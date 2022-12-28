Головин отдал 4-й голевой пас в сезоне за «Монако» – 17-летнему дебютанту Лиги 1 Бен-Сегиру

Полузащитник Александр Головин отдал результативные передачи в двух играх « » подряд.

Россиянин вышел на замену после перерыва в матче с « » (3:2) в 16-м туре чемпионата Франции. На 58-й он ассистировал хавбеку .

В дальнейшем 17-летний Бен-Сегир, проводивший дебютный матч в Лиге 1, оформил дубль и принес команде победу.

У Головина в текущем сезоне 4 голевых паса за 23 матча, а также 3 гола. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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