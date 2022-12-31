Клопп о Гакпо: «Летом могло быть неподходящее время для покупки из-за высокой стоимости, поэтому решили совершить трансфер сейчас»

Теги Ливерпуль ПСВ премьер-лига Англия Юрген Клопп Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» решил купить Коди Гакпо в зимнее трансферное окно.

Сообщалось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 50 миллионов евро с учетом бонусов.

«Мы очень внимательно просматривали его. Летом могло бы быть неподходящее время [для покупки], потому что это было бы слишком дорого, поэтому мы решили совершить трансфер сейчас.

Он может играть на многих позициях. Я в восторге от него», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ laudrup
Сомневаюсь, что Клопп будет использовать Гакпо в роли центрфорварда. В роли девятки он практически никогда не играл, я видел большинство его игр за ПСВ. Вот на краю он сможет реализовать себя, я в этом уверен. Он не простой бегунок, чаще уходит в центр и обостряет. В АПЛ так делают единицы. Он однозначно усилит Ливерпуль.
Конечно не будет, только при острой необходимости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Гакпо не нападающий, он левый вингер и именно на этой позиции показывает свой лучший футбол. А купили его из-за того, что Жота и Луис Диас на травмах, плюс он может сыграть на позиции центрофорварда.
Сомневаюсь, что Клопп будет использовать Гакпо в роли центрфорварда. В роли девятки он практически никогда не играл, я видел большинство его игр за ПСВ. Вот на краю он сможет реализовать себя, я в этом уверен. Он не простой бегунок, чаще уходит в центр и обостряет. В АПЛ так делают единицы. Он однозначно усилит Ливерпуль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mansur_axe
Вы не купили Коди потому что купили Дарвина за 100 и надеялись на него, но сейчас у него проблемы с реализацией, а Ливерпуль в зоне ЛЕ и теперь нужен нападающий который будет забивать. Клоп ты очень хороший тренер, но в последнее время лицемерия вагон и маленькая тележка.
Гакпо не нападающий, он левый вингер и именно на этой позиции показывает свой лучший футбол. А купили его из-за того, что Жота и Луис Диас на травмах, плюс он может сыграть на позиции центрофорварда.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mansur_axe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вы не купили Коди потому что купили Дарвина за 100 и надеялись на него, но сейчас у него проблемы с реализацией, а Ливерпуль в зоне ЛЕ и теперь нужен нападающий который будет забивать. Клоп ты очень хороший тренер, но в последнее время лицемерия вагон и маленькая тележка.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий