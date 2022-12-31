«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 4 очка после ничьей с «Эвертоном». У лондонцев матч в запасе

« » набрал 36 очков после 16 матчей .

Сегодня команда сыграла вничью с « » – 1:1. После 16 проведенных игр «горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице.

«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на 4 очка. При этом у лондонцев есть матч в запасе – сегодня они сыграют с «Брайтоном».

Матч «Брайтон» – « » начнется в 20:30 по московскому времени.

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