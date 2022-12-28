«Бавария» считает Мусиалу и Дэвиса незаменимыми. Им предложат новые контракты

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Альфонсо Дэвис Джамал Мусиала Футбол

«Бавария» хочет продлить контракты с Джамалом Мусиалой и Альфонсо Дэвисом.

По данным Tz, мюнхенский клуб считает этих футболистов незаменимыми для будущего команды. В связи с этим «Бавария» предложит новые контракты и Мусиале, и Дэвису.

На фоне слухов об интересе «Реала» к Альфонсо сообщается, что «Бавария» не будет рассматривать предложения о его трансфере. Продлить контракт с ним хотят, чтобы не рисковать потерять его.

Срок нынешнего соглашения канадского защитника рассчитан до 2025 года. Контракт немецкого полузащитника действует до 2026 года.

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9 комментариев

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Юрий Балышев
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Ответ Фарид Харисов
Отступные по ляму? Совсем вы не цените Мусиалу и Дэвиса...
💪
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che kaif
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Нету разницы вылетать из лч от ПСЖ с Мусаилой или без него
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Михо
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Абсолютно верное решение клуба. Главные молодые таланты, уже доказавшие свою стабильность, а это то чего зачастую не хватает восходящим талантам
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Egorushka56
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Конечно, эти парни нужны нам!
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Фарид Харисов
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Ответ Юрий Балышев
Я бы сказал,что это будущее Баварии и они не прикасаемы,дать им новые контракты и отступные по ляму, чтобы остальные клубы успокоить
Отступные по ляму?
Совсем вы не цените Мусиалу и Дэвиса...
+4
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Юрий Балышев
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Я бы сказал,что это будущее Баварии и они не прикасаемы,дать им новые контракты и отступные по ляму, чтобы остальные клубы успокоить
+2
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Inthedark
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Трансфер Крооса многому научил
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Денис Курбатов
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Давно пора! Настоящее и будущее клуба
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Михаэль Буйнов
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Правильно, такие таланты упускать нельзя
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