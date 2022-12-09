Неймар, Антони, Рафинья и Родриго плакали после вылета с ЧМ. Модрич утешал бразильцев

Неймар и другие бразильские футболисты плакали после вылета с .

После поражения от (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала заплакали , Антони, Рафинья и Родриго. Форварда утешал Дани Алвес.

Также соперников попытался утешить капитан Хорватии Лука Модрич. Хавбек подходил к Антони, Эвертону Рибейро и Педро Абреу, а затем обнял партнера по клубу Родриго, которому сказал несколько слов.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Annegret Hilse, Hannah Mckay, Matthew Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch, Suhaib Salem

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