Неймар, Антони, Рафинья и Родриго плакали после вылета с ЧМ. Модрич утешал бразильцев

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Неймар и другие бразильские футболисты плакали после вылета с ЧМ-2022.

После поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала заплакали Неймар, Антони, Рафинья и Родриго. Форварда «ПСЖ» утешал Дани Алвес.

Также соперников попытался утешить капитан Хорватии Лука Модрич. Хавбек «Реала» подходил к Антони, Эвертону Рибейро и Педро Абреу, а затем обнял партнера по клубу Родриго, которому сказал несколько слов.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Annegret Hilse, Hannah Mckay, Matthew Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch, Suhaib Salem

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