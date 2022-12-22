Игроки Польши не хотят работать с Михневичем, Левандовски сообщил об этом главе PZPN. Часть футболистов могла уйти из сборной, если бы тренер остался

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Форвард Роберт Левандовски повлиял на решение уволить главного тренера сборной Польши.

Как сообщает Interia, еще до финала ЧМ-2022 капитан от лица команды связался с президентом Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешей и довел до него позицию игроков. Она заключалась в том, что футболисты не представляют дальнейшего сотрудничества с Чеславом Михневичем.

Утверждается, что в случае сохранения 52-летним специалистом его должности некоторые игроки всерьез собирались задуматься насчет ухода из сборной.

Под руководством уроженца Беларуси Польша на ЧМ-2022 дошла до 1/8 финала. Контракт с тренером продлен не был.

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