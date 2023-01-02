Роналду прилетит в Эр-Рияд сегодня вечером. Завтра его презентуют в качестве игрока «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия стадионы Футбол

Стали известны планы Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср».

Как пишет Arriyadiyah, сегодня в 23:00 по местному времени форвард прилетит в Эр-Рияд из Мадрида. С Роналду прилетят его семья, советники и охранники.

Днем во вторник Роналду пройдет медосмотр, чтобы завершить переход в «Аль-Наср». Вечером того же дня Криштиану представят в качестве игрока саудовского клуба на стадионе «Мрсул-парк». Там Роналду выступит с короткой речью. Презентация форварда не будет продолжительной.

Тренер Руди Гарсия хочет, чтобы игрок приступил к тренировкам как можно скорее.

Роналду и его семья остановятся в одном из самых престижных отелей Эр-Рияда. Они будут там жить до тех пор, пока не найдут постоянное жилье.

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51 комментарий

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Я
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Ответ Sir David Beckham
не ярый фанат ни Месси, ни Роналду, но смысл их сравнивать сейчас? Сравнивайте Роналду в 35 и Месси нынешнего тогда. Мы же не знаем, где будет Месси через 2 года.
Неправильный подход, получается ждать пару лет чтобы делать вывод. Можно и сейчас понимать кто лучше
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Анархия
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Ответ Футбол_это_жизнь
Это конечно сильно Так бесславно закончить карьеру (и не надо мне писать про 200 миллионов, заслуженную пенсию итд, он и в МЮ 130 миллионов бы за 2 года получил)
130 за 2 года учитывая то что зарплата всей команды после выхода в лч уменьшилась,чего еще вы не придумаете,дорогие.(не попытка оправдать Рона,но чушь собачью пж не тоже пишите).
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Goofts
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Ответ Streetbor
Пирса Моргана пусть с собой захватят, как ни крути уже член семьи бгг
Нельзя Руди Гарсии настаивать на тренировках как можно скорее, иначе глядишь и сам без них останется
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Варлампий Варлампий
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Ответ Tahir Hudayarow
Бесславно это как большинство футболистов? У него был очень тяжелый год и плюс смерть сына. Даже год назад Рон показывал очень неплохой результат. Попытаться реанимировать карьеру в 38 лет возможно, но очень сложно. Надеюсь эти 3 года пройдут и Рон начнёт уже тренерскую карьеру, неважно в каком клубе. Но то что Криш из себя выжал максимум это факт
он никогда не станет тренером
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Arty K.
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Моргана подписывайте следом, королю нужна свита!
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BuTaJIbKa
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Ответ Tahir Hudayarow
Бесславно это как большинство футболистов? У него был очень тяжелый год и плюс смерть сына. Даже год назад Рон показывал очень неплохой результат. Попытаться реанимировать карьеру в 38 лет возможно, но очень сложно. Надеюсь эти 3 года пройдут и Рон начнёт уже тренерскую карьеру, неважно в каком клубе. Но то что Криш из себя выжал максимум это факт
согласен кроме одного: тренера в нём не вижу. Вот совсем...
Ну или станет новым Мауром, но, повторюсь - не верю!
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Strange-Hawk
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Ответ atomio
Советники и охранники. Еще поди и сестер прихватил. Весь свой табор.
табору неинтересно там будет
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Tahir Hudayarow
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Ответ Футбол_это_жизнь
Это конечно сильно Так бесславно закончить карьеру (и не надо мне писать про 200 миллионов, заслуженную пенсию итд, он и в МЮ 130 миллионов бы за 2 года получил)
Бесславно это как большинство футболистов? У него был очень тяжелый год и плюс смерть сына. Даже год назад Рон показывал очень неплохой результат. Попытаться реанимировать карьеру в 38 лет возможно, но очень сложно. Надеюсь эти 3 года пройдут и Рон начнёт уже тренерскую карьеру, неважно в каком клубе. Но то что Криш из себя выжал максимум это факт
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Sir David Beckham
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не ярый фанат ни Месси, ни Роналду, но смысл их сравнивать сейчас? Сравнивайте Роналду в 35 и Месси нынешнего тогда.

Мы же не знаем, где будет Месси через 2 года.
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Strange-Hawk
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Ответ Toni_Montana
Инсайд: «Роналду уже обиделся на шутку про Месси и готовится расторгнуть контракт и дать интервью Пирсу Моргану
вроде смешно, а правды больше чем шутки
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Strange-Hawk
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думаю, он уйдет из этого клуба ещё до открытия трансферного окна
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NartApsua
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Интересно, про новый вызов будет заливать?
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Bakhaa
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Отберет футболку №7 у узбека Машарипова
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Toni_Montana
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Инсайд: «Роналду уже обиделся на шутку про Месси и готовится расторгнуть контракт и дать интервью Пирсу Моргану
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Kiryl Olshewski
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Ждём камбека в Европу и лч, как у Ибры!!! Будем скучать по твоим перфомансам в ЛЧ!
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Dmitry Shaolin
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Самый худший сценарий для него, это как реактивный истребитель загнать на сельское поле удобрение распылять.
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ARTEM PROKAZOV
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Ответ atomio
Советники и охранники. Еще поди и сестер прихватил. Весь свой табор.
Думаю, сёстры подходят под категорию «семья»😅
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Direct free kick
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Фанаты пешего конечно отвратительны. Такие же прыматы как и его сборная
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Сергей Гаряшин
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Ответ angry horse
Пожалуй, это его конец как игрока, подвёл черту под своим бесславным сезоном😎
Он уж давно закончил,одни скандалы,да его слезы, какой то интерес к нему подогревают
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
Поздравлю всех адекватных болельщиков, футбол победил!
Футбол отбросил коньки, да и адекватность не о тебе
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bel01
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Для оравы школьников со спортса и фанбоев:

Чемпионат С.Аравии с сегодняшнего дня -сильнейший на планете. Голы там стоят больше, чем в галльской фермер-лиге.

Официально.
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Konstantin Meerov
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золотой унитаз этому господину!
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GuruFutbola
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Поздравлю всех адекватных болельщиков, футбол победил!
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Футбол_это_жизнь
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Это конечно сильно
Так бесславно закончить карьеру (и не надо мне писать про 200 миллионов, заслуженную пенсию итд, он и в МЮ 130 миллионов бы за 2 года получил)
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Игорь Климов
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Ответ А.Э.РАСИМ
Аль Роналду ли это, который про переход Хави на Аравийский полуостров высказал один из девизов, в своем уме, без вмешательства потусторонних сил? Девиз стал одним из любимых лобби Роналду, помним. Аль он ли это?????? Не он ли говорил, а персофаны его визжали от скромности, что Португалия в сердце его? Не верю, не он! Потому, что не может кумир миллионов так плюнуть на свои слова. Потому, что это не он повторил путь Хави, и не он стал официальным конкурентом Португалии. Судьба злодейка, как говорил один знакомый грузин, но свою злость судьба испытывает на своих самых мерзких клиентах. У каждого свои кумири.
Ну, этот Кринж7 сам себя загнал в эту очень тупиковую ситуацию, из которой у него теперь нет достойного выхода.
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