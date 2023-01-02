Юрген Клопп: «После трансфера Гакпо мы читаем: «Кто следующий?» Не можем играть в «Монополию»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос об активности «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

Несколько дней назад «Ливерпуль» оформил трансфер вингера Коди Гакпо из ПСВ за 37 млн фунтов.

«Я не хочу никого разочаровывать. Мы подписали Коди Гакпо, выдающегося игрока, а теперь мы читаем: «Кто следующий?»

Мы не можем играть в «Монополию». Мы никогда этого не делали... Это важнейшая часть моей философии – работать с имеющимися игроками, предлагая им полную веру и доверие и не подвергая их постоянным сомнениям, говоря, что нам нужен другой игрок на эту позицию», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

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8 комментариев

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Квадратный_мяч
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Юрген, сколько можно ныть из-за денег?
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Alexander Poljakov
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Ответ Егор Павлов
Это конечно хорошо. Но разве некоторые игроки еще не исчерпали лимит доверия? ) Кейта там, Окс.
Ну так они и играют, когда не в лазарете. Было бы странно платить им миллионы просто за то, что они на скамейке сидят. Это же здравый подход команды, у который нет безлимитных финансов
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Azamat Jumanazarov
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Удачи и игры без травм!
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Егор Павлов
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Это конечно хорошо. Но разве некоторые игроки еще не исчерпали лимит доверия? ) Кейта там, Окс.
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aseke
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Ливерпуль молодец, все делает без шума. Неожиданно подписали Гакпо. Наверняка работают еще по кому-то.
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Крэнг
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Снова нытье физроппа на тему трансферов, год прошел, число сменилось, ничего не изменилось
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Гегенпрессинг Рангника
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Часть философии Клоппа это нытье
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DolJun
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теперь нужно переподписать милнера еще на пару лет)
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