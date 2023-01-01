«Барса» попробует оспорить удаление Альбы в матче с «Эспаньолом», чтобы тот сыграл с «Атлетико»

« » попробует оспорить удаление в матче с « ».

Каталонский клуб хочет сделать это, чтобы защитник смог сыграть против «Атлетико» 8 января.

В матче с «Эспаньолом» судья Матеу Лаос удалил Альбу за две желтые карточки, вторая, по словам арбитра, – за протест против одного из его решений. При этом Лаос показал футболисту вторую желтую, но не сразу показал красную карточку.

В «Барсе» не очень верят в отмену удаления, но попытаются сделать все, чтобы Жорди сыграл с «Атлетико».