«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 4 очка после ничьей с «Эвертоном». У лондонцев матч в запасе

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» набрал 36 очков после 16 матчей АПЛ.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» – 1:1. После 16 проведенных игр «горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице. 

«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на 4 очка. При этом у лондонцев есть матч в запасе – сегодня они сыграют с «Брайтоном». 

Матч «Брайтон» – «Арсенал» начнется в 20:30 по московскому времени. 

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Николай Васильков
Простите, вас с 9 места плохо слышно(
что?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Маслов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
господа, сколько было случаев в АПЛ, что преимущество в 7 и более очков после боксинга таяли в конце концов и команда теряла титул! Так что рано вы коронуете Асрсенал!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Васильков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
лол, физрук даже с читом в виде холанда умудряется дома терять очки
Простите, вас с 9 места плохо слышно(
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперимент
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обидно проиграть команде с 2 ударами в сторону ворот и 1 в створ, только валялись 40 минут
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марслан Акматалиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сити сегодня просто не повезло.
Не забили свои моменты и поплатились.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Барса теряет очки, Ман Сити теряет очки. Да ну в баню такой новый год. Это расплата болельщикам за чемпионство Аргентины и легендарность Месси)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
лол, физрук даже с читом в виде холанда умудряется дома терять очки
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6rpvsqvwtj
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анюточка Колыханова
После какого тура многим перестало казаться, что чемпионство Лестера возможно?
Ты сравниваешь Лестер и Арсенал по масштабу ?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Доминатор начинает увереннее доминировать в турнирной таблице
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Три сценария:

1 Арсенал засудят
2 Ньюкасл чемпик
3 Джака чемпион АПЛ

Последние два сценария это фантастика))
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анюточка Колыханова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После какого тура многим перестало казаться, что чемпионство Лестера возможно?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
And Justice for All
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пока между Арсеналом и Сити не будет 15 очков, то у Пепа всё будет хорошо)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f9rbjygrmn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удачи Арсеналу!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да так и останется 4 очка к началу года
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Малек2705
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Артета, твой шанс!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждем сегодня +7 от доминатора и спокойное окончание года лидированием таблицы с отрывом
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пришло время доминатора :)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Срочно нужен Гвардиол за 130 млн. гений не вывозит. В следующем матче в перерыве должен упасть на колени и просить Холанда забить больше. Надеюсь сегодня Артета и компания сделают +7.
+33
-12
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий