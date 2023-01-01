Артета о 7 очках от «Сити»: «Арсенал» должен доминировать везде, прибавлять дальше»
Микель Артета высказался об отрыве «Арсенала» от «Манчестер Сити».
«Горожане» в субботу сыграли вничью с «Эвертоном» в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Вслед за этим «Арсенал» добился победы над «Брайтоном» (4:2). Отрыв лидирующей в таблице лондонской команды от ближайшего преследователя достиг семи очков.
«Мы должны играть в каждом матче, сейчас нам следует снова сосредоточиться и проанализировать игру, чтобы увидеть, что мы сделали хорошо и что мы можем улучшить.
Мы знаем, что произошло, но мы должны сосредотачиваться на том, что мы можем сделать, – надо было выйти здесь против сложного соперника и победить.
У нас достаточно желания. Наш успех будет заключаться в том, что мы должны делать. Это то, чего мы хотим, и мы должны дальше совершенствоваться как команда, играть лучше и доминировать во всех зонах», – сказал главный тренер «Арсенала».
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