Клопп о покупке Гакпо: «Важно поймать момент. Если бы Коди уже забил 55 голов за сезон, «Ливерпуль» не смог бы его себе позволить»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Коди Гакпо Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание вингера Коди Гакпо.

«Он молодой футболист с большим потенциалом. Если бы он уже забил 40 голов в Испании или другой стране, мы бы не смогли себе позволить его трансфер.

В таких вещах главное – найти подходящий момент, когда эти парни еще не успели забить 55 мячей за сезон и все такое. Вот почему мы были уверены в сделке.

Он всегда может сделать следующий шаг, и это интересно. Мы верим в наш рабочий процесс, футболисты приходят к нам, особенно атакующие, и делают шаг вперед в результате нашей работы, нашей помощи.

Конечно, деньги – это важный вопрос, но еще важнее найти подходящего игрока. И мы очень, очень рады, что смогли подписать Коди», – сказал Клопп.

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8 комментариев

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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
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Ответ vladimir.kostrichko
А почему???Видимо это камень в огород владельцев....Ну блин Ливерпуль может себе и позволить игрока который забил и 40 и 80 голов в Испании-ведь таких игроков могут себе позволить и МС,МЮ и Челси....Ливерпуль по прибыли не уступает этим клубам,а на трансферном рынке ведет себя как условный Брентфорд.....У жадности есть предел,но в случае владельцев Ливерпуля,она переходит все черты.
Плюсану ,хотя последние годы грех жаловаться
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Олег Ринкевич
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При живом то Нуньесе такое говорить...
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llolishe
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Кайседо покупать надо сейчас у Брайтона
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lovec23
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Клоп лукавит , уже были прицеденты . За Ван Дейка отдали хорошую сумму
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инок
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Надеюсь, что это удачная сделка. Успехов Гакпо в Ливерпуле. Ты пришел в хорошую команду с классным тренером
+7
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Artūras Grigas
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Главное чтоб он заиграл как в бывшем клубе. АПЛ на много выше уровнем чем семпионат Голандии.
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Илья Силаев
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Ответ vladimir.kostrichko
А почему???Видимо это камень в огород владельцев....Ну блин Ливерпуль может себе и позволить игрока который забил и 40 и 80 голов в Испании-ведь таких игроков могут себе позволить и МС,МЮ и Челси....Ливерпуль по прибыли не уступает этим клубам,а на трансферном рынке ведет себя как условный Брентфорд.....У жадности есть предел,но в случае владельцев Ливерпуля,она переходит все черты.
У ливерпуля просто немного по-другому это все работает. Игроков покупают, как я понимаю, исключительно на заработанные деньги. То есть, если МЮ и МС могут позволить себе купить игрока за 100млн и уйти в минус, то структура Ливерпуля не позволяет себе такого, так как у нас не конкретный богатый владелец, а инвестиционный фонд, которому бессмысленно в минус уходить.
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vladimir.kostrichko
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А почему???Видимо это камень в огород владельцев....Ну блин Ливерпуль может себе и позволить игрока который забил и 40 и 80 голов в Испании-ведь таких игроков могут себе позволить и МС,МЮ и Челси....Ливерпуль по прибыли не уступает этим клубам,а на трансферном рынке ведет себя как условный Брентфорд.....У жадности есть предел,но в случае владельцев Ливерпуля,она переходит все черты.
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