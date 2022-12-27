Агент Головина о матче 1 января: «Не проблема, Саша привык играть в Новый год. Готовится со всеми по графику»
Агент Александра Головина рассказал о подготовке к ближайшим матчам.
«У Александра все хорошо. Он готовится к чемпионату. Он пребывает в хорошем настроении и хорошей форме.
У «Монако» домашняя игра 1 января. Но нет никаких проблем. Саша, как и вся команда, готовится по графику. Он уже привык играть в Новый год», – сказал Александр Клюев.
«Монако» 1 января проведет матч Лиги 1 против «Осера».
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