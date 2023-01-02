Роналду прилетит в Эр-Рияд сегодня вечером. Завтра его презентуют в качестве игрока «Аль-Насра»
Стали известны планы Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср».
Как пишет Arriyadiyah, сегодня в 23:00 по местному времени форвард прилетит в Эр-Рияд из Мадрида. С Роналду прилетят его семья, советники и охранники.
Днем во вторник Роналду пройдет медосмотр, чтобы завершить переход в «Аль-Наср». Вечером того же дня Криштиану представят в качестве игрока саудовского клуба на стадионе «Мрсул-парк». Там Роналду выступит с короткой речью. Презентация форварда не будет продолжительной.
Тренер Руди Гарсия хочет, чтобы игрок приступил к тренировкам как можно скорее.
Роналду и его семья остановятся в одном из самых престижных отелей Эр-Рияда. Они будут там жить до тех пор, пока не найдут постоянное жилье.
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Мы же не знаем, где будет Месси через 2 года.
Чемпионат С.Аравии с сегодняшнего дня -сильнейший на планете. Голы там стоят больше, чем в галльской фермер-лиге.
Официально.
Так бесславно закончить карьеру (и не надо мне писать про 200 миллионов, заслуженную пенсию итд, он и в МЮ 130 миллионов бы за 2 года получил)