Владислав Радимов: «Польша не заслужила выход в 1/8 ЧМ-2022. Она показала архаичный, скучнейший футбол»

раскритиковал игру Польши на .

– Какие тренды задал чемпионат мира в Катаре, на ваш взгляд? Для меня одно из открытий – включенность всех сборных в игру с первой до последней секунды, то есть как раз то, чего так не хватает российскому чемпионату. Ваша позиция?

– Согласен, но только добавлю: всех, кроме поляков, причем говорю так не из-за политических предубеждений. Просто, во-первых, сборная незаслуженно вышла в одну восьмую финала, а, во-вторых, показала архаичный, скучнейший футбол.

Десять человек стоят в своей штрафной при счете 0:2 только потому, что их устраивал этот результат… Безобразие. Я сильно болел за мексиканцев, которым требовалось забить еще один мяч, но…

– Как же нам научиться играть в футбол со стартового и до финального свистка? Это внутренняя установка, физическая готовность?

– Надо изучать лучшие образцы футбола и просто стараться играть так, как на чемпионате мира, – заявил экс-игрок сборной России.

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