Клопп о Гакпо: «Летом могло быть неподходящее время для покупки из-за высокой стоимости, поэтому решили совершить трансфер сейчас»

объяснил, почему «Ливерпуль» решил купить в зимнее трансферное окно.

Сообщалось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 50 миллионов евро с учетом бонусов.

«Мы очень внимательно просматривали его. Летом могло бы быть неподходящее время [для покупки], потому что это было бы слишком дорого, поэтому мы решили совершить трансфер сейчас.

Он может играть на многих позициях. Я в восторге от него», – сказал главный тренер « ».

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!