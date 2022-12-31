Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом: «Пусть 2023-й принесет нам много ярких эмоций от игры сборной, побед, спокойствия и счастья!»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Футбол

Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом. 

«С Новым годом, друзья 🎄🎉

Пусть 2023-й принесет нам много ярких эмоций от игры сборной, побед, спокойствия и счастья!» – говорится в сообщении национальной команды. 

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20 комментариев

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Pb-SE
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Ярких эмоций... Кто следующие Монголия?
Монголия пойдет восстанавливать историческую справедливость
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Пушка_Кутепова
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Ярких эмоций... Кто следующие Монголия?
Иран 🇮🇷
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Лена Лина
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Удачи нашей сборной, надеюсь, что допустят к оф.матчам.
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Demoznq
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Почему это звучит как троллинг?
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Пако
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Яркие эмоции как-то не очень совместимы с спокойствиями. Но пусть будет так - присоединяюсь к поздравлению!
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Жесткий Костас
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Не дай боже
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alexsem69
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Ответ Mazzari2.0
А я сейчас со сломанным бедром в больнице. Выпейте, ещё бокал и за тех кому не наливают)
Дружище, выздоравливайте!)
Обязательно выпьем 🥂
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Этот Райола хочет денег
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Главное, чтобы окончательно границу не закрыли, чтобы мобилизацию не продолжили! Всех с наступающим, пойду пить коньяк!))
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Step_up
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Ключевое слово - спокойствие
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Malcolm
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Сборная и яркие эмоции - это взаимоисключающие параграфы
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Tiestorzn17
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Вы хоть сыграйте официальную игру сначала, потом уж о победах подумаем.
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Олег Мохов
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пусть в 2023 танцуют в телевизоре лебеди
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Честный контроль
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Так вот для чего Валера ноунеймов собирал под знамена сборной. А мы то думали зачем...
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Mazzari2.0
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А я сейчас со сломанным бедром в больнице. Выпейте, ещё бокал и за тех кому не наливают)
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Барсик Юрана
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А я надеюсь, что земелька крепко приложит сверху один продолговатый деревянный предмет свожделенным нам обьектом, аминь
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Мистер Уайт
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Спокойствия от перехода в азиатскую конфедерацию!
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ARIGAMI ARIGAMI
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У кого ещё 2022 год?
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ARIGAMI ARIGAMI
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С новым годом! С новым счастьем. Чтобы все трудности и проблемы остались в прошлом году! 🍾🥂
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ярких эмоций... Кто следующие Монголия?
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Барсик Юрана
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Ждем побед над Бутаном и Брунеем 💪🏿💪🏿
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