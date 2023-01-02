Титов считает, что нынешний «Зенит» не сравнить со «Спартаком» 90-х: «Мы играли за ромбик, а сегодня играют за деньги»

считает, что нынешний « » не сравнить со «Спартаком» 1990-х.

– Этот «Зенит» сравним с твоим «Спартаком»?

– Нет. Мы играли за ромбик, а люди сегодня чаще играют за деньги. Мы ждали, когда выиграем чемпионство и нам дадут какие-то премиальные. Это правда! А Лига чемпионов была смотринами для нашего поколения. Выходили на поле, получали удовольствие и, если тебя заметили, можно было переехать в Европу в более стабильный в финансовом плане клуб. Не секрет, что «Спартак» жил за счет средств, заработанных за успешное выступление в Лиге чемпионов.

Сегодня футболист может обеспечить финансами свою семью и близких. Это нормально, – сказал бывший игрок « ».