvh-82
Ну так нам никто и не дал шанса... Если бы они по игре нас прошли, вообще вопросов ноль а так все очень мерзко вышло...
Смысл обсуждать то, что не случилось?
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pvh-82
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Ответ umnik3
Не, согласен с ним, игра у поляков на ЧМ - кал. Но не факт, что мы бы их в отборе прошли.
Ну так нам никто и не дал шанса... Если бы они по игре нас прошли, вообще вопросов ноль а так все очень мерзко вышло...
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pvh-82
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Ответ А.Э.РАСИМ
Без темы о России.Польша действительно играла плохо. Но и мы играли плохо много раз.
Дело не в этом, Польша попала туда не по спортивному принципу а у России отняли возможность сыграть стыки
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Pb-SE
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Если бы Россия играла против 2-х финалистов, она бы их, несомненно, раскидала.
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umnik3
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Не, согласен с ним, игра у поляков на ЧМ - кал. Но не факт, что мы бы их в отборе прошли.
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Pb-SE
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Справедливости ради, хорваты против Аргентины не лучше смотрелись.
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Алекс 777
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Россия на ЧЕ-2020
Разница мячей 2-7
Два разгрома
Последнее место.
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Дядя ТУРА
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Ответ Фан Рубина
Она и на ЧМ не заслуживала выхода за немотивированное уклонение от матча.
Тогда почти все европейские сборные не заслужили
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Олег Мохов
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Ну буланову как знатоку Чемпионатов Мира куда виднее.
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Фан Рубина
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Она и на ЧМ не заслуживала выхода за немотивированное уклонение от матча.
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damondiamond
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То ли дело сборная России против Хорватии
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А.Э.РАСИМ
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Без темы о России.Польша действительно играла плохо.
Но и мы играли плохо много раз.
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Барсик Юрана
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Если вышли значит заслужила
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s_h_a_m_a_n
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Зато наши хорватов из штрафной не выпускали.
Правда из своей-зато красиво
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