Конте после 0:2 с «Астон Виллой»: «Возможно, максимум «Тоттенхэма» – это 4-е-7-е места. В команде не так много креативных игроков»

прокомментировал поражение от « » (0:2).

«В первом тайме «Тоттенхэм» играл с хорошей интенсивностью. Мы не пропустили, но столкнулись с командой, которая защищалась слишком глубоко, а затем мы пропустили гол. И тогда уверенность моих игроков упала.

Мы должны знать, что такова наша жизнь. Нужно бороться за каждое очко или за три очка. Это правда, особенно когда ты без двух-трех важных игроков и испытываешь трудности.

У нас в команде не так много креативных игроков. Поэтому сегодня было очень трудно найти пространство в первом тайме.

Уверен, если бы мы не пропустили гол, то могли бы выиграть. Пропущенный гол убил в нас уверенность. Нужно стараться улучшать и развивать этих футболистов – особенно молодых, – чтобы они становились еще сильнее.

Я хочу быть честным и предельно ясным. Я сказал об этом клубу. Болельщики заслуживают самого лучшего. Может быть, остаться на 5-м месте – это самое лучшее. Может быть, 6-е, 7-е, 5-е или 4-е место – это максимум», – сказал главный тренер « ».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 5-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 17 матчах.