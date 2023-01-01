Артета о 7 очках от «Сити»: «Арсенал» должен доминировать везде, прибавлять дальше»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Футбол

Микель Артета высказался об отрыве «Арсенала» от «Манчестер Сити».

«Горожане» в субботу сыграли вничью с «Эвертоном» в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Вслед за этим «Арсенал» добился победы над «Брайтоном» (4:2). Отрыв лидирующей в таблице лондонской команды от ближайшего преследователя достиг семи очков.

«Мы должны играть в каждом матче, сейчас нам следует снова сосредоточиться и проанализировать игру, чтобы увидеть, что мы сделали хорошо и что мы можем улучшить.

Мы знаем, что произошло, но мы должны сосредотачиваться на том, что мы можем сделать, – надо было выйти здесь против сложного соперника и победить.

У нас достаточно желания. Наш успех будет заключаться в том, что мы должны делать. Это то, чего мы хотим, и мы должны дальше совершенствоваться как команда, играть лучше и доминировать во всех зонах», – сказал главный тренер «Арсенала».

Артета – герой года. Шутки про доминатора уже не в тему

Цифра дня: 7 очков отрыва у «Арсенала» от «Сити». Закончили год идеально

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19 комментариев

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aseke
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Какой же Артета доминирующий.
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Иван Лапин
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То есть нужно ещё больше доминировать? Страшно подумать, что ждёт нас в следующем сезоне.
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9wkbc9rjcb
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Сам я его совсем недавно ругал, признаю был не прав, поставил игру, да так, что Пеп жалуется, что против Сити 8 защитников играют, 8 Карл, а против Арсенала никого. Вон оно как!
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White Noise
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Яркий пример, что тренерам( особенно молодым) стоит доверять и главное давать время.
Сейчас все требуют результата здесь и сейчас
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Гриша
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Помню как Руни подкалывал типа Арсенал к февралю всегда идёт на первом месте, а потом в лучшем случае 4й. Так что очень рано радоваться.
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Sanya Kruus
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о, доминатор
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We are Arsenal
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Ответ WelcomeBackPURE
Ждем матчи с нормальными клубами, например МЮ. Посмотрим )
А Челси , Ливерпуль, Тоттенхэм ненормальные клубы?
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WelcomeBackPURE
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Ждем матчи с нормальными клубами, например МЮ. Посмотрим )
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Стог Сена
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База!
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corazón blanco
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Артета красавец, колоссальную работу проделал. Помню, как его поливали здесь в начале прошлого сезона, после трех поражений подряд на старте чемпионата. Удачи ему, буду рад, если он сможет привести канониров к заветному трофею, болельщики Арсенала этого очень давно ждут.
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Yri Yrov
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В его словах есть черты Пепа , доминировать во всех зонах, основа тики таки
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Джон Сакримони
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Доминируй, унижай
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Никита Самарин
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Арсенал хорош, в этом сезоне тройка Мартинелли-Эдегор-Сака играют превосходно.
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белошип
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Доминирует над лысым физруком)
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igls54
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Доминатор 3. Судный день
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Rhett Butler
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Очень хочется проверить в сказку!
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инок
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Арсеналу успеха и чемпионства в этом году! Артета построил играющую команду.
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Висита Эльмурзаев
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Пришёл, увидел, подоминировал - победил.
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ArsenalUnbeaten
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Только полная доминация
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