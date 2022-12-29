Клопп о покупке Гакпо: «Важно поймать момент. Если бы Коди уже забил 55 голов за сезон, «Ливерпуль» не смог бы его себе позволить»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание вингера Коди Гакпо.
«Он молодой футболист с большим потенциалом. Если бы он уже забил 40 голов в Испании или другой стране, мы бы не смогли себе позволить его трансфер.
В таких вещах главное – найти подходящий момент, когда эти парни еще не успели забить 55 мячей за сезон и все такое. Вот почему мы были уверены в сделке.
Он всегда может сделать следующий шаг, и это интересно. Мы верим в наш рабочий процесс, футболисты приходят к нам, особенно атакующие, и делают шаг вперед в результате нашей работы, нашей помощи.
Конечно, деньги – это важный вопрос, но еще важнее найти подходящего игрока. И мы очень, очень рады, что смогли подписать Коди», – сказал Клопп.
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