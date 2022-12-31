Стоунз об 1:1 с «Эвертоном»: «Ман Сити» потерял очки. Я доволен тем, как мы играли. Результат этого не отражает»

отметил потерю двух очков по итогам матча с « » (1:1).

Защитник « » дал комментарии по следам игры, прошедшей в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Не знаю, что сказать. По моим ощущениям, мы потеряли два очка. Это футбол. Мы контролировали игру большую часть времени и имели много моментов, но не смогли забить этот гол.

После игры это трудно принять. Мы продемонстрировали отличный характер, продолжая бороться и давить. Игра была слегка бессвязной.

Я очень доволен тем, как мы играли. Результат этого не отражает. Когда игра настолько прерывистая, теряется много времени, это было частью плана, и нам пришлось иметь с этим дело. Мы так и делали и продолжали создавать моменты, но это не сработало. Нам следует принять положительные аспекты.

Мы должны были высоко располагаться как можно большим числом игроков. Мы именно так и делали это, и в итоге у нас было несколько отличных шансов, чтобы добиться победы в матче. С другой стороны, это затмевает то, как мы оборонялись.

Мы допустили два удара за всю игру, но это ускользает из виду вследствие того невероятного гола. Я уверен, что, поразмыслив, мы будем настроены более позитивно, когда оглянемся назад», – сказал англичанин в интервью PLP.

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