«Барса» попробует оспорить удаление Альбы в матче с «Эспаньолом», чтобы тот сыграл с «Атлетико»
«Барселона» попробует оспорить удаление Жорди Альбы в матче с «Эспаньолом».
Каталонский клуб хочет сделать это, чтобы защитник смог сыграть против «Атлетико» 8 января.
В матче с «Эспаньолом» судья Матеу Лаос удалил Альбу за две желтые карточки, вторая, по словам арбитра, – за протест против одного из его решений. При этом Лаос показал футболисту вторую желтую, но не сразу показал красную карточку.
В «Барсе» не очень верят в отмену удаления, но попытаются сделать все, чтобы Жорди сыграл с «Атлетико».
Нейтральный любитель Ла Лиги (ни в коем разе не хейтер Барсы и тем паче не болельщик Реала).
Рычаг клонирования, Лапорта, пока еще не активировал.... насколько я помню
Приостоновят, потом изучат календарь, и по-итогу выпишут те же три матча дисквала на самую трудную серию игр подряд
Там еще никто ничего не отменял и не сокращал, а только отсрочили решение
Ps. И обязательно жду еще минимум шесть-семь назначений Матео Лаоса на матчи Барсы до конца сезона