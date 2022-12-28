Головин отдал 4-й голевой пас в сезоне за «Монако» – 17-летнему дебютанту Лиги 1 Бен-Сегиру

Теги Осер Монако лига 1 Франция Александр Головин Элисс Бен-Сегир Футбол

Полузащитник Александр Головин отдал результативные передачи в двух играх «Монако» подряд.

Россиянин вышел на замену после перерыва в матче с «Осером» (3:2) в 16-м туре чемпионата Франции. На 58-й он ассистировал хавбеку Элиссу Бен-Сегиру.

В дальнейшем 17-летний Бен-Сегир, проводивший дебютный матч в Лиге 1, оформил дубль и принес команде победу.

У Головина в текущем сезоне 4 голевых паса за 23 матча, а также 3 гола. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Осер – Монако 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
28 декабря, 19.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30, пенальти Ньянг, 1:1 – 45, пенальти Бен-Йеддер, 1:2 – 58 Бен-Сегир, 2:2 – 68, автогол Фофана, 2:3 – 85 Бен-Сегир.
ОсерКостиль, Зедадка, Жанвье, Жубал, Менса, Отре (Мшангама, 60), Туре, Сахи (Камара, 87), Синайоко (Равелосон, 87), Ньянг (Эн, 80), Перрен (Да Кошта, 60).
МонакоНюбель, Агиляр (Дисаси, 71), Марипан, Сарр, Якобс, Желсон Мартинш (Вандерсон, 77), Минамино (Головин, 46), Камара, Матазо (Фофана, 46), Бен-Йеддер (Бен-Сегир, 46), Эмболо.
Предупреждение:
Жанвье (34).

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7 комментариев

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AMORR 987
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О, у ПСЖ новый молодой игрок?
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Marcus-light
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Бен Сегир очередной Мбаппе что ли
Ох сколько их было)
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RokeSantaCruz
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Бен Йедера поменял Бен Сегир
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corazón blanco
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Головин, как мессия, отдал голевую передачу на дебютанта и тем самым заложил фундамент в будущую продажу этого парня за огромные деньги (Монако тоже прекрасно продает своих игроков). Пожалуй лучше дебюта для Бен-Сегира и придумать нельзя.
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Фёдор Кузнецов
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За 27 матчей прошлого сезона у него 3+4, сейчас прошло 15 матчей, а у Сани уже 3+4 в Лиге 1
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Nuraly Amirov
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Удаче Сане, без травм покажет себя
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Экспертное мнение
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Бен Сегир очередной Мбаппе что ли
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