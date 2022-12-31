Президент «Баварии»: «Нагельсманн хочет добиться больших успехов. Хотя победу в ЛЧ нельзя запланировать»

Теги Бавария бундеслига Германия Герберт Хайнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высоко отозвался о тренере Юлиане Нагельсманне.

«Он высокопрофессионален, очень сосредоточен и всегда готов к следующему уровню. За второй год работы с нами он показал, каким характером он обладает. Он точно проанализировал, что необходимо оптимизировать.

Юлиан следит за нашим клубом с раннего возраста и хочет добиться здесь больших успехов. С ним все возможно, даже если победа в Лиге чемпионов – это, конечно, не то, что можно планировать», – сказал Хайнер.

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3 комментария

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Александр Гончаров
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Ответ s_h_a_m_a_n
А впереди ПСЖ со злющим Мбаппе 😏😏
ПСЖ явный фаворит , у Баварии травмы а у ПСЖ лидеры в лучшей форме за долгое время. Если Месси, Мбаппе не травмируются то ПСЖ фаворит.
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Барсик Юрана
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Сейчас Кринж придёт и выиграет для тебя ЛЧ!
Сииииииииииии
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s_h_a_m_a_n
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А впереди ПСЖ со злющим Мбаппе
😏😏
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