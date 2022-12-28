«Бавария» считает Мусиалу и Дэвиса незаменимыми. Им предложат новые контракты

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По данным Tz, мюнхенский клуб считает этих футболистов незаменимыми для будущего команды. В связи с этим «Бавария» предложит новые контракты и Мусиале, и Дэвису.

На фоне слухов об интересе «Реала» к Альфонсо сообщается, что «Бавария» не будет рассматривать предложения о его трансфере. Продлить контракт с ним хотят, чтобы не рисковать потерять его.

Срок нынешнего соглашения канадского защитника рассчитан до 2025 года. Контракт немецкого полузащитника действует до 2026 года.

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