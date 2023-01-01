«Барса» попробует оспорить удаление Альбы в матче с «Эспаньолом», чтобы тот сыграл с «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Эспаньол Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос Жорди Альба Футбол

«Барселона» попробует оспорить удаление Жорди Альбы в матче с «Эспаньолом».

Каталонский клуб хочет сделать это, чтобы защитник смог сыграть против «Атлетико» 8 января.

В матче с «Эспаньолом» судья Матеу Лаос удалил Альбу за две желтые карточки, вторая, по словам арбитра, – за протест против одного из его решений. При этом Лаос показал футболисту вторую желтую, но не сразу показал красную карточку.

В «Барсе» не очень верят в отмену удаления, но попытаются сделать все, чтобы Жорди сыграл с «Атлетико».

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31 комментарий

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Pelerin
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Ответ Gem Latino
Месси чемпион мира, лучший игрок мира
Забавный ответ )
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Марслан Акматалиев
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Ответ Пирс Морган
Они там Сола Гудмана наняли?
Самому Солу нужна помощь
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Ramin Mamedov
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Ответ XavIniesta2008-2015
Может,для начала закончить левые удаления выписывать ? Тогда и аппеляции подавать не надо будет
А с чего ты взял что там было левое удаление? Игроки Барсы любое, абсолютно любой свисток судьи спорят, тем более Альба та ещё истеричка
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XavIniesta2008-2015
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Ответ QWertY
Короче, теперь любое удаление Барсы не несет угрозы, так как его по любому приостановят как это было с Левандовски)
Может,для начала закончить левые удаления выписывать ? Тогда и аппеляции подавать не надо будет
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like a boss
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Типичная Барса. Только хныкать и умеет. Нет что значит, принят с достоинством решение, но нет же. Они просят апосля отменять не только удадения (как в данном случае), но и желтые, Карл, карточки. Это позор. Ни один клуб Европы так не тащили за последние 20 лет, прощали их балет и частые симуляции на ровном месте (привет Буся), как каталонцев, а они опять жалуются. От Атлетико такое не слышно, о Севильи, от Валенсии, от Вильярреала, от Бетиса, а уж про Реал молчу (ведут себя в соответствии с титулом). Не всем дано быть королями и по королевски себя вести. С уходом Месси, Суареса и Инесты (все трое великие игроки без сомненья) смысла смотреть игру Барсы пропало напрочь, ушли они, ушло и достоинство. Пришли убогие рычаги (Тебас и их прикрыл, и снова Барсу спасает от пропасти).
Нейтральный любитель Ла Лиги (ни в коем разе не хейтер Барсы и тем паче не болельщик Реала).
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Vammos@RealMadrid
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Ответ Тет а Тет
Перес опять в деле
Мдааа барсик... обижен
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umnik3
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Кстате, клоуны антибарсовские как бы не заметили, что Левандовского отмазал именно мадридский суд. Не жиронский или басманный
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nobrainnopain
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Рычаг занервничал
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Мадрид наказывает!
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Не ну Пута совсем охренела, то Лоховского отмазывают, то Джессику вот пытаются. Воистину ФК Кабинет!
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Хан Рустам
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Позорные испанские судьи
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Евгений Романов
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Ответ Пирс Морган
Они там Сола Гудмана наняли?
Харви Спектера
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Александр Донецк
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Лаоса над в бочку
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DolJun
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Ответ Леван Мкртчян
А как два Алонсо могли одновременно выйти на поле в старте? Рычаг клонирования, Лапорта, пока еще не активировал.... насколько я помню
извини, леван, я хз играл ли алонсо. мне тут уже пояснили.
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DolJun
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Ответ Андрей Большаков
Алонсо цз играет сейчас
понял, спасибо!
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Леван Мкртчян
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Ответ DolJun
кто эту табуретку вообще на поле выпустил при живом алонсо??
А как два Алонсо могли одновременно выйти на поле в старте?
Рычаг клонирования, Лапорта, пока еще не активировал.... насколько я помню
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predMBAPPE
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Что за хрень творится? Что вообще происходит Тебас!? Я конечно осуждаю трёхматчевую дисквалификацию Левандовски но лишь смягчить до 1 матча, В итоге выходит после красной на следующий матч, что будет дальше непонятно, теперь апелляция по поводу Альбы, что за клоунада? Понятное дело что судья чудик но решение уже вынесено, Как говорится после драки руками не Машут!
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Gem Latino
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Ответ Pelerin
Вошли во вкус. Вот она, красивая игра от Лапорты! А то, что на поле Навес Навесыч в серьёзных матчах, это не беда )
Месси чемпион мира, лучший игрок мира
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Ruslan3132
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кули, прецедент с Блевандовски создан, теперь можно тянуть судами КК до июля ))
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Gem Latino
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Ответ Advanced Stats
Эспаньолу надо тоже самое сделать, Лаос - клоун
Ещё тот 🤡 лаос
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Тет а Тет
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Перес опять в деле
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Adam Murdalov
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Ответ Пако
Надеются на 2-е помилование за неделю? Мало шансов.
Ага, отсрочили карту Левандовского чтобы потом на сложный момент календаря, снова дать дисквалификацию. Суд Мадрида одним словом 🤷‍♂️
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Dastan Zhapar Uulu
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Лучше звоните Солу
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Андрей Большаков
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Ответ DolJun
кто эту табуретку вообще на поле выпустил при живом алонсо??
Алонсо цз играет сейчас
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Advanced Stats
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Эспаньолу надо тоже самое сделать, Лаос - клоун
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Леван Мкртчян
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Ответ QWertY
Короче, теперь любое удаление Барсы не несет угрозы, так как его по любому приостановят как это было с Левандовски)
Ага. Мадридский суд - самый гуманный суд в мире!*
Приостоновят, потом изучат календарь, и по-итогу выпишут те же три матча дисквала на самую трудную серию игр подряд

Там еще никто ничего не отменял и не сокращал, а только отсрочили решение

Ps. И обязательно жду еще минимум шесть-семь назначений Матео Лаоса на матчи Барсы до конца сезона
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