забил «Бресту» в матче 17-го тура Лиги 1.

26-летний полузащитник открыл счет на 54-й минуте ударом из-за пределов штрафной. У Головина, таким образом, теперь результативные действия в 5 матчах чемпионата Франции подряд.

30 октября он забил в Лиге 1 «Анжеру» (2:0), 6 ноября – «Тулузе» (2:0). 13 ноября он отдал голевой пас, выступая против «Марселя» (2:3), а 28 декабря сделал ассист против «Осера» (3:2).

За 16 матчей в текущем чемпионате у Головин 4 гола и 4 ассиста. Подробно со статистикой российского футболиста можно ознакомиться здесь.