«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 4 очка после ничьей с «Эвертоном». У лондонцев матч в запасе
«Манчестер Сити» набрал 36 очков после 16 матчей АПЛ.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» – 1:1. После 16 проведенных игр «горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице.
«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на 4 очка. При этом у лондонцев есть матч в запасе – сегодня они сыграют с «Брайтоном».
Матч «Брайтон» – «Арсенал» начнется в 20:30 по московскому времени.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Не забили свои моменты и поплатились.
1 Арсенал засудят
2 Ньюкасл чемпик
3 Джака чемпион АПЛ
Последние два сценария это фантастика))