Агент Головина о матче 1 января: «Не проблема, Саша привык играть в Новый год. Готовится со всеми по графику»

Теги Осер Монако лига 1 Франция Александр Клюев Александр Головин Футбол

Агент Александра Головина рассказал о подготовке к ближайшим матчам.

«У Александра все хорошо. Он готовится к чемпионату. Он пребывает в хорошем настроении и хорошей форме.

У «Монако» домашняя игра 1 января. Но нет никаких проблем. Саша, как и вся команда, готовится по графику. Он уже привык играть в Новый год», – сказал Александр Клюев.

«Монако» 1 января проведет матч Лиги 1 против «Осера».

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1 комментарий

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Marcus-light
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Можно научиться жить в другой стране, выучить другой язык, но как отказаться от холодца и таза оливье 31 декабря?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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