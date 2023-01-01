Конте после 0:2 с «Астон Виллой»: «Возможно, максимум «Тоттенхэма» – это 4-е-7-е места. В команде не так много креативных игроков»
Антонио Конте прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2).
«В первом тайме «Тоттенхэм» играл с хорошей интенсивностью. Мы не пропустили, но столкнулись с командой, которая защищалась слишком глубоко, а затем мы пропустили гол. И тогда уверенность моих игроков упала.
Мы должны знать, что такова наша жизнь. Нужно бороться за каждое очко или за три очка. Это правда, особенно когда ты без двух-трех важных игроков и испытываешь трудности.
У нас в команде не так много креативных игроков. Поэтому сегодня было очень трудно найти пространство в первом тайме.
Уверен, если бы мы не пропустили гол, то могли бы выиграть. Пропущенный гол убил в нас уверенность. Нужно стараться улучшать и развивать этих футболистов – особенно молодых, – чтобы они становились еще сильнее.
Я хочу быть честным и предельно ясным. Я сказал об этом клубу. Болельщики заслуживают самого лучшего. Может быть, остаться на 5-м месте – это самое лучшее. Может быть, 6-е, 7-е, 5-е или 4-е место – это максимум», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
На данный момент «Тоттенхэм» занимает 5-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 17 матчах.
Ромеро - основной Аргентины
Дэвис - основной Уэльса
Перишич - основной Хорватии
Хойберг - основной Дании
Биссума - основной Мали
Доэрти - основной Ирландии
Сон - основной Южной Кореи
Кейн - основной Англии
9 игроков, основных в своих сборных. Да, не топ сборные, но и Тоттенхэм не Мансити чтоб таких игроков держать. Нет титулов, нет тех зарплат, нет тренера с которым все хотят работать. Ну и сам бренд Тоттенхэм на любителя. Эмблема давно нуждается в изменении.
Конте же получил - Ришарлисона, Кулушевски, Бетанкура, Ромеро, Эмерсона, Лангле... Это, в совокупности, не хуже чем то, что пришло в Манчестеры и Ливерпуль. При наличии Кейна-Сона-Хьёберга-Лорье, С таким набором ТТХ просто обязан попадать в ЛЧ. Тем более, что из-за ухода Абрамовича пока проваливает сезон Челси, а в Ньюкасл саудиты ничего не прикупили.
Но уже сейчас Конте начал тот же вой, что и в Италии, состав слабый - дайте ему еще бабло на покупки, а 7 место, оказывается, будет положительным результатом.
Я максимально верил в Конте, но сейчас... Одно сплошное нытье. Разумеется, у Виллы - идеальный состав просто, ага. ТТХ последние два матча не играет в футбол от слова "вообще" - потери есть, но не дико критичные. Конте теперь не может играть в футбол без Кулушевски, которого не так давно вообще не было в команде? Топовый тренер, ок.
Ну понятно. Пусть ноет дальше.
Скипп, Сарр, Спенс, Эмерсон ??????