Клопп о Гакпо: «Летом могло быть неподходящее время для покупки из-за высокой стоимости, поэтому решили совершить трансфер сейчас»
Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» решил купить Коди Гакпо в зимнее трансферное окно.
Сообщалось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 50 миллионов евро с учетом бонусов.
«Мы очень внимательно просматривали его. Летом могло бы быть неподходящее время [для покупки], потому что это было бы слишком дорого, поэтому мы решили совершить трансфер сейчас.
Он может играть на многих позициях. Я в восторге от него», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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