«Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики». Широков о беспорядках после игры Франция – Марокко

прокомментировал беспорядки в Европе после матчей на ЧМ-2022.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после полуфинала в стране задержали 266 человек, 167 из них – в Париже и его пригородах. В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие.

«Если позволяли так делать и никак не останавливали, то просто пожинают плоды своей политики.

Такое же происходит далеко не первый раз. Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ