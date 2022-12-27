Зарема Салихова: «Кто конечный бенефициар перехода в Азию? Если те же, кто инициировал введение Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались»

сравнила переход России в АФК с введением Fan ID.

«Россия оказалась в специфичной ситуации, когда в рамках внутренних футбольных границ оставаться тревожно, а делать необдуманные переходы, возможно, фатально. При этом, к сожалению, футбол не может двигаться в нейтральном поле подобно олимпийским командам.

Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали, а о том, как полюбиться азиатам, просто не пеклись. Для них Россия – это новый рынок товаров и услуг.

Но вопрос: будут ли болельщики его потреблять? И в каком объеме?

Бразилия, Южная Корея, Индия, Китай, Индонезия и Таиланд – наиболее растущие рынки с точки зрения медиа и коммуникаций. Как быть россиянам, для которых некоторые соцсети запрещены и очень ограничены законодательно?

Сильно сомневаюсь, что азиатам интересен, например, Rutube», – отметила супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

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