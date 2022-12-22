Игроки Польши не хотят работать с Михневичем, Левандовски сообщил об этом главе PZPN. Часть футболистов могла уйти из сборной, если бы тренер остался

Форвард Роберт Левандовски повлиял на решение уволить главного тренера сборной Польши.

Как сообщает Interia, еще до финала ЧМ-2022 капитан от лица команды связался с президентом Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешей и довел до него позицию игроков. Она заключалась в том, что футболисты не представляют дальнейшего сотрудничества с Чеславом Михневичем.

Утверждается, что в случае сохранения 52-летним специалистом его должности некоторые игроки всерьез собирались задуматься насчет ухода из сборной.

Под руководством уроженца Беларуси Польша на дошла до 1/8 финала. Контракт с тренером продлен не был.