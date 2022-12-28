Головин отдал 4-й голевой пас в сезоне за «Монако» – 17-летнему дебютанту Лиги 1 Бен-Сегиру
Полузащитник Александр Головин отдал результативные передачи в двух играх «Монако» подряд.
Россиянин вышел на замену после перерыва в матче с «Осером» (3:2) в 16-м туре чемпионата Франции. На 58-й он ассистировал хавбеку Элиссу Бен-Сегиру.
В дальнейшем 17-летний Бен-Сегир, проводивший дебютный матч в Лиге 1, оформил дубль и принес команде победу.
У Головина в текущем сезоне 4 голевых паса за 23 матча, а также 3 гола. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 28 декабря, 19.00, «Аббе-Дешам»
- Голы:
- 1:0 – 30, пенальти Ньянг, 1:1 – 45, пенальти Бен-Йеддер, 1:2 – 58 Бен-Сегир, 2:2 – 68, автогол Фофана, 2:3 – 85 Бен-Сегир.
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Осер –
Костиль, Зедадка, Жанвье, Жубал, Менса, Отре (Мшангама, 60), Туре, Сахи (Камара, 87), Синайоко (Равелосон, 87), Ньянг (Эн, 80), Перрен (Да Кошта, 60).
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Монако –
Нюбель, Агиляр (Дисаси, 71), Марипан, Сарр, Якобс, Желсон Мартинш (Вандерсон, 77), Минамино (Головин, 46), Камара, Матазо (Фофана, 46), Бен-Йеддер (Бен-Сегир, 46), Эмболо.
- Предупреждение:
- Жанвье (34).
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