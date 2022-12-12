Алвес – Тите: «Есть медали, которые носят не на груди, а в душе. Результат игры не изменит счет наших жизней. Всего самого замечательного и чистейшего»

трогательно попрощался с после его увольнения из сборной Бразилии.

«Дорогой Аденор (имя Тите – прим. Sports.ru), я пишу это сообщение, чтобы поблагодарить вас за все, что вы делали для команды все эти годы.

Есть медали, которые носят не на груди, а в душе, и это – одна из них.

Спасибо вам за то, что научили нас быть мужчинами, гражданами, детьми, друзьями, братьями и просто людьми... Возможно, то, что мы имеем сегодня, вообще не имеет ценности, а может, кто-то по-прежнему верит, что это ценно и важно.

Это наша последняя поездка на турнир, и я могу вам сказать: я бы ничего не стал менять.

Я желаю вам всего самого замечательного и чистейшего, в этой жизни и в следующей. Пусть вы будете в мире, который я тоже заберу с собой. С чувством выполненного долга и исполненной миссии. Результат игры никогда не изменит счет наших жизней.

Это открытое письмо не только для того, чтобы вы его прочитали, но и для того, чтобы все знали, что ваши ценности невозможно оспорить.

С большой любовью и уважением благодарю вас за все эти годы совместной работы на благо лучшей страны в мире», – написал защитник сборной Бразилии в соцсетях.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной после поражения от сборной Хорватии (1:1, по пен. 4:2) в 1/4 финала .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ