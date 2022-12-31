Стоунз об 1:1 с «Эвертоном»: «Ман Сити» потерял очки. Я доволен тем, как мы играли. Результат этого не отражает»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз отметил потерю двух очков по итогам матча с «Эвертоном» (1:1).

Защитник «Манчестер Сити» дал комментарии по следам игры, прошедшей в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Не знаю, что сказать. По моим ощущениям, мы потеряли два очка. Это футбол. Мы контролировали игру большую часть времени и имели много моментов, но не смогли забить этот гол.

После игры это трудно принять. Мы продемонстрировали отличный характер, продолжая бороться и давить. Игра была слегка бессвязной.

Я очень доволен тем, как мы играли. Результат этого не отражает. Когда игра настолько прерывистая, теряется много времени, это было частью плана, и нам пришлось иметь с этим дело. Мы так и делали и продолжали создавать моменты, но это не сработало. Нам следует принять положительные аспекты.

Мы должны были высоко располагаться как можно большим числом игроков. Мы именно так и делали это, и в итоге у нас было несколько отличных шансов, чтобы добиться победы в матче. С другой стороны, это затмевает то, как мы оборонялись.

Мы допустили два удара за всю игру, но это ускользает из виду вследствие того невероятного гола. Я уверен, что, поразмыслив, мы будем настроены более позитивно, когда оглянемся назад», – сказал англичанин в интервью PLP.

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11 комментариев

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Сами у себя потеряли очки…
Жаль,что этот донный автобус добился какого-то результат на Этихад
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Grigoriy Kor
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Стоунзу стоит пересмотреть этот матч. Команда просто катала вату. Ни скорости, ни точности пасов и сплошные навесы.
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Александр Сучков
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Ответ Wekil Halylow
Резултат 1-1
адын-адын?
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Эксперимент
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Ответ Football poet
У меня одного складывается впечатление, что с Холандом Ман.Сити играет более примитивно и ограничено, хоть и голы он клепает будь здоров, но ощущение для Сити Гвардиолы Альварес более подходящий по стилю нападающий
Тут нельзя сказать, хуже или лучше, потому что в прошлом сезоне были такие же проигранные/не выигранные матчи где все говорили нужен топ-нападающий
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Пирс Морган
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Ответ Football poet
У меня одного складывается впечатление, что с Холандом Ман.Сити играет более примитивно и ограничено, хоть и голы он клепает будь здоров, но ощущение для Сити Гвардиолы Альварес более подходящий по стилю нападающий
У Альвареса 3 золота национальный турниров, если и дальше не будут выпускать, ему надо уходить уже)
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Богдан Агафонов
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Как можно быть довольным игрой, если ты не победил?
Менталитет слабых.
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-3
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Макс Кидалов
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Ответ Football poet
У меня одного складывается впечатление, что с Холандом Ман.Сити играет более примитивно и ограничено, хоть и голы он клепает будь здоров, но ощущение для Сити Гвардиолы Альварес более подходящий по стилю нападающий
Я кстати так и думал, что крутой нап не может быть последним винтиком в механизме гвардиолы. У гвардиолы и так была почти совершенная команда и все говорили что им нужен топ форвард и команда будет непобедимой, но это так не работает в футболе. Значит Гвардиоле легче играть без таранного форварда и это как раз та изюминка и непредзакуемость ман сити была. Тоесть команда не стала круче с топ нападающим как многие думали, а осталась на том же уровне так как ман сити в последние года это совершённая команда и то что она 2 года подряд не выграла лч, это чисто не везение и не опытность игроков. А так они последние 2 лч по игре сильнее и красивее Челси и Реала были(я как болельщик Реала говорю,
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кроссовер Айверсона
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Ответ Football poet
У меня одного складывается впечатление, что с Холандом Ман.Сити играет более примитивно и ограничено, хоть и голы он клепает будь здоров, но ощущение для Сити Гвардиолы Альварес более подходящий по стилю нападающий
Проблема не в Холанде, а в Бернарду который сдал, Родри который сдал, 4 основных защитника (Уокер, Канселу, Диаш, Лапорт) не играли
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Итачи Учиха
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Ответ Football poet
У меня одного складывается впечатление, что с Холандом Ман.Сити играет более примитивно и ограничено, хоть и голы он клепает будь здоров, но ощущение для Сити Гвардиолы Альварес более подходящий по стилю нападающий
У Барсы аналогичная ситуация с Левандовски. С Обамеянгом интереснее игра была.
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Football poet
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У меня одного складывается впечатление, что с Холандом Ман.Сити играет более примитивно и ограничено, хоть и голы он клепает будь здоров, но ощущение для Сити Гвардиолы Альварес более подходящий по стилю нападающий
+10
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Wekil Halylow
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Резултат 1-1
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