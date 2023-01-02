Юрген Клопп: «После трансфера Гакпо мы читаем: «Кто следующий?» Не можем играть в «Монополию»

ответил на вопрос об активности «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

Несколько дней назад «Ливерпуль» оформил трансфер вингера из ПСВ за 37 млн фунтов.

«Я не хочу никого разочаровывать. Мы подписали Коди Гакпо, выдающегося игрока, а теперь мы читаем: «Кто следующий?»

Мы не можем играть в «Монополию». Мы никогда этого не делали... Это важнейшая часть моей философии – работать с имеющимися игроками, предлагая им полную веру и доверие и не подвергая их постоянным сомнениям, говоря, что нам нужен другой игрок на эту позицию», – сказал тренер « ».

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал