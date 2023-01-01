Конте после 0:2 с «Астон Виллой»: «Возможно, максимум «Тоттенхэма» – это 4-е-7-е места. В команде не так много креативных игроков»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2).

«В первом тайме «Тоттенхэм» играл с хорошей интенсивностью. Мы не пропустили, но столкнулись с командой, которая защищалась слишком глубоко, а затем мы пропустили гол. И тогда уверенность моих игроков упала.

Мы должны знать, что такова наша жизнь. Нужно бороться за каждое очко или за три очка. Это правда, особенно когда ты без двух-трех важных игроков и испытываешь трудности.

У нас в команде не так много креативных игроков. Поэтому сегодня было очень трудно найти пространство в первом тайме.

Уверен, если бы мы не пропустили гол, то могли бы выиграть. Пропущенный гол убил в нас уверенность. Нужно стараться улучшать и развивать этих футболистов – особенно молодых, – чтобы они становились еще сильнее.

Я хочу быть честным и предельно ясным. Я сказал об этом клубу. Болельщики заслуживают самого лучшего. Может быть, остаться на 5-м месте – это самое лучшее. Может быть, 6-е, 7-е, 5-е или 4-е место – это максимум», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 5-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 17 матчах.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поплыл Ттх
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Его Величество Златан
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неужели тренеры которые идут в ттх не понимают, что клуб не прыгнет выше головы из за руководства. Сначала идут и думают что будет ни как у других потом начинают одну и ту же байку петь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nenad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ваше место у параши)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Левая бровь Анчелотти
Ну вот и подходит время Антонио в Тоттенхэме к концу. Будет интересно посмотреть если вернется в Ювентус летом
Надо желать зла Юве, чтобы просить назад антошку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нарывается на неустойку и уход как и в принтере (там просто лига попроще и судьи, поэтому чудом выиграл)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatoli Pozhidaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Льорис - основной Франции
Ромеро - основной Аргентины
Дэвис - основной Уэльса
Перишич - основной Хорватии
Хойберг - основной Дании
Биссума - основной Мали
Доэрти - основной Ирландии
Сон - основной Южной Кореи
Кейн - основной Англии
9 игроков, основных в своих сборных. Да, не топ сборные, но и Тоттенхэм не Мансити чтоб таких игроков держать. Нет титулов, нет тех зарплат, нет тренера с которым все хотят работать. Ну и сам бренд Тоттенхэм на любителя. Эмблема давно нуждается в изменении.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marduhai
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Леви, конечно, явно не на высоте. Понятно, что Мауриньо пришел в команду, когда закончился расцвет состава Почеттино; начали сходить Альдервейлдер - Вертонген, ушли Эриксен и Трипп. Всё, что реально дали Мауру это гольфиста Бейла.
Конте же получил - Ришарлисона, Кулушевски, Бетанкура, Ромеро, Эмерсона, Лангле... Это, в совокупности, не хуже чем то, что пришло в Манчестеры и Ливерпуль. При наличии Кейна-Сона-Хьёберга-Лорье, С таким набором ТТХ просто обязан попадать в ЛЧ. Тем более, что из-за ухода Абрамовича пока проваливает сезон Челси, а в Ньюкасл саудиты ничего не прикупили.
Но уже сейчас Конте начал тот же вой, что и в Италии, состав слабый - дайте ему еще бабло на покупки, а 7 место, оказывается, будет положительным результатом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iomov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лондонский климат осточертел Конте! Ему хочется в Турин!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Изат Касымов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ artman
Два раза? Это Маурисио и Почеттино?
Ахаххаха чел) Гений
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ахахахахаха 🤣🤣🤣👍
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ U
Уже было до Конте такое два раза. Прям почти Спартаковский цикл.
Два раза? Это Маурисио и Почеттино?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пако
Похоже, что Конте реально и объективно осознает возможности команды. Да и свои тоже.
Реально и объективно?))) Понимаю, вы набрали плюсов, а логика какая-то есть в вашем сообщении?) У Арсенала, видимо, суперзвезды на каждой позиции играют, ага. У ТТХ более чем качественный состав - не без проблем, но топ-4 можно спокойно брать. Как бы Конте в том сезоне это и сделал. Но сейчас игра ТТХ - тихий ужас. И как бы Конте не переводил стрелки - во многом это его вина.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ U
Кажется Парик все-таки сгорел от петушинного менеджмента.
Мля, как я обожаю эти плюсодрочерские комменты про МЕНЕДЖМЕНТ ТТХ, скупого Леви итд... Мб вы хоть посмотрите состав ТТХ? И увидите, что именно для Конте там купили чуть ли не 11 игроков? Если человек маринует в запасе тех, кому меньше 39 лет, - это его выбор.

Я максимально верил в Конте, но сейчас... Одно сплошное нытье. Разумеется, у Виллы - идеальный состав просто, ага. ТТХ последние два матча не играет в футбол от слова "вообще" - потери есть, но не дико критичные. Конте теперь не может играть в футбол без Кулушевски, которого не так давно вообще не было в команде? Топовый тренер, ок.

Ну понятно. Пусть ноет дальше.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mevlut
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну а чем Конте не прав. Из топов лишь 2 футболиста Сон и Кейн. Ришалсисон пока не ясно, то травма то не в форме. Бентанкур, Кулусевски это не того уровня футболисты, чтобы с ними бороться за победу в АПЛ.
Скипп, Сарр, Спенс, Эмерсон ??????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mansur_axe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конте включил старую пластинку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnie
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поплыл парик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim Slutsky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И не хватает креативного тренера.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Василий Васильев
Лучше уволить трусливого идиота парика ,и взять тренера который будет строить нормальный атакующий футбол в атаку ,а не этого автобусного лузера
Уже было до Конте такое два раза. Прям почти Спартаковский цикл.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noxxx Leon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
не так много прав, но и ты по сравнению с прошлым годом работать перестал, на Соне с Кейном уже не выехать, а идей новых нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помню, как перед сезоном рассказывали про два состава Тоттенхэма, какие они все перспективные и как будут за титул бороться)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати, Тоттенхэм по-моему, с 2003 года проиграл первый раз в Boxing Day
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У ТТХ был нормальный тренер по имени Жозе Моуриньо, но Леви приснился сон, который он до сих пор не может реализовать.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левая бровь Анчелотти
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну вот и подходит время Антонио в Тоттенхэме к концу. Будет интересно посмотреть если вернется в Ювентус летом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поздравляем Конте с наступившим НГ 🎅,а качестве подарка Дедушка Мороз принёс ему неустойку :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже, что Конте реально и объективно осознает возможности команды. Да и свои тоже.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий