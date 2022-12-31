Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом: «Пусть 2023-й принесет нам много ярких эмоций от игры сборной, побед, спокойствия и счастья!»
Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.
«С Новым годом, друзья 🎄🎉
Пусть 2023-й принесет нам много ярких эмоций от игры сборной, побед, спокойствия и счастья!» – говорится в сообщении национальной команды.
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