Титов считает, что нынешний «Зенит» не сравнить со «Спартаком» 90-х: «Мы играли за ромбик, а сегодня играют за деньги»
Егор Титов считает, что нынешний «Зенит» не сравнить со «Спартаком» 1990-х.
– Этот «Зенит» сравним с твоим «Спартаком»?
– Нет. Мы играли за ромбик, а люди сегодня чаще играют за деньги. Мы ждали, когда выиграем чемпионство и нам дадут какие-то премиальные. Это правда! А Лига чемпионов была смотринами для нашего поколения. Выходили на поле, получали удовольствие и, если тебя заметили, можно было переехать в Европу в более стабильный в финансовом плане клуб. Не секрет, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.
Сегодня футболист может обеспечить финансами свою семью и близких. Это нормально, – сказал бывший игрок «Спартака».
заглавие читается, как будто Титов говорит о том, что в его время играли лучше из-за преданности клубу, а по факту просто констатирует факт, что раньше чтобы российским футболистам заработать денег, нужно было несколько лет пахать, сначала чтобы попасть в Спартак, затем выиграть с ним чемпионат, затем проявить себя в ЛЧ и только потом попасть в какой-нибудь середняк из топ-6 чемпионатов (Овьедо, Спортинг и т.п.), сейчас же достаточно блеснуть разок и попасть на скамейку клуба РПЛ (даже не лидера)