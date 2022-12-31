Президент «Баварии»: «Нагельсманн хочет добиться больших успехов. Хотя победу в ЛЧ нельзя запланировать»

Президент «Баварии» высоко отозвался о тренере .

«Он высокопрофессионален, очень сосредоточен и всегда готов к следующему уровню. За второй год работы с нами он показал, каким характером он обладает. Он точно проанализировал, что необходимо оптимизировать.

Юлиан следит за нашим клубом с раннего возраста и хочет добиться здесь больших успехов. С ним все возможно, даже если победа в Лиге чемпионов – это, конечно, не то, что можно планировать», – сказал Хайнер.

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