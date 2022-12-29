Клопп о покупке Гакпо: «Важно поймать момент. Если бы Коди уже забил 55 голов за сезон, «Ливерпуль» не смог бы его себе позволить»

Главный тренер « » прокомментировал подписание вингера .

«Он молодой футболист с большим потенциалом. Если бы он уже забил 40 голов в Испании или другой стране, мы бы не смогли себе позволить его трансфер.

В таких вещах главное – найти подходящий момент, когда эти парни еще не успели забить 55 мячей за сезон и все такое. Вот почему мы были уверены в сделке.

Он всегда может сделать следующий шаг, и это интересно. Мы верим в наш рабочий процесс, футболисты приходят к нам, особенно атакующие, и делают шаг вперед в результате нашей работы, нашей помощи.

Конечно, деньги – это важный вопрос, но еще важнее найти подходящего игрока. И мы очень, очень рады, что смогли подписать Коди», – сказал Клопп.

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