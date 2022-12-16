«Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики». Широков о беспорядках после игры Франция – Марокко

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Роман Широков прокомментировал беспорядки в Европе после матчей Марокко на ЧМ-2022.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после полуфинала ЧМ-2022 в стране задержали 266 человек, 167 из них – в Париже и его пригородах. В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие.

«Если позволяли так делать и никак не останавливали, то просто пожинают плоды своей политики.

Такое же происходит далеко не первый раз. Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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