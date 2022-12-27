Зарема Салихова: «Кто конечный бенефициар перехода в Азию? Если те же, кто инициировал введение Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Fan ID Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова сравнила переход России в АФК с введением Fan ID.

«Россия оказалась в специфичной ситуации, когда в рамках внутренних футбольных границ оставаться тревожно, а делать необдуманные переходы, возможно, фатально. При этом, к сожалению, футбол не может двигаться в нейтральном поле подобно олимпийским командам.

Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали, а о том, как полюбиться азиатам, просто не пеклись. Для них Россия – это новый рынок товаров и услуг.

Но вопрос: будут ли болельщики его потреблять? И в каком объеме?

Бразилия, Южная Корея, Индия, Китай, Индонезия и Таиланд – наиболее растущие рынки с точки зрения медиа и коммуникаций. Как быть россиянам, для которых некоторые соцсети запрещены и очень ограничены законодательно?

Сильно сомневаюсь, что азиатам интересен, например, Rutube», – отметила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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13 комментариев

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Владимир Молявин
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Может быть подождать 31 декабря??? А не истерить. Пока никто никуда не перешёл.
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Ебздрогыч
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Это РФСовские боты минусят комменты?
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s_h_a_m_a_n
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Некоторые мужики могут позавидовать её кохоносам.
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Константин Эсперов
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Я думаю там другое слово было
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Michael Boldyrev
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Отдадим должно: пакости от "кормчего и кормленных" не забывает.
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ALMANAC
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Зарема, вернись
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Влад Путман
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Бенефициар всего веселия в стране - в бункере.
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Рав. Зильберман
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Зарему послушайте. Она мудрая женщина
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Mr@k
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да о последствиях нигде реально особо не думают...
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Никита Самарин
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Для Азии не безразличен европейский футбол, там болельщиков команд АПЛ больше, чем в Англии😉. А вот насчёт России, большие сомнения. Понятно, что Кыргызстан и Таджикистан будут рады, чтобы Россия приехала и сделала им кассу.
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PornHub
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Супергероиня Зарема. Мое почтение )
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Ебздрогыч
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Футбол родился в Англии, вырос в Бразилии, помер в России
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Ебздрогыч
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И снова не в бровь, а в глаз
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