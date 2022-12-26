Владислав Радимов: «Польша не заслужила выход в 1/8 ЧМ-2022. Она показала архаичный, скучнейший футбол»
Владислав Радимов раскритиковал игру Польши на ЧМ-2022.
– Какие тренды задал чемпионат мира в Катаре, на ваш взгляд? Для меня одно из открытий – включенность всех сборных в игру с первой до последней секунды, то есть как раз то, чего так не хватает российскому чемпионату. Ваша позиция?
– Согласен, но только добавлю: всех, кроме поляков, причем говорю так не из-за политических предубеждений. Просто, во-первых, сборная Польши незаслуженно вышла в одну восьмую финала, а, во-вторых, показала архаичный, скучнейший футбол.
Десять человек стоят в своей штрафной при счете 0:2 только потому, что их устраивал этот результат… Безобразие. Я сильно болел за мексиканцев, которым требовалось забить еще один мяч, но…
– Как же нам научиться играть в футбол со стартового и до финального свистка? Это внутренняя установка, физическая готовность?
– Надо изучать лучшие образцы футбола и просто стараться играть так, как на чемпионате мира, – заявил экс-игрок сборной России.
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Спасибо за информацию.
Я об этом писал?
Разница мячей 2-7
Два разгрома
Последнее место.
Но и мы играли плохо много раз.
Правда из своей-зато красиво