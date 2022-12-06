Депутат Роднина об отсутствии России на ЧМ-2022: «У наших любителей футбола будет меньше разочарований»

высказалась об отсутствии сборной России на в Катаре.

«Уровень чемпионата мира и последних товарищеских матчей сборной России? Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи.

Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка для Legalbet.

«За событиями на чемпионате мира по футболу слежу мельком. Но ни за какую команду не болею.

Вызывает ли он у меня больший интерес, чем чемпионат России? Любой чемпионат мира, как правило, интереснее любого национального чемпионата», – сказала Роднина для Vprognoze.ru.

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