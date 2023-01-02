Титов считает, что нынешний «Зенит» не сравнить со «Спартаком» 90-х: «Мы играли за ромбик, а сегодня играют за деньги»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Егор Титов считает, что нынешний «Зенит» не сравнить со «Спартаком» 1990-х.

– Этот «Зенит» сравним с твоим «Спартаком»?

– Нет. Мы играли за ромбик, а люди сегодня чаще играют за деньги. Мы ждали, когда выиграем чемпионство и нам дадут какие-то премиальные. Это правда! А Лига чемпионов была смотринами для нашего поколения. Выходили на поле, получали удовольствие и, если тебя заметили, можно было переехать в Европу в более стабильный в финансовом плане клуб. Не секрет, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.

Сегодня футболист может обеспечить финансами свою семью и близких. Это нормально, – сказал бывший игрок «Спартака».

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70 комментариев

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Penarol
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Украинцы Цимбаларь, Онопко, Никифоров, Парфёнов, Цихмейструк, ташкентец Пятницкий, ленинградцы Радченко и Дмитриев, все они, несомненно приехали к Олегу Иванычу не за квартирами в Москве, машинами и зарплатами, только потому, что с детства мечтали ромбик поцеловать. Титов как всегда прав.
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La Crosse Bobcats
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Ответ mephist13
проблема в вырванной из контекста цитаты в заглавии новости заглавие читается, как будто Титов говорит о том, что в его время играли лучше из-за преданности клубу, а по факту просто констатирует факт, что раньше чтобы российским футболистам заработать денег, нужно было несколько лет пахать, сначала чтобы попасть в Спартак, затем выиграть с ним чемпионат, затем проявить себя в ЛЧ и только потом попасть в какой-нибудь середняк из топ-6 чемпионатов (Овьедо, Спортинг и т.п.), сейчас же достаточно блеснуть разок и попасть на скамейку клуба РПЛ (даже не лидера)
только эта формула работала первые 4-5 лет и то для десятка футболистов максимум) после 96 года из Спартака только один Аленичев уехал.
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Катя СПб
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Ответ Ксяоми Ноутов
Отсылки к зениту, потому что сейчас только он платит неадекватно завышенные зарплаты бразильцам и переподписывает с ними контракты на улучшенных условиях, лишь бы они не убежали.
А в 90-е, значит, все клубы были в равных условиях. И Спартак, раздающий квартиры, и Зенит с обанкротившимся ЛОМО
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Михаил1970
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Играли за ромбик, чтобы уехать в Европу, и как нормальные люди поиграть за деньги.
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хочу кекс
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АААХ
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Михаил Александров
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Титова не уважаю😆
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GC oK
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Ответ mephist13
проблема в вырванной из контекста цитаты в заглавии новости заглавие читается, как будто Титов говорит о том, что в его время играли лучше из-за преданности клубу, а по факту просто констатирует факт, что раньше чтобы российским футболистам заработать денег, нужно было несколько лет пахать, сначала чтобы попасть в Спартак, затем выиграть с ним чемпионат, затем проявить себя в ЛЧ и только потом попасть в какой-нибудь середняк из топ-6 чемпионатов (Овьедо, Спортинг и т.п.), сейчас же достаточно блеснуть разок и попасть на скамейку клуба РПЛ (даже не лидера)
А зачем тогда в сравнение поставлен Зенит, где огромная конкуренция и требования к результату?) Неужели там достаточно блеснуть разок и попасть на скамейку клуба?) Карьеры Скроботова и Шамкина как то об этом не свидетельствуют
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Дмитрий9779
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Ответ Санкт Паулобург
А какая разница, бормантан или газ?)
Вам виднее от чего лучше промывается месяцами всей командой.
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KOTOV71
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Что за команда," Ромбик"?
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здоровяк
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Если бы Романцев не пожадничал, играл бы за мюнхенские колбаски
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GC oK
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спартак всего лишь распиаренная контора. Вот ЦСКА и Зенит действительно вписали свое имя в историю мирового и отечественного футбола, а эти так, пытаются о себе напомнить засчет скандалов, заговоров и зашкаливающего чсв ))
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Приорат70
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Ответ Peter Parker
Ох уж эти лучшие. Где ты еще видел такое, чтобы кто-то как Спартак вытаскивал Радченко Зенита игравшего в первой лиги, а он выдавал свой лучший футбол и забивал Реалу? Или Тихонов, который срочную службу оттрубил во внутренних войсках, Карпин, который сам признавал в интервью, что до Спартака и в футбол играть не умел. Может талант Онопко или Цымбаларя был кому-то очевиден до Спартака? Всех откапывали, как алмазы и ограняли, чтобы потом они могли сиять. Это вам не Данни переманить из Динамо, или раздеть Рубин с Домингесом, Ансальди, Бухаровым, Семаком, из Спартака вырвать Быстрова,
Потому что тогда в России не играли ни Данни, ни Домингес. Зато Радченко был на виду и едва ли не самым лакомым куском среди форвардов, хоть и в первой лиге. Так что не надо внушать, особенно заставшим те времена, что разглядели алмаз на стекольном заводе. Про союзных звезд Онопко и Цымбаларя втирать такое тем более смешно
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Dizzod
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Ответ vendigo
за ромбик? ахахах ... за бромантан вы играли, не ври
За ромбик, но на бромантане.
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Mechel**
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Ответ Только Крылья
Ага, за ромбик. Со всех клубов лучших игроков собирали. Играли бы в КС тогда ща ромбик)) а уж цепи эти золотые у футболистов того времени)) мешковатве спортивные костюмы и толщенные золотые цепи и браслеты
Собирали лучших? Ложь. Изучи матчасть и не позорься.
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Dizzod
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Я тоже не понимаю почему зенитовцы не хотят играть за ромбик.
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Санкт Паулобург
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Ответ Дмитрий9779
Конечно не сравнить,Зенит бромантан не употребляет.
А какая разница, бормантан или газ?)
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krasota19740
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И ничегошеньки не выиграли , на международной арене … а Зенит и Цска монстры - навечно вписали свои имена в историю Российской РПЛ - выиграв по кубку УЕФА…
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Приорат70
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Особенно в ЛЧ 95/96, когда по зиме полсостава свалили за теми самыми деньгами в Европу. С развалом Союза сборную СНГ в начале 90х тоже на ромбик в Спартак потянуло
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Toni_Montana
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Титя забыл бромотана принять вот и несет бред
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Фарит Абдрашитов
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Сказал бы ещё, за тарелку борща они играли.
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mephist13
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проблема в вырванной из контекста цитаты в заглавии новости
заглавие читается, как будто Титов говорит о том, что в его время играли лучше из-за преданности клубу, а по факту просто констатирует факт, что раньше чтобы российским футболистам заработать денег, нужно было несколько лет пахать, сначала чтобы попасть в Спартак, затем выиграть с ним чемпионат, затем проявить себя в ЛЧ и только потом попасть в какой-нибудь середняк из топ-6 чемпионатов (Овьедо, Спортинг и т.п.), сейчас же достаточно блеснуть разок и попасть на скамейку клуба РПЛ (даже не лидера)
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Александр Жердин
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Ответ Катя СПб
На машине был ромбик нарисован?
А ещё - В мире много подлецов! Среди них - Сергей Швецов.
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teto
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Одновременно играли за ромбик и желали свалить в европейский клуб. Как-то не вяжется.
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Кирилл.С-Пб
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Романцев тренировал за пузырь, а эти альтруисты за ромбик играли. Одной рукой пишу, второй слёзы вытираю...
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Balt
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Сейчас за ромбик или другую эмблему играют не меньше. Всё дело в вовлечённости игрока в успех команды - когда дела идут как надо, когда коллектив хороший и всё располагает, то и выкладываться будут настолько насколько могут и даже иногда целуя эмблему на фоне эйфории и морального подъёма. Можно подумать что в то время было иначе. Играл бы он за Жемчужину в то время, то сейчас бы сказал что за эмблему Жемчужины играл и только? Навряд ли.
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