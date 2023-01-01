Левандовски – лидер топ-5 лиг Европы по упущенным явным голевым моментам в 2022-м, Бензема – 2-й, Мбаппе и Лаутаро делят 3-е место

чаще всех в 2022 году упускал явные голевые моменты.

У польского форварда «Барселоны» 28 упущенных явных голевых моментов – часть из них случилась еще в «Баварии», за которую он выступал во второй половине сезона-2021/22.

Второе место у Карима Бензема из « » – 22 упущенных явных голевых момента.

После Бензема идут Лаутаро Мартинес (« »), Мусса Дембеле («Лион»), Кевин Гамейро («Страсбург) и (« ») – у всех по 20 упущенных шансов.