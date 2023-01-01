Левандовски – лидер топ-5 лиг Европы по упущенным явным голевым моментам в 2022-м, Бензема – 2-й, Мбаппе и Лаутаро делят 3-е место

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Роберт Левандовски чаще всех в 2022 году упускал явные голевые моменты.

У польского форварда «Барселоны» 28 упущенных явных голевых моментов – часть из них случилась еще в «Баварии», за которую он выступал во второй половине сезона-2021/22. 

Второе место у Карима Бензема из «Реала» – 22 упущенных явных голевых момента.

После Бензема идут Лаутаро Мартинес («Интер»), Мусса Дембеле («Лион»), Кевин Гамейро («Страсбург) и Килиан МбаппеПСЖ») – у всех по 20 упущенных шансов.

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8 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
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Короче, у кого больше моментов, тот больше и мажет.
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Леван Мкртчян
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Ответ ЧИКО
А мы несчастного Ферана Торреса называем мазилой…..😂😂😂
По-соотношению сколько забил и сколько не забил в явных голевых ситуациях -- Ферран THE GOAT и инопланетянин не хуже Месси .
Те ребята и забивают вагонами , но и мажут частенько, а Торрес ........
........
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Пако
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Эти лидеры, благодаря своей активности, больше получают голевых моментов и, соответственно, много и упускают из их. Забивая при этом большое число голов.
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Wasilij Petrow
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Короче, дрянь игрочишки, компания неудачников?
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Barsa! bolshe chem klub
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Мдаааа

- ну ты мазилааа!
Ливандовски : - а ты прям Гугл хром
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Muhammad Juraev
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Ответ ЧИКО
А мы несчастного Ферана Торреса называем мазилой…..😂😂😂
А оказывается Бензик мазила )
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Raz0r
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Ожидал Дарвина в топе увидеть)
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ЧИКО
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А мы несчастного Ферана Торреса называем мазилой…..😂😂😂
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