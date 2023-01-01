Головин забил «Бресту» дальним ударом. У него результативные действия в 5 матчах Лиги 1 подряд

Теги Монако лига 1 Франция Брест Александр Головин Футбол

Александр Головин забил «Бресту» в матче 17-го тура Лиги 1.

26-летний полузащитник открыл счет на 54-й минуте ударом из-за пределов штрафной. У Головина, таким образом, теперь результативные действия в 5 матчах чемпионата Франции подряд.

30 октября он забил в Лиге 1 «Анжеру» (2:0), 6 ноября – «Тулузе» (2:0). 13 ноября он отдал голевой пас, выступая против «Марселя» (2:3), а 28 декабря сделал ассист против «Осера» (3:2).

За 16 матчей в текущем чемпионате у Головин 4 гола и 4 ассиста. Подробно со статистикой российского футболиста можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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eple
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Ответ Сергей Иванов
Из псж не звонили ещё? Пора переходить в клуб из лч Саня
Разве что Бадьяшилю
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Cevin Cigan
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Одним словом - молоток!!!
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tam005
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Саше пора делать следующий шаг, переход в Испанию, Италию или Англию.
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antineutrino
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по вялой реакции поздравляющих игроков я подумал это какой-нибудь пятый гол в ворота Осера. оказывается первый и пока единственный в матче
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Ростовский
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Ответ Сергей Иванов
Из псж не звонили ещё? Пора переходить в клуб из лч Саня
Пусть в Россию возвращается. Нечего шляться по вражескому западу
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Egobrain
Видос бы прикрутить сюда
Видос прикрутили, а Саня накрутил и положил😎
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corazón blanco
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Попал шикарно, почаще бы брал игру на себя. А то он, как Озил в свое время. Тот лучше отдаст передачу, чем сам ударит по воротам.
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Marcus-light
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Ответ Юрий Кечко
Арсеналу надо забить на неадекватов из Шахтёра требующих за Мудрика бюджет Украины, и взять Саню за миллионов 20 По игре подойдёт , в ротации минимум будет
Была бы физика получше. А так брать игрока только для замен со статистикой 4+4...
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Пако
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"Породистый" гол. Любой бомбардир гордился бы таким.
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Kanonir152
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Ответ Юрий Кечко
Арсеналу надо забить на неадекватов из Шахтёра требующих за Мудрика бюджет Украины, и взять Саню за миллионов 20 По игре подойдёт , в ротации минимум будет
Арсенал так-то хорошо идет. Им нужно усиление под вторую половину сезона, а не Головин на лавку.
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.ru
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молоток, Сашка, без оливье с шампанским Новый год встретил... не то что мы
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Egobrain
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Видос бы прикрутить сюда
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Юрий Кечко
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Ответ Макс 1911
Красава Саня! Хоть за кого-то не стыдно. Одна радость за бугром! Главное без травм.
Кокорин :»Ты быканул или мне показалось ?»
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Юрий Кечко
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Ответ Сергей Иванов
Из псж не звонили ещё? Пора переходить в клуб из лч Саня
Арсеналу надо забить на неадекватов из Шахтёра требующих за Мудрика бюджет Украины, и взять Саню за миллионов 20
По игре подойдёт , в ротации минимум будет
+9
-7
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Brawler aid Vicheslavoo
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Монако для него идеальный клуб какой нибудь Челси он не потянет и будет сидеть на банке а какой нибудь ЦСКА слишком слабо для его уровня так что Монако идеальный клуб для него
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Макс 1911
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Красава Саня! Хоть за кого-то не стыдно. Одна радость за бугром! Главное без травм.
+30
-1
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Кирилл
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Красавец Саша, отлично начал год - положил вообще шикарный гол )

Надо продолжать в том же духе !
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Сергей Иванов
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Из псж не звонили ещё? Пора переходить в клуб из лч Саня
+52
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